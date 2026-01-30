Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Szułdrzyński: Cynizm platform społecznościowych wciąż zaskakuje

Jedna z platform społecznościowych oznajmiła, że sama będzie sprawdzała wiek swoich użytkowników. Jej decyzja szalenie mnie zaskoczyła.

Publikacja: 30.01.2026 06:45

Michał Szułdrzyński: Cynizm platform społecznościowych wciąż zaskakuje

Foto: AdobeStock

Michał Szułdrzyński

Za nami dwie dekady błyskawicznego wzrostu Facebooka. Serwis powstał w 2004 r., ale chwilę zajęło zanim jego popularność na dobre wystrzeliła. W 2006 r. FB miał 12 mln aktywnych zarejestrowanych użytkowników, w 2007 r. przebił barierę 50 mln. W 2008 r. było to już 100, w kwietniu 2009 r. – 200, a w lipcu 2010 r. – 500 mln.

Kolejne platformy społecznościowe szły jego śladami, tak więc dziś miesięcznie z największych platform korzysta spora część ludzkości. Liderem wciąż jest Facebook z 3 mld osób, które korzystają z niego przynajmniej raz w miesiącu. Tyle samo ma Instagram, po piętach depcze im YouTube z 2,7 mld, a potem TikTok, z którego na początku tego roku korzystało 1,7 mld osób miesięcznie. Snapchata używa miliard osób, a X (dawniej Twitter) – 600 mln.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Prof. Marcin Matczak: Lęki wyborców Grzegorza Brauna nie są irracjonalne
Plus Minus
Prof. Marcin Matczak: Lęki wyborców Grzegorza Brauna nie są irracjonalne
Czemu w Polsce udajemy, że wszyscy mamy takie same szanse i potrzeby?
Plus Minus
Czemu w Polsce udajemy, że wszyscy mamy takie same szanse i potrzeby?
Rosyjski pisarz: Jak dobrze byłoby powiedzieć, że Putin to kosmita
Plus Minus
Rosyjski pisarz: Jak dobrze byłoby powiedzieć, że Putin to kosmita
Łukasz Adamski – krytyk filmowy, publicysta
Plus Minus
Koniec „Stranger Things” – dlaczego stylistyka retro rządzi serialami i filmami
„Dwaj prokuratorzy”, reż. Sergiej Łoźnica, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Dwaj prokuratorzy”: Przeszłość, która niepokoi
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama