Obserwatorium Las Campanas w Chile
UW jest krajowym liderem badań związanych z kosmosem, przede wszystkim w astronomii i astrofizyce, ale również w obszarach, które są niezbędne dla współczesnych programów kosmicznych. Mowa o analizie danych, rozwoju aparatury pomiarowej oraz badaniach biologicznych i medycznych prowadzonych w warunkach orbitalnych. Potencjał Uniwersytetu Warszawskiego przekłada się też na międzynarodową rozpoznawalność. W Global Ranking of Academic Subjects 2025 najwyżej uplasował się w kategorii „Physics”, a istotną część dorobku w tym obszarze stanowią dokonania zespołów astronomicznych.
Rdzeniem działalności badawczej UW w obszarze nauk o kosmosie jest Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW). To instytucja o ponad 200-letniej historii, wciąż aktywny uczestnik najważniejszych projektów współczesnej astrofizyki. Zaliczyć do nich można długoterminowe przeglądy nieba i poszukiwania planet pozasłonecznych, astrofizykę wysokich energii, badania fal grawitacyjnych, a także udział w programach europejskiej i amerykańskiej astronomii kosmicznej.
W styczniu weszło w życie zarządzenie rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka dotyczące utworzenia Obserwatorium Astronomicznego jako ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej. Dzięki temu astronomia na UW zyskała nową tożsamość i może działać jeszcze bliżej społeczności akademickiej.
OAUW dysponuje dwiema stacjami obserwacyjnymi: północną w Ostrowiku pod Warszawą, która jest wykorzystywana głównie dydaktycznie i jako zaplecze instrumentalne, oraz południową w Las Campanas Observatory (LCO) w Chile, położoną w jednej z najlepszych na świecie lokalizacji obserwacyjnych. To właśnie w LCO od ponad 30 lat realizowany jest flagowy projekt OAUW, czyli Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE, Optyczny Eksperyment Soczewkowania Grawitacyjnego), kierowany przez prof. Andrzeja Udalskiego.
OGLE należy do najdłużej i najregularniej prowadzonych programów obserwacyjnych tego typu. Obejmuje systematyczne pomiary jasności około 2 mld gwiazd Drogi Mlecznej oraz Obłoków Magellana. Skala i ciągłość obserwacji tworzą bazę danych, która umożliwia wykrywanie zjawisk rzadkich i prowadzenie analiz statystycznych populacji obiektów w naszej galaktyce i jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Wyniki OGLE mają kilka podstawowych wymiarów naukowych. Po pierwsze, projekt odegrał pionierską rolę w rozwoju badań mikrosoczewkowania grawitacyjnego: w ciągu ponad trzech dekad zidentyfikowano ok. 20 tys. zjawisk mikrosoczewkowania. Po drugie, OGLE stał się jednym z liderów poszukiwań planet pozasłonecznych dwiema metodami: tranzytów i mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Dotąd wykryto ponad 70 planet pozasłonecznych. Po trzecie, OGLE dostarczył ważnych rozstrzygnięć w dyskusji o naturze ciemnej materii, pokazując, że nie tworzy ona zwartych obiektów w skali, która mogłaby tłumaczyć obserwowane efekty grawitacyjne.
Do najważniejszych rezultatów ostatnich lat należy trójwymiarowa mapa Drogi Mlecznej opublikowana w 2019 r. na łamach pisma „Science”, przedstawiająca dokładny obraz struktury galaktyki i dostarczająca danych istotnych dla badań jej budowy oraz historii. W 2021 r. opracowano unikatową mapę poczerwienienia międzygwiazdowego w kierunku Obłoków Magellana. OGLE jest również źródłem rekordowo dużej kolekcji gwiazd zmiennych, liczącej ponad milion obiektów i obejmującej systemy wyjątkowe i typy zmienności wcześniej nieopisane. Projekt systematycznie identyfikuje także obiekty wybuchowe, w tym nowe, nowe karłowate i supernowe. W 2020 r. w „Astrophysical Journal Letters” ogłoszono odkrycie najmniejszej planety swobodnej znalezionej do tej pory, a w 2014 r. opisano pierwszego pozasłonecznego lodowego olbrzyma OGLE-2008-BLG-092Lb. W 2007 r. wykryto układ planetarny OGLE-2007-BLG-349; kilka lat później międzynarodowy zespół potwierdził, że planeta krąży wokół układu podwójnego gwiazd.
Miesiąc temu, 1 stycznia 2026 r., na łamach „Science” ogłoszono kolejne odkrycie, które nazwać można odkryciem dekady. Międzynarodowy zespół astronomów, w którym kluczową rolę odgrywali naukowcy z projektów OGLE oraz Gaia Science Alerts satelity Gaia, wykazał istnienie nowej klasy planet pozasłonecznych – planet swobodnych.
Równolegle OAUW prowadzi inne ważne programy obserwacyjne, w tym przegląd ASAS, czyli All Sky Automated Survey. Uczestniczy także w projektach astrofizyki wysokich energii: High Energy Stereoscopic System oraz Cherenkov Telescope Array. Ważną częścią portfela są też misje kosmiczne ESA i NASA; to Gaia oraz Roman Space Telescope. W przypadku misji Gaia udział obejmuje m.in. wkład w odkrycia czarnych dziur w naszej galaktyce.
OAUW należy do konsorcjum LIGO/VIRGO zajmującego się badaniami prowadzonymi przy użyciu sieci detektorów fal grawitacyjnych. Jest to obszar, który w ostatniej dekadzie stał się jednym z najbardziej dynamicznych kierunków nowoczesnej fizyki i astronomii obserwacyjnej. Ośrodek uczestniczy również w pracach nad detektorem kolejnej generacji Einstein Telescope oraz w projekcie Vera Rubin Observatory; to nowy, 8-metrowy teleskop w Chile, ważny dla badań zjawisk transjentowych i budowy rozległych katalogów nieba.
Pozycję OAUW potwierdzają zarówno wyróżnienia środowiskowe, jak i finansowanie w konkursach grantowych. Astronomowie z OAUW otrzymywali m.in. nagrody premiera RP, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prezesa PAN, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Polskiej Akademii Umiejętności, a także pozyskiwali granty krajowe z FNP, MNiSW i zagraniczne z NSF i NASA. Szczególnie istotne są dwa granty European Research Council: Advanced ERC Grant dla prof. Andrzeja Udalskiego na badania OGLE oraz Starting ERC Grant dla dr hab. Doroty Skowron. W ramach tego drugiego projektu rozwijana jest nowa metoda odkrywania planet w najdalszych częściach Drogi Mlecznej oraz w innych galaktykach.
W wymiarze środowiskowym OAUW odnotowuje także działania wzmacniające ciągłość dorobku: we wrześniu 2025 r. na UW odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu potwierdzającego nadanie planetoidzie imienia prof. Jerzego Madeja; odtąd ciało niebieskie nosi nazwę Jerzymadej. Wspominane są również odnowienia doktoratów oraz liczne wyróżnienia dla badaczy OAUW.
Badania kosmiczne na UW mają silne zaplecze dydaktyczne. Kierunek astronomia obejmuje studia dwustopniowe, licencjackie i magisterskie, oraz rozwiązania indywidualne dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich. – Zgodnie z wieloletnią praktyką wyróżniający się studenci starszych lat są włączani w projekty badawcze. Znacząca część uznanych w świecie polskich astronomów zdobywała wykształcenie właśnie w OAUW, co wzmacnia transfer kompetencji do międzynarodowych zespołów – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Przykładem wczesnego wejścia w badania o dużej widoczności jest dorobek dr. Przemysława Mroza z OAUW, specjalizującego się m.in. w badaniach nad ciemną materią. Jeszcze jako doktorant, będąc na drugim roku studiów doktoranckich, był pierwszym autorem ośmiu publikacji w czołowych czasopismach astronomicznych, w tym dwóch prac w „Nature” opublikowanych w ciągu 13 miesięcy.
W obszarach na styku biologii i badań kosmicznych ważnym sygnałem było podpisanie w 2024 r. przez Europejską Agencję Kosmiczną umów z polskimi instytucjami i firmami na realizację eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji IGNIS. Wśród projektów znalazł się eksperyment kierowany przez Ewę Borowską, doktorantkę Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, prowadzącą badania nad mikroglonami ekstremofilnymi, które uzyskały komponent kosmiczny.
Aktywność studencka obejmuje również projekty inżynieryjne. W 2019 r. drużyna University of Warsaw Rover Team zajęła trzecie miejsce w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich Canadian International Rover Challenge 2019. Na Wydziale Fizyki funkcjonuje Koło Naukowe Astronomów, w ramach którego studenci m.in. konstruują radioteleskop i uczestniczą w pracach badawczych. W praktyce oznacza to kształcenie kompetencji przydatnych w sektorze kosmicznym: projektowania i testowania aparatury, pracy zespołowej i integracji danych.
– Rozwój badań kosmicznych na Uniwersytecie Warszawskim coraz silniej łączy się ze współpracą z biznesem i przemysłem kosmicznym, gdzie kluczowe znaczenie mają dane, aparatura i kompetencje rozwijane w projektach badawczych – zaznacza kanclerz UW Robert Grey.
W grudniu 2025 r. Uniwersytet Warszawski był gospodarzem finałowego spotkania w ramach ogólnopolskiej trasy „IGNIS – Polska sięga gwiazd”, realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Kosmiczną we współpracy z ESA. Centralnym punktem wydarzenia było spotkanie z dr. inż. Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej, drugim Polakiem w historii w przestrzeni kosmicznej i pierwszym, który przebywał na pokładzie ISS. W części akademickiej w auli Starej Biblioteki rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak podkreślił, że obecność astronauty jest świadectwem cech kluczowych dla nowoczesnej nauki: odwagi, pasji, marzeń i konsekwencji w ich realizacji.
– Finał misji IGNIS na Uniwersytecie Warszawskim i wizyta dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego są symbolicznym momentem, który pokazuje, że polska nauka – także ta realizowana na UW – jest realnym uczestnikiem globalnych programów kosmicznych. To spotkanie nauki najwyższej próby z młodym pokoleniem, dla którego kosmos przestaje być abstrakcyjną ideą, a staje się przestrzenią badań, ambicji i odpowiedzialności. Uniwersytet Warszawski konsekwentnie rozwija badania podstawowe, kształci kadry i tworzy warunki do udziału w przedsięwzięciach o międzynarodowym znaczeniu – zaznaczył prof. Alojzy Z. Nowak. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister nauki dr Marcin Kulasek, sekretarz stanu w MRiT Michał Jaros i prezes POLSA dr Marta Wachowicz, a także przedstawiciele władz uczelni oraz środowiska akademickiego.
Trasa rozpoczęła się 15 października, objęła 26 uczelni i zgromadziła niemal 13 tys. młodych ludzi. Podczas wystąpienia Uznański-Wiśniewski omawiał przygotowania do misji, start i dołączenie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a wraz z dwojgiem studentów przeprowadził symulację pobytu na ISS. Przekazał rektorowi UW oraz MNiSW flagę i patch misji IGNIS, a rektor wręczył mu Medal Uniwersytetu Warszawskiego. W części merytorycznej omówiono dwa eksperymenty misji IGNIS: Immune Multiomics, wpływ lotu kosmicznego na ludzki układ odpornościowy na podstawie analiz próbek krwi pobieranych przed, w trakcie i po pobycie na ISS oraz Wireless Acoustics, czyli bezprzewodowy system ciągłego monitorowania hałasu na ISS i ekspozycji astronautów, oparty na urządzeniach Bluetooth z mikrofonami MEMS i integracji danych w aplikacji EveryWear.
Uczestnicy sesji pytań zadawali pytania dotyczące m.in. poruszania się w warunkach mikrograwitacji, procesu rekrutacji do misji oraz specyfiki funkcjonowania na stacji. W panelu dyskusyjnym poświęconym naukowemu aspektowi trasy i misji udział wzięli m.in. prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia, oraz dr Milena Ratajczak, zastępczyni dyrektora OAUW, a rozmowa dotyczyła znaczenia badań podstawowych, współpracy nauki z biznesem i kształcenia kadr. Równolegle odbyła się część edukacyjna w Auditorium Maximum z udziałem ponad 500 uczniów, w której prezentowały się koła naukowe UW. Podczas konferencji prasowej rektor UW zaoferował Uznańskiemu-Wiśniewskiemu pracę na uczelni i zadeklarował gotowość stworzenia zespołu pod jego kierunkiem.
Przebieg samej misji, czyli start statku Crew Dragon Grace w ramach misji Axiom 4, której częścią był dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski, rozpoczął się 25 czerwca 2025 r., a kapsuła wróciła na Ziemię 15 lipca. Na pokładzie ISS zrealizowano 13 eksperymentów i badań zaprojektowanych przez polskich inżynierów i naukowców w ramach misji technologiczno-naukowej IGNIS.
Z punktu widzenia UW liczy się to, że badania kosmiczne mają charakter ciągły i wielowymiarowy: są wieloletnie programy obserwacyjne, jak OGLE, ASAS. Uczelnia uczestniczy w największych konsorcjach i misjach (LIGO/VIRGO, Gaia, Roman Space Telescope), kształcone są kadry, a studenci i doktoranci włączani są w projekty o wymiernych rezultatach. To kompetencje, które decydują o wiarygodności ośrodka w obszarze nauk o kosmosie i jego zdolności do udziału w programach międzynarodowych.
Maria Szpakowska
