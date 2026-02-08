Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego eksperyment z szympansem Kanzim podważa przekonanie o wyjątkowości człowieka w kontekście zdolności poznawczych?

Jakie konkretne eksperymenty przeprowadzono z Kanzim?

Dlaczego zdolność tworzenia tzw. reprezentacji wtórnych jest istotna w badaniach nad zdolnościami poznawczymi małp człekokształtnych?

Jakie znaczenie mają wyniki badań z udziałem Kanziego dla zrozumienia ewolucji poznawczej ludzi i małp człekokształtnych?

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez Amalię P.M. Bastos i Christophera Krupenyeego z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zostały opublikowane przez badaczy w artykule opublikowanym w najnowszym „Science”.

Zdolności poznawcze małp człekokształtnych a zdolności poznawcze człowieka

Naukowcy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy małpy mają zdolność do udawania (identyfikowania udawanych przedmiotów). To zaś może sugerować zdolność do tworzenia tzw. reprezentacji wtórnych (ang. secondary representations). Chodzi o cechę, którą w ludzkim świecie obserwujemy już u małych dzieci. „Klasyczne aktywności dziecięce, takie jak przyjęcia herbaciane czy walki na miecze z patyków, ilustrują ludzką zdolność do generowania reprezentacji wtórnych – stanów, o których wiemy, że nie są »realne«, a mimo to się w nie angażujemy” – czytamy w redakcyjnym podsumowaniu artykułu w „Science”.

Do tej pory brakowało dowodów pozwalających stwierdzić, czy zwierzęta są zdolne do udawania. Istniały dowody anegdotyczne, takie jak doniesienia o samicach szympansów żyjących na wolności, które trzymały patyki jak niemowlęta oraz o szympansach w niewoli, które ciągnęły po ziemi wyimaginowane klocki – po zabawie prawdziwymi.