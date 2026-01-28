10 min. 34 sek.

Umowa UE–Indie, europejska spółka dla start-upów i spadek zysków banków

Unia Europejska podpisuje przełomową umowę handlową z Indiami, Bruksela szykuje europejską spółkę dla start-upów, Francja chce zablokować media społecznościowe dzieciom, a zyski banków w Polsce mają spaść nawet o jedną trzecią.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Indiami

Unia Europejska i Indie podpisały w New Delhi umowę o wolnym handlu, tworząc strefę obejmującą blisko 2 miliardy ludzi. Jak podkreślał premier Indii Narendra Modi, porozumienie otwiera zupełnie nowe możliwości współpracy gospodarczej. UE liczy, że zniesienie 96 proc. ceł pozwoli podwoić eksport do Indii do 2032 r.. Z kolei Indie skorzystają na obniżeniu 99 proc. ceł po stronie europejskiej. Największym beneficjentem mogą być europejskie branże przemysłowe – w tym producenci samochodów i maszyn. Jednocześnie wyzwania czekają sektor usług, centra usług wspólnych oraz branżę IT, które będą musiały konkurować z firmami z Indii. Umowa wymaga jeszcze zgody Rady i Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacji przez Indie.

Europejska spółka jako nadzieja dla start-upów

O planach uproszczenia prowadzenia biznesu w UE pisze w „Rzeczpospolitej” Michał Duszczyk. Komisja Europejska chce ograniczyć prawną fragmentację, która dziś hamuje innowacyjność. Rozwiązaniem ma być nowa forma prawna – EU Inc., umożliwiająca działanie na tych samych zasadach w całej Unii. Założenie spółki miałoby trwać maksymalnie 48 godzin i odbywać się w pełni online. Branża innowacyjna liczy, że europejska spółka ułatwi dostęp do globalnego kapitału i przyspieszy rozwój start-upów na wspólnym rynku.