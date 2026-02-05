Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w wynagrodzeniach posłów wprowadzono od początku roku?

Jaki jest wpływ nowych aktów wewnętrznych na świadczenia parlamentarzystów?

Na czym polega debata dotycząca przyszłości systemu wynagradzania posłów?

Jak kształtują się zarobki polskich parlamentarzystów w porównaniu z ich zagranicznymi odpowiednikami?

Jakie kwestie będą poruszone na marcowym posiedzeniu komisji sejmowej dotyczącej systemu wynagradzania posłów?

Jakie historyczne decyzje wpłynęły na aktualne wynagrodzenia posłów?

4,7 tys., a nie 4,5 tys. zł, jak dotąd – tyle, z mocą wsteczną od 1 stycznia, wynosi ryczałt dla posłów nieposiadających mieszkania w Warszawie na wynajęcie lokum w stolicy. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, pod koniec stycznia zarządzenie w tej sprawie wydał Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu i bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. I jest to tylko element całej serii podwyżek świadczeń dla parlamentarzystów.

Z początkiem roku poszły w górę niemal wszystkie świadczenia otrzymywane przez parlamentarzystów

Przede wszystkim od 1 stycznia w górę poszły ich uposażenia i diety. Wynoszą dziś odpowiednio: 13,9 tys. zł brutto i 4,3 tys. zł, a w ubiegłym roku było to 13,5 tys. i 4,2 tys. zł. Tegoroczna podwyżka wynosi około 530 zł i wynika z podniesienia w ustawie budżetowej tzw. kwoty bazowej, dzięki której większe pieniądze zarabiają od stycznia nie tylko posłowie, ale też wszyscy najważniejsi politycy. Wzrost o 3 proc. jest taki sam, jak waloryzacja wynagrodzeń w całej budżetówce, jednak na uposażeniach i dietach nie kończą się podwyżki dla posłów.

13872 zł brutto wynosi obecnie dokładnie uposażenie poselskie

Kolejne nie wynikają wprost z ustawy budżetowej, ale z aktów wewnętrznych, które – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – w ostatnich dniach wydali prezydium Sejmu, marszałek Czarzasty i szef jego kancelarii. Jedna z podwyżek dotyczy wspomnianej wcześniej kwoty na pokrycie kosztów mieszkania w Warszawie. Formalnie jest ona powiązana z dobą w hotelu sejmowym, której koszt wzrósł ze 150 do 157 zł. „Wynajem lokalu mieszkalnego na terenie miasta jest uzupełniającą formą zapewniania posłom noclegu na terenie Warszawy w przypadku braku możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim. Dzięki temu rozwiązaniu forma zakwaterowania posłów jest neutralna dla budżetu Kancelarii Sejmu” – tłumaczyło nam przed rokiem biuro obsługi medialnej Kancelarii Sejmu, gdy pytaliśmy o poprzednią podwyżkę. Wówczas ryczałt wzrósł o 500 zł – z 4 tys. do 4,5 tys. zł.