Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze prognozy MFW dla globalnego wzrostu gospodarczego?

Jakie czynniki przyczyniają się do wzrostu gospodarczego według MFW?

Na czym polega rola sektora IT oraz inwestycji w sztuczną inteligencję w gospodarce?

Jakie są potencjalne zagrożenia związane z rosnącym zadłużeniem przedsiębiorstw?

Jakie wnioski MFW wyciąga na temat globalnej odporności gospodarczej?

Jakie prognozy dotyczą wzrostu głównych gospodarek, takich jak USA, Chiny, czy Indie?

– Mamy teraz świat bardziej skłonny do doświadczania wstrząsów. To prowadzi do niespodzianek w dziedzinie geopolityki, technologii oraz klimatu – stwierdziła podczas debaty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Kristalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

– Decydenci muszą szukać planu B lub nawet planów B. Nie jestem jednak pewna, czy powinniśmy mówić o rozpadzie ładu światowego. (...) Kraje z całego świata są zależne od siebie nawzajem, a ich powiązania są bardzo silne. W świecie popytu i podaży dostawcy są czasem w pozycji siły, ale czasem są też w takiej pozycji odbiorcy – mówiła natomiast Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (i zarazem była szefowa MFW).

Tymczasem MFW podniósł prognozę dla wzrostu globalnego PKB na 2026 r. z 3,1 proc. (prognozowanych w październiku) do 3,3 proc.

Jak będą rozwijały się główne gospodarki świata?

MFW prognozuje, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrośnie w 2026 roku o 2,4 proc., strefy euro o 1,3 proc., Niemiec o 1,1 proc., Francji o 1 proc., Włoch o 0,7 proc., Hiszpanii o 2,3 proc., Wielkiej Brytanii o 1,3 proc., Japonii o 0,7 proc., Chin o 4,5 proc., Indii o 6,4 proc., Brazylii o 1,6 proc., a Rosji o 0,8 proc.

„Ta zaskakująca siła wzrostu gospodarczego odzwierciedla zbieg wielu czynników, w tym łagodzenie napięć handlowych, wyższe niż oczekiwano bodźce fiskalne, luźne warunki finansowe, elastyczność sektora prywatnego w łagodzeniu zakłóceń handlowych oraz poprawę ram polityki gospodarczej – zwłaszcza w gospodarkach wschodzących” – wskazują eksperci MFW.

Ich zdaniem, duży wpływ na „odporność” światowego wzrostu gospodarczego mają inwestycje w sektorze IT, w tym te dotyczące technologii sztucznej inteligencji. „Chociaż aktywność w przemyśle wytwórczym pozostaje słaba, udział inwestycji w IT w amerykańskim PKB wzrósł do najwyższego poziomu od 2001 r., dając bardzo silny impuls całemu inwestowaniu przedsiębiorstw i aktywności gospodarczej. Choć ten boom inwestycyjny w IT koncentruje się w Stanach Zjednoczonych, generuje on również wyraźne pozytywne efekty „rozlewania się” na całym świecie – najbardziej zauważalne dla azjatyckiego eksportu technologii. Wzrost inwestycji w IT odzwierciedla optymizm firm i rynków wobec transformacyjnego potencjału ostatnich innowacji technologicznych – w szczególności w zakresie automatyzacji i sztucznej inteligencji – który ma przynieść znaczące przyrosty produktywności i wzrost zysków. Od końca 2022 r., czyli mniej więcej od momentu pojawienia się pierwszych szeroko stosowanych narzędzi generatywnej AI, ceny akcji gwałtownie rosną” – napisali ekonomiści MFW.

– Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat szybciej, niż byliśmy w stanie sobie wyobrazić – przyznała Georgiewa.

Zwracają oni też uwagę na to, że sprzyjające warunki finansowe i bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw wspierały wzrost cen akcji i umożliwiły finansowanie nowych nakładów inwestycyjnych. Jednak w miarę przyspieszania ekspansji coraz większą rolę zaczyna odgrywać finansowanie zadłużeniem, co prowadzi do wzrostu dźwigni finansowej. Ta zmiana wprowadza istotne ryzyka: wyższa dźwignia może znacząco wzmocnić negatywne skutki wstrząsów, jeśli oczekiwane zwroty się nie zmaterializują, albo jeśli warunki finansowe na szerszą skalę ulegną zaostrzeniu – co negatywnie wpłynie na firmy i może rodzić obawy o efekt domina na cały system finansowy. Ponadto zyskowność może stać się bardzo wrażliwa na założenia dotyczące harmonogramów amortyzacji zaawansowanych procesorów. Częste wymiany sprzętu będą mocno ściskać marże zysku, obciążać wyniki finansowe i wymuszać znacznie większe zadłużenie. Wszystkie te elementy podkreślają, jak ważne jest monitorowanie narastania dźwigni finansowej i jej potencjału do wzmacniania podatności systemu.

„Globalny wzrost okazał się imponująco odporny mimo zakłóceń w handlu, ale ta odporność skrywa głębsze słabości związane z koncentracją inwestycji w sektorze technologicznym. Negatywne skutki zakłóceń handlowych dla wzrostu gospodarczego prawdopodobnie będą się kumulować z czasem” – twierdzą eksperci MFW.