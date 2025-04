Szympansom bliżej do zachowań ludzi, niż nam się wydawało. Nowe wyniki badań

Młodsze szympansy bardziej skłonne do pocieszania innych niż starsze

Do tej pory wśród naukowców istniał pogląd, że szympansy karłowate (bonobo) wykazują więcej empatycznych zachowań w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku niż szympansy zwyczajne. Publikacja zespołu z Durham University tego nie potwierdza. Badacze nie odnotowali istotnych różnic między szympansami karłowatymi (bonobo) a szympansami zwyczajnymi w występowaniu zachowań określanych jako „pocieszanie”. Większe znaczenie miały różnice wewnątrzgatunkowe. Okazało się na przykład, że młodsze osobniki wykazywały większą skłonność do pocieszania innych niż starsze, zaś młode samce bardziej niż młode samice. Jednak u samców tendencja do pocieszania wydawała się spadać w szybszym tempie niż u samic. Okazało się też, że w przypadku szympansów karłowatych ich wysoka ranga w stadzie była powiązana z większą skłonnością do pocieszania innych osobników.

Różnice w skłonności do pocieszania łączą szympansy i ludzi?

Według brytyjskich badaczy uzyskane przez nich wyniki pokazują, że zarówno bonobo, jak i szympansy zwyczajne są bardzo elastycznymi i przystosowującymi się gatunkami, a w określonych warunkach i pod wpływem określonych nacisków mogą wykazywać większe lub mniejsze tendencje do wyrażania zachowań związanych z empatią, takich jak pocieszanie.

Podobną zmienność obserwujemy u ludzi. Uczeni podkreślają, że obserwacja zachowań szympansów może nam pomóc w zrozumieniu naszych zachowań. „U ludzi obserwujemy zmienność na poziomie indywidualnym i grupowym w zachowaniach takich jak komunikacja, prospołeczność, konformizm i empatia oraz inne reakcje społeczno-emocjonalne, które mogą być ułatwione przez pewne dynamiki społeczne i normy kulturowe. To samo może dotyczyć naszych najbliższych żyjących krewnych” – czytamy w „Evolution and Human Behavior”.