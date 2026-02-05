Aktualizacja: 05.02.2026 18:24 Publikacja: 05.02.2026 18:00
Foto: PAP/Albert Zawada
4,7 tys., a nie 4,5 tys. zł, jak dotąd – tyle, z mocą wsteczną od 1 stycznia, wynosi ryczałt dla posłów nieposiadających mieszkania w Warszawie na wynajęcie lokum w stolicy. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, pod koniec stycznia zarządzenie w tej sprawie wydał Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu i bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. I jest to tylko element całej serii podwyżek świadczeń dla parlamentarzystów.
Przede wszystkim od 1 stycznia w górę poszły ich uposażenia i diety. Wynoszą dziś odpowiednio: 13,9 tys. zł brutto i 4,3 tys. zł, a w ubiegłym roku było to 13,5 tys. i 4,2 tys. zł. Tegoroczna podwyżka wynosi około 530 zł i wynika z podniesienia w ustawie budżetowej tzw. kwoty bazowej, dzięki której większe pieniądze zarabiają od stycznia nie tylko posłowie, ale też wszyscy najważniejsi politycy. Wzrost o 3 proc. jest taki sam, jak waloryzacja wynagrodzeń w całej budżetówce, jednak na uposażeniach i dietach nie kończą się podwyżki dla posłów.
Kolejne nie wynikają wprost z ustawy budżetowej, ale z aktów wewnętrznych, które – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – w ostatnich dniach wydali prezydium Sejmu, marszałek Czarzasty i szef jego kancelarii. Jedna z podwyżek dotyczy wspomnianej wcześniej kwoty na pokrycie kosztów mieszkania w Warszawie. Formalnie jest ona powiązana z dobą w hotelu sejmowym, której koszt wzrósł ze 150 do 157 zł. „Wynajem lokalu mieszkalnego na terenie miasta jest uzupełniającą formą zapewniania posłom noclegu na terenie Warszawy w przypadku braku możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim. Dzięki temu rozwiązaniu forma zakwaterowania posłów jest neutralna dla budżetu Kancelarii Sejmu” – tłumaczyło nam przed rokiem biuro obsługi medialnej Kancelarii Sejmu, gdy pytaliśmy o poprzednią podwyżkę. Wówczas ryczałt wzrósł o 500 zł – z 4 tys. do 4,5 tys. zł.
Przed kilkoma dniami nastąpiło też podwyższenie ryczałtu na biura poselskie, z mocą wsteczną od stycznia. Z ryczałtu posłowie opłacają m.in. czynsz, pensje pracowników i kilometrówki, a obecnie wynosi 25 tys. zł miesięcznie, czyli o 1,7 tys. więcej niż w 2023 r. i o 2,8 tys. więcej niż w 2022 r. W górę – z 7,6 tys. do 10 tys. – poszła też właśnie kwota rocznego ryczałtu na hotele dla posłów, niezmieniana od lat.
I te wszystkie podwyżki raczej nie mogą zaskakiwać. Już w lipcu ubiegłego roku zapowiedział je ówczesny szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Tłumaczył wówczas, że podwyżka uposażenia jest związana z podwyżkami dla całej budżetówki i chęcią nieróżnicowania „między pracownikami sfery budżetowej a Sejmem i Senatem”. Dodawał, że „zgodnie z tą filozofią” o 3 proc. pójdą w górę ryczałty na biura, bo „tam także pracują pracownicy, którzy powinni być objęci wzrostem wynagrodzeń o 3 proc.”.
Ostatecznie środki na biura poselskie poszły w tym roku w górę nie o 3 proc., ale aż o 7 proc. I tak część posłów uważa jednak, że otrzymywane przez nich pieniądze są za małe. Taki wniosek płynie z uchwalonego na początku stycznia planu pracy Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych na najbliższe pół roku.
Na wniosek posłanki KO Elżbiety Gelert dopisano do planu punkt zatytułowany „informacja szefa Kancelarii Sejmu na temat systemu wynagradzania posłów w Polsce w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach Europy”. Punkt ma być rozpatrzony w marcu. Podczas dyskusji nad tym punktem część polityków narzekała, że otrzymywane przez nich pieniądze są zbyt skromne. Np. była marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS mówiła, że z ryczałtu trudno utrzymać biura, zwłaszcza gdy ma się ich kilka. Tłumaczyła, że problemem są zwłaszcza nagłe podwyżki czynszów. – Gdyby nie europarlamentarzysta, który wspiera mnie, to ja bym nie była w stanie tego biura już utrzymać – dodawała.
posłanka KO Elżbieta Gelert
Jakie argumenty mają pojawić się na posiedzeniu komisji w marcu? W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Elżbieta Gelert nie ukrywa, że jej zdaniem posłowie powinni po prostu więcej zarabiać. – Ponieważ jestem zawodowo związana ze służbą zdrowia, dostrzegam coraz większy rozdźwięk między zawodami medycznymi a zarobkami posłów. I nie działam tutaj w swoim interesie, bo jestem posłanką niezawodową, niepobierającą uposażenia z Sejmu – mówi nam posłanka Gelert. – Wysokość uposażeń posłów powinna być przedmiotem ponadpolitycznych ustaleń – dodaje.
Ile powinni zarabiać politycy? Konkretnych kwot posłanka Gelert nie chce podać, by „nie ukierunkowywać dyskusji na ten temat”.
– Po tym, gdy pani poseł Gelert zgłosiła ten punkt do planu pracy komisji, przeanalizowałem kwestię wysokości uposażeń posłów – mówi Kazimierz Smoliński z PiS, były wieloletni przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. – I okazało się, że na przestrzeni wielu lat uposażenie poselskie z kilkukrotności średniej krajowej zjechało do półtorakrotności. Wnioski? Niech każdy wyciągnie je sobie sam – dodaje.
Czy rzeczywiście posłowie tak mało zarabiają? W 2021 r. polskie media obiegła analiza PAP, z której wynikało, że polscy parlamentarzyści rzeczywiście są w ogonie Europy. „W Unii Europejskiej najwyższe wynagrodzenie otrzymują posłowie we Włoszech – zarabiają brutto około 11 tysięcy euro miesięcznie (około 50 tysięcy złotych). Podobną pensję otrzymują parlamentarzyści w Niemczech – nieco ponad 10 tysięcy euro na miesiąc (około 46 tysięcy złotych). Z kolei we Francji posłowie dostają ponad siedem tysięcy euro (około 33 tysiące złotych)” – czytamy w opracowaniu. Wynika z niego także, że posłowie w innych krajach dostają też znacznie większe środki na biura.
Tamta analiza pojawiła się jednak w szczególnym momencie. W 2021 roku prezydent Andrzej Duda zdecydował o zmianie rozporządzenia z tabelą mnożników, kształtujących płace najwyższych urzędników państwowych, by je odczuwalnie podwyższyć. Np. posłowie dzięki prezydentowi zaczęli – przy uwzględnieniu diety – otrzymywać 16,3 tys. zamiast 10,5 tys. zł brutto miesięcznie.
Przed decyzją Dudy zarobki posłów przez kilka lat stały w miejscu, obniżone w 2018 r. na fali społecznego oburzenia po ujawnieniu nagród dla rządu Beaty Szydło. Zaś po decyzji Dudy pensje polityków zaczęły być dość regularnie waloryzowane, tak jak np. w tym roku. O wiele częściej niż w przeszłości podnoszone są środki na biura poselskie.
Czy Sejm jest gotowy na szeroką dyskusję na temat zarobków posłów i innych polityków? Największa rewolucja w tej kwestii była planowana w 2016 r. przez PiS. Klub tej partii przedstawił nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska, wprowadzającą nowatorski mechanizm powiązania zarobków z sytuacją gospodarczą kraju. Pensje polityków miały zależeć od wynagrodzenia minimalnego i przeciętnego, wzrostu PKB w ostatnich trzech latach, a nawet od wartości tzw. współczynnika Giniego, zwanego wskaźnikiem nierówności społecznej. Projekt przewidywał też jednak spore podwyżki dla polityków, a gdy ówczesna opozycja zaczęła go nazywać projektem „koryto plus”, został wycofany.
Obecnie, zamiast rewolucyjnych pomysłów, marszałkowie Sejmu i Senatu raczej decydują się na korekty wewnątrz systemu. Np. w grudniu marszałek Czarzasty zmienił zasady rozliczania kilometrówek, przewidując, że powstanie rejestr przejazdów poza okręgiem danego posła z datami i trasami, a na podróż w okręgu będzie przysługiwał limit 1,7 tys. zł.
