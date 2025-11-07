11 min. 44 sek.

Biznes potrzebuje imigrantów, Shein pod ostrzałem Francji, Trump pomnaża majątek

Polskie firmy alarmują o braku rąk do pracy, Francja żąda ukarania Shein, a Donald Trump w rok potroił swój majątek. Komisja Europejska tymczasem pozostaje bezradna wobec Chin w sporze o eksport metali ziem rzadkich.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Biznes potrzebuje rąk do pracy

Polski biznes zmaga się z niedoborem pracowników spoza Unii Europejskiej. Po aferze wizowej rząd zaostrzył procedury, przez co cudzoziemcy miesiącami czekają na wizę. Liczba wniosków wizowych spadła o jedną czwartą, co przekłada się na brak rąk do pracy. Jak podaje Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, 77 proc. firm w Polsce deklaruje, że ograniczenia wizowe negatywnie wpływają na ich inwestycje. Ekonomiści ostrzegają – przy starzejącym się społeczeństwie Polska potrzebuje imigrantów, by utrzymać rozwój gospodarczy.

Komisja Europejska bezradna wobec Chin

Komisja Europejska przyznaje, że nie ma skutecznych narzędzi, by zmusić Pekin do złagodzenia kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Choć rozmowy z chińskimi przedstawicielami złagodziły napięcia, problem pozostaje nierozwiązany. Europa nadal jest zależna od chińskich dostaw kluczowych surowców, a dywersyfikacja łańcuchów dostaw potrwa jeszcze lata.