Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prognozy dotyczące zysków banków w 2026 roku i jakie czynniki na nie wpłyną?

Jakie zmiany mogą nastąpić w akcji kredytowej, szczególnie w segmencie przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych?

Jakie systemowe problemy i ryzyka mogą wpływać na sektor bankowy w przyszłości?

Jakie są nastroje wśród bankowców odnośnie do przyszłości?

Złota era polskich banków, czyli okres rekordowo wysokich zysków napędzanych wysokimi stopami procentowymi, najwyraźniej się kończy – wynika z przedstawionych w poniedziałek prognoz Związku Banków Polskich „Co czeka polską gospodarkę i sektor bankowy w 2026 r.?”.

Reklama Reklama

Prognozy dla banków: gwałtowne hamowanie zysków

Jeszcze za 2025 r. sektor będzie mógł pochwalić się znaczącym wynikiem netto na poziomie 44–46 mld zł wobec ok. 40 mld zł rok wcześniej – szacuje ZBP. Prognozy na 2026 r. są już jednak znacznie gorsze. Mowa o zysku rzędu 30,8 mld zł, co oznacza spadek o ponad 33 proc. rok do roku.

Skąd tak gwałtowna zmiana? Wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka wskazała przede wszystkim dwa czynniki: wzrost stawki podatku CIT oraz spadek stóp procentowych NBP. Stawka CIT w 2026 r. ma wynieść 30 proc. wobec 19 proc. w 2025 r., co według wyliczeń ZBP może odebrać bankom ok. 6,84 mld zł zysku.

Z kolei obniżki stóp procentowych mogą zmniejszyć zarobki sektora o kolejne 8,48 mld zł. W okresie maj–grudzień 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy z 5,75 proc. do 4 proc. Efekt tych decyzji w pełni uderzy w przychody odsetkowe banków właśnie w 2026 r. W konsekwencji sektor może ponownie znaleźć się w sytuacji ujemnej rentowności realnej, w której koszt kapitału przewyższa stopę zwrotu.