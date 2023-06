Frekwencja w podkomisjach stałych była za to marna. W 2022 roku odbyły średnio 2,93 spotkania, czyli mniej więcej jedno na cztery miesiące, przy czym pięć podkomisji odbyło zero spotkań, a 15 – tylko po jednym. – Jedną z podkomisji, która nie spotkała się w zeszłym roku ani razu, jest podkomisja stała do spraw nadzoru nad zarządzaniem mieniem państwowym – posłanki PiS Ewy Malik. W 2021 roku podkomisja spotkała się raz na kilka minut, by wybrać swoje prezydium. Na kolejne jej spotkanie trzeba było czekać prawie dwa lata – mówi nam Radek Karbowski.

Czy podkomisje stałe powoływane są tylko po to, by zapewnić dodatki przewodniczącym? – Chciałbym wierzyć, że powołuje się je, bo są potrzebne – ucina Karbowski.

– Jestem za tym, by posłowie dobrze zarabiali. Jednak sposób ich wynagradzania powinien być przejrzysty. Tej przejrzystości brakuje nie tylko przy dodatkach, ale też przy rozliczaniu ryczałtu na paliwo czy podróży zagranicznych – komentuje prof. Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN.