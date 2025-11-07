11 min. 44 sek.
Aktualizacja: 07.11.2025 08:37 Publikacja: 07.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Polski biznes zmaga się z niedoborem pracowników spoza Unii Europejskiej. Po aferze wizowej rząd zaostrzył procedury, przez co cudzoziemcy miesiącami czekają na wizę. Liczba wniosków wizowych spadła o jedną czwartą, co przekłada się na brak rąk do pracy. Jak podaje Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, 77 proc. firm w Polsce deklaruje, że ograniczenia wizowe negatywnie wpływają na ich inwestycje. Ekonomiści ostrzegają – przy starzejącym się społeczeństwie Polska potrzebuje imigrantów, by utrzymać rozwój gospodarczy.
Komisja Europejska przyznaje, że nie ma skutecznych narzędzi, by zmusić Pekin do złagodzenia kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Choć rozmowy z chińskimi przedstawicielami złagodziły napięcia, problem pozostaje nierozwiązany. Europa nadal jest zależna od chińskich dostaw kluczowych surowców, a dywersyfikacja łańcuchów dostaw potrwa jeszcze lata.
Francuskie władze wszczęły postępowanie przeciwko chińskiemu gigantowi e-commerce Shein, na którego platformie znaleziono produkty niezgodne z prawem europejskim. Francja domaga się, by Bruksela podjęła działania na poziomie unijnym i ukarała firmę. Komisja Europejska analizuje sprawę, lecz wyklucza zawieszenie działalności Shein, co nie satysfakcjonuje Paryża.
Według magazynu Forbes, majątek Donalda Trumpa wzrósł z 2,3 do 7 miliardów dol. Największy udział w tym wzroście miały inwestycje w kryptowaluty oraz rozwój spółki Trump Media and Technology Group – właściciela Truth Social. Pomimo niskich przychodów i dużych strat, wycena firmy sięgnęła 4 miliardów dol. Trumpowie pokazują, że potrafią pomnażać majątek nawet w niepewnych czasach.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
