11 min. 9 sek.

Gigafabryka AI zagrożona, umowa z Mercosur wstrzymana, inwestycje kuleją

Unijne zmiany zasad uderzają w polskie ambicje dotyczące gigafabryki AI. Komisja Europejska wstrzymuje podpisanie umowy z Mercosur, a dane pokazują, że inwestycje w Polsce pozostają jednymi z najsłabszych w UE.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Gigafabryka AI w Polsce pod znakiem zapytania

Polska dołączyła do międzynarodowego konsorcjum walczącego o jedną z pięciu unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Projekt Baltic AI Gigafactory, realizowany wspólnie z Czechami oraz państwami bałtyckimi, miał duże szanse na wsparcie Komisji Europejskiej. Jednak jak opisuje Michał Duszczyk, sytuację komplikuje nagła zmiana zasad gry.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski alarmuje, że Komisja Europejska przygotowuje przepisy faworyzujące przetargi prowadzone przez firmy, a nie państwa. To zasadnicza zmiana konceptu, która może osłabić już istniejące konsorcja. W efekcie konieczne może być większe zaangażowanie spółek Skarbu Państwa.

Umowa handlowa z Mercosur wstrzymana

Podpisanie umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosur zostało wstrzymane po sprzeciwie Polski, Francji i Włoch. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała udać się do Brazylii, by sfinalizować porozumienie, jednak brak jednomyślności w Radzie Europejskiej zablokował ten ruch.