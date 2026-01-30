4 zł tygodniowo przez rok !
Publikacja: 30.01.2026 06:45
Za nami dwie dekady błyskawicznego wzrostu Facebooka. Serwis powstał w 2004 r., ale chwilę zajęło zanim jego popularność na dobre wystrzeliła. W 2006 r. FB miał 12 mln aktywnych zarejestrowanych użytkowników, w 2007 r. przebił barierę 50 mln. W 2008 r. było to już 100, w kwietniu 2009 r. – 200, a w lipcu 2010 r. – 500 mln.
Kolejne platformy społecznościowe szły jego śladami, tak więc dziś miesięcznie z największych platform korzysta spora część ludzkości. Liderem wciąż jest Facebook z 3 mld osób, które korzystają z niego przynajmniej raz w miesiącu. Tyle samo ma Instagram, po piętach depcze im YouTube z 2,7 mld, a potem TikTok, z którego na początku tego roku korzystało 1,7 mld osób miesięcznie. Snapchata używa miliard osób, a X (dawniej Twitter) – 600 mln.
