Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 9 sek.

Gigafabryka AI zagrożona, umowa z Mercosur wstrzymana, inwestycje kuleją

Unijne zmiany zasad uderzają w polskie ambicje dotyczące gigafabryki AI. Komisja Europejska wstrzymuje podpisanie umowy z Mercosur, a dane pokazują, że inwestycje w Polsce pozostają jednymi z najsłabszych w UE.

Publikacja: 22.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Gigafabryka AI w Polsce pod znakiem zapytania

Polska dołączyła do międzynarodowego konsorcjum walczącego o jedną z pięciu unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Projekt Baltic AI Gigafactory, realizowany wspólnie z Czechami oraz państwami bałtyckimi, miał duże szanse na wsparcie Komisji Europejskiej. Jednak jak opisuje Michał Duszczyk, sytuację komplikuje nagła zmiana zasad gry.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski alarmuje, że Komisja Europejska przygotowuje przepisy faworyzujące przetargi prowadzone przez firmy, a nie państwa. To zasadnicza zmiana konceptu, która może osłabić już istniejące konsorcja. W efekcie konieczne może być większe zaangażowanie spółek Skarbu Państwa. 

Czytaj więcej

Bruksela rzuca kłody przed polską gigafabrykę AI
Biznes
Bruksela rzuca kłody przed polską gigafabrykę AI

Umowa handlowa z Mercosur wstrzymana

Podpisanie umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosur zostało wstrzymane po sprzeciwie Polski, Francji i Włoch. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała udać się do Brazylii, by sfinalizować porozumienie, jednak brak jednomyślności w Radzie Europejskiej zablokował ten ruch.

Reklama
Reklama

Niemcy naciskają na szybkie zawarcie umowy, widząc w niej szansę dla swojego przemysłu i eksportu do Ameryki Południowej. Nawet jeśli porozumienie otrzyma zielone światło od państw członkowskich, trafi jeszcze do Parlamentu Europejskiego, co może opóźnić cały proces o kolejne miesiące.

Czytaj więcej

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Handel
Umowa z Mercosurem przełożona o miesiąc. Efekt działań Francji, Włoch i Polski

Rozmowy o planie pokojowym w Miami

W Miami odbyły się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji dotyczące planu pokojowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił je jako konstruktywne i zmierzające w dobrym kierunku. Podobnie wypowiadał się wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew po rozmowach z przedstawicielami USA.

Jednocześnie Jurij Uszakow, bliski współpracownik Władimira Putina, skrytykował propozycje zmian zgłaszane przez państwa europejskie i Ukrainę. Zdaniem Kremla mogą one zmniejszać szanse na trwały pokój.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Waszyngton proponuje bezpośrednie negocjacje Ukraina-Rosja

Inwestycje w Polsce wciąż w ogonie Europy

Jak wynika z raportu BGK i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, inwestycje funduszy private equity w Polsce w 2024 r. stanowiły zaledwie 0,15 proc. PKB, przy unijnej średniej przekraczającej 0,5 proc. Podobnie słabo wypada rynek venture capital.

Reklama
Reklama

Eksperci podkreślają, że przy ograniczonych możliwościach fiskalnych państwa konieczne jest wzmocnienie rynku kapitałowego i stworzenie zachęt dla gospodarstw domowych oraz firm do oszczędzania i inwestowania. Bez tego Polska może utracić dotychczasowe przewagi konkurencyjne.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Technologie Organizacje inwestycje AI Mercosur

Powiązane

Bruksela rzuca kłody przed polską gigafabrykę AI
Biznes
Bruksela rzuca kłody przed polską gigafabrykę AI
Zdaniem Jolanty Sergot- -Kowalskiej, prezeski firmy Cleaning Consulting, w polskich szpitalach wciąż
Biznes
Optymalizacja zakupów usług czystości
Przełomowy wyrok w Delaware. Elon Musk odzyskuje miliardy
Biznes
Przełomowy wyrok w Delaware. Elon Musk odzyskuje miliardy
Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę
Biznes
Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
90 mld euro dla Ukrainy, droższy prąd i miliardowy kontrakt ICEYE

11 min. 17 sek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Biznes
„Buy European”, czyli… jak nie dać Amerykanom zarobić na rosyjskiej wojnie
Geopolityka, gospodarka, technologie - prognozy Rzeczpospolitej na 2026
Biznes
Geopolityka, gospodarka, technologie - prognozy Rzeczpospolitej na 2026
Agnieszka Gajewska została nową prezeską PwC
Biznes
Agnieszka Gajewska nową prezeską PwC w Europie Środkowo-Wschodniej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama