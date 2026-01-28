Rzeczpospolita
Umowa UE–Indie, europejska spółka dla start-upów i spadek zysków banków

Unia Europejska podpisuje przełomową umowę handlową z Indiami, Bruksela szykuje europejską spółkę dla start-upów, Francja chce zablokować media społecznościowe dzieciom, a zyski banków w Polsce mają spaść nawet o jedną trzecią.

Publikacja: 28.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Indiami

Unia Europejska i Indie podpisały w New Delhi umowę o wolnym handlu, tworząc strefę obejmującą blisko 2 miliardy ludzi. Jak podkreślał premier Indii Narendra Modi, porozumienie otwiera zupełnie nowe możliwości współpracy gospodarczej. UE liczy, że zniesienie 96 proc. ceł pozwoli podwoić eksport do Indii do 2032 r.. Z kolei Indie skorzystają na obniżeniu 99 proc. ceł po stronie europejskiej. Największym beneficjentem mogą być europejskie branże przemysłowe – w tym producenci samochodów i maszyn. Jednocześnie wyzwania czekają sektor usług, centra usług wspólnych oraz branżę IT, które będą musiały konkurować z firmami z Indii. Umowa wymaga jeszcze zgody Rady i Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacji przez Indie.

Europejska spółka jako nadzieja dla start-upów

O planach uproszczenia prowadzenia biznesu w UE pisze w „Rzeczpospolitej” Michał Duszczyk. Komisja Europejska chce ograniczyć prawną fragmentację, która dziś hamuje innowacyjność. Rozwiązaniem ma być nowa forma prawna – EU Inc., umożliwiająca działanie na tych samych zasadach w całej Unii. Założenie spółki miałoby trwać maksymalnie 48 godzin i odbywać się w pełni online. Branża innowacyjna liczy, że europejska spółka ułatwi dostęp do globalnego kapitału i przyspieszy rozwój start-upów na wspólnym rynku.

EU Inc. zamiast Sp. z o.o.? To będzie unijna rewolucja
Francja zaostrza przepisy wobec mediów społecznościowych

Francuskie Zgromadzenie Narodowe poparło zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Dodatkowo parlament opowiedział się za zakazem używania smartfonów w szkołach średnich. To kolejny sygnał, że Europa coraz ostrzej reaguje na wpływ technologii na dzieci i młodzież.

Emmanuel Macron forsuje ograniczenia w korzystaniu z social mediów przez dzieci
Globalne Interesy
Koniec ery „dzieci TikToka”? Francja i Wielka Brytania chcą zakazu social mediów

Zyski banków w Polsce spadną nawet o jedną trzecią

Jak pisze Anna Cieślak-Wróblewska, złota era polskich banków dobiega końca. Według prognoz Związku Banków Polskich zysk netto sektora w 2025 r. wyniesie 44-46 mld zł, ale w 2026 r. może spaść do nieco ponad 30 mld zł. Główne przyczyny to wyższy CIT dla banków, niższe stopy procentowe oraz wciąż nierozwiązany problem kredytów frankowych. Narodowy Bank Polski szacuje, że sektor może potrzebować dodatkowych rezerw rzędu 30 mld zł.

Zarobki banków w 2026 r. spadną nawet o 33 proc. – prognozuje ZBP
Banki
Zarobki banków w 2026 r. spadną nawet o 33 proc. – prognozuje ZBP

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

