Przyszłość długiego życia pod lupą ekspertów – wyjątkowe spotkanie z udziałem przedstawicieli medycyny, ekonomii, biznesu i świata nauki

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarnej debaty i stanowić będzie przestrzeń do pogłębionej rozmowy o długowieczności, rozumianej nie tylko jako wydłużenie życia, lecz przede wszystkim jako poprawa jego jakości – w wymiarze zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym. Tematyka longevity, coraz silniej obecna w debacie publicznej i strategicznych dyskusjach dotyczących przyszłości ochrony zdrowia, gospodarki oraz stylu życia, stanie się osią całego wydarzenia.
W debatach udział wezmą eksperci reprezentujący medycynę, naukę, finanse, biznes, administrację publiczną oraz obszar zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, co pozwoli na wielowymiarowe spojrzenie na wyzwania i szanse związane z długowiecznością – zarówno z perspektywy jednostki, jak i całego społeczeństwa.
Centralnym punktem wydarzenia będzie debata z udziałem autorów publikacji „W stronę długowieczności” - osób, które od lat współtworzą merytoryczną i medialną dyskusję na temat longevity w Polsce, łącząc rzetelną wiedzę naukową z doświadczeniem klinicznym i dziennikarskim.
Prof. dr hab. n. med. Marek Postuła jest jednym z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie medycyny długowieczności. Jako profesor kardiologii, naukowiec o międzynarodowym dorobku oraz praktyk kliniczny, kieruje Pracownią Farmakogenomiki w Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na wczesnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych, personalizacji terapii oraz badaniach nad biologicznymi mechanizmami starzenia. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. Doświadczenie zdobywał m.in. jako stypendysta Komisji Fulbrighta w Penn State College of Medicine w USA oraz absolwent studiów z zakresu ekonomii zdrowia w London School of Economics. Znany jest z promowania podejścia opartego na dowodach naukowych oraz krytycznego spojrzenia na marketingowe uproszczenia i mity narosłe wokół idei longevity.
Krzysztof Łoniewski jest dziennikarzem Programu 3 Polskiego Radia z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcą akademickim oraz podcasterem. Od lat zajmuje się tematyką zdrowia, aktywności fizycznej i świadomego stylu życia. Wspólnie z prof. Markiem Postułą prowadzi audycję radiową „Kierunek Długowieczność” oraz podcast „W stronę długowieczności”, w których w przystępny, a jednocześnie rzetelny sposób przekłada aktualną wiedzę naukową na codzienne decyzje zdrowotne, społeczne i konsumenckie.
Program wydarzenia obejmować będzie cykl paneli dyskusyjnych poświęconych kluczowym aspektom długowieczności, ukazując longevity jako temat łączący medycynę, gospodarkę, bezpieczeństwo, konsumpcję oraz styl życia:
• Panel medyczny: „Kierunek długowieczność”
W panelu udział wezmą m.in.: prof. dr hab. n. med. Marek Postuła, prof. dr hab. n. med. Michał Wszoła, prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski oraz dr hab. n. med. Jarosław Biliński. Dyskusja skupi się na medycznych fundamentach długowieczności, prewencji oraz nowoczesnych kierunkach diagnostyki i terapii.
• Panel ekonomiczny: „Gospodarczy potencjał długowieczności”
W debacie wezmą udział m.in.: Marek Grzegorz Lusztyn, Cezary Stypułkowski, Zbigniew Jagiełło oraz Aldona Pietrzak. Panel poświęcony będzie wpływowi długowieczności na gospodarkę, sektor finansowy oraz modele biznesowe przyszłości.
• Panel: „Długowieczność a bezpieczeństwo – od jednostki do społeczeństwa”
Udział zapowiedzieli m.in.: Aleksandra Friedel, prof. dr hab. Radosław Sierpiński, prof. dr hab. Adam Mariański oraz Maksymilian Świniarski. Dyskusja dotyczyć będzie bezpieczeństwa zdrowotnego, systemowego i społecznego w kontekście starzejących się populacji.
• Panel konsumencki: „Klient w epoce długowieczności”
W panelu wystąpią m.in.: Artur Krzyżanowski, Magdalena Szwed, Marta Krajenta oraz Maciej Gnatowski. Uczestnicy poruszą temat zmieniających się potrzeb konsumentów oraz roli produktów i usług wspierających długie życie w dobrej jakości.
• Panel zdrowotno-sportowy: „Jak żyć długo w dobrym zdrowiu?”
W dyskusji wezmą udział m.in.: prof. dr hab. n. med. Marek Postuła, Krzysztof Łoniewski, Piotr Borys (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Remigiusz Rzepka, Tomasz Kammel oraz Ewa Chodakowska. Panel połączy wiedzę medyczną z praktyką codziennego stylu życia i aktywności fizycznej jako fundamentów długowieczności.
Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”, portalu rp.pl oraz Polskiego Radia, które w tym roku obchodzi swoje 100-lecie. Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Medycyny Długowieczności. Mecenasem wydarzenia pozostaje Enel-Sport - klinika ortopedii i rehabilitacji, której misją jest długie i aktywne życie w pełnej sprawności, zgodnie z ideą książki „W stronę długowieczności”. Partnerem wspierającym wydarzenie są ALAB Laboratoria.
