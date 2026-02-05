Przyszłość długiego życia pod lupą ekspertów – wyjątkowe spotkanie z udziałem przedstawicieli medycyny, ekonomii, biznesu i świata nauki

Weź udział w evencie i dołącz do nas online!

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarnej debaty i stanowić będzie przestrzeń do pogłębionej rozmowy o długowieczności, rozumianej nie tylko jako wydłużenie życia, lecz przede wszystkim jako poprawa jego jakości – w wymiarze zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym. Tematyka longevity, coraz silniej obecna w debacie publicznej i strategicznych dyskusjach dotyczących przyszłości ochrony zdrowia, gospodarki oraz stylu życia, stanie się osią całego wydarzenia.

W debatach udział wezmą eksperci reprezentujący medycynę, naukę, finanse, biznes, administrację publiczną oraz obszar zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, co pozwoli na wielowymiarowe spojrzenie na wyzwania i szanse związane z długowiecznością – zarówno z perspektywy jednostki, jak i całego społeczeństwa.

Autorzy książki „W stronę długowieczności”

Centralnym punktem wydarzenia będzie debata z udziałem autorów publikacji „W stronę długowieczności” - osób, które od lat współtworzą merytoryczną i medialną dyskusję na temat longevity w Polsce, łącząc rzetelną wiedzę naukową z doświadczeniem klinicznym i dziennikarskim.

Prof. dr hab. n. med. Marek Postuła jest jednym z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie medycyny długowieczności. Jako profesor kardiologii, naukowiec o międzynarodowym dorobku oraz praktyk kliniczny, kieruje Pracownią Farmakogenomiki w Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na wczesnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych, personalizacji terapii oraz badaniach nad biologicznymi mechanizmami starzenia. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. Doświadczenie zdobywał m.in. jako stypendysta Komisji Fulbrighta w Penn State College of Medicine w USA oraz absolwent studiów z zakresu ekonomii zdrowia w London School of Economics. Znany jest z promowania podejścia opartego na dowodach naukowych oraz krytycznego spojrzenia na marketingowe uproszczenia i mity narosłe wokół idei longevity.

Krzysztof Łoniewski jest dziennikarzem Programu 3 Polskiego Radia z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcą akademickim oraz podcasterem. Od lat zajmuje się tematyką zdrowia, aktywności fizycznej i świadomego stylu życia. Wspólnie z prof. Markiem Postułą prowadzi audycję radiową „Kierunek Długowieczność” oraz podcast „W stronę długowieczności”, w których w przystępny, a jednocześnie rzetelny sposób przekłada aktualną wiedzę naukową na codzienne decyzje zdrowotne, społeczne i konsumenckie.