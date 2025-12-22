Polska chce być hubem AI

Zmiana reguł przez KE to spore wyzwanie. Być może potrzebne będzie większe zaangażowanie spółek Skarbu Państwa. Prowadzone już są zresztą z nimi rozmowy na ten temat. Z naszych informacji wynika, że w „polskim” konsorcjum (obok lokalnych firm z branży m.in. data center, chmurowej czy oprogramowania) znajdą się też prawdopodobnie podmioty spoza regionu, m.in. z Holandii, Szwecji czy Luksemburga. Jak ustaliliśmy, zainteresowane wzięciem udziału w tym projekcie są ponadto rodzime prywatne spółki infrastrukturalne.

Wcześniej swoją gotowość wyraził także Rafał Brzoska, deklarując inwestycję sięgającą nawet 100 mln euro. Ta imponująca kwota to jednak kropla w morzu potrzeb, gdyż budowa Baltic AI Gigafactory ma pochłonąć 3 mld euro. Przy tym 65 proc. tej kwoty ma pochodzić z sektora prywatnego, a 35 proc. z publicznego, z czego połowę zapewni Komisja Europejska.

W Ministerstwie Cyfryzacji podkreślają, że rozmawiają „ze wszystkimi, którzy chcą inwestować, bo taka fabryka sztucznej inteligencji byłaby dla Polski olbrzymim skokiem rozwojowym”. To rozgrywka bez precedensu, nasz kraj ma szansę stać się hubem AI dla tej części Europy. Jak wyjaśniał nam niedawno wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, gdyby KE wybrała nasze konsorcjum, gigafabryka powstałaby w 3-4 lata. – Najważniejsze dziś to spiąć finansowanie i doprowadzić projekt do finału – podkreśla Gawkowski.

Problem w tym, że konkurencja jest gigantyczna. W czerwcu KE otrzymała łącznie 76 wniosków (wyrazów zainteresowania) obejmujących 60 lokalizacji w 16 państwach członkowskich. Polska jest jednym z trzech państw w Europie, obok Niemiec i Hiszpanii, które już mają dwie „zwykłe” fabryki AI (Poznań i Kraków), a teraz jeszcze bije się o status gigafabryki. Na razie nie wiadomo, gdzie ta miałaby zostać ulokowana (pod uwagę brane są Kraków, Wrocław, Poznań, Skawina i Warszawa).

O wyborze zdecyduje specjalna komisja, biorąc pod uwagę m.in. dostęp do odpowiednich mocy energetycznych oraz zaplecza kompetencyjnego i uniwersyteckiego. Kluczowe są m.in. kwestie środowiskowe. Gigafabryka będzie potrzebowała dostępu do wody i energii. Eksperci twierdzą, że chłodzenie cieczą będzie w tym wypadku lepszym i tańszym rozwiązaniem niż chłodzenie powietrzem. Praktycznie wszystkie brane pod uwagę lokalizacje w Polsce pracują przy tym nad odzyskiwaniem ciepła z centrów danych (generowane ciepło ma być oddawane do sieci).