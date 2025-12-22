11 min. 9 sek.
Polska dołączyła do międzynarodowego konsorcjum walczącego o jedną z pięciu unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Projekt Baltic AI Gigafactory, realizowany wspólnie z Czechami oraz państwami bałtyckimi, miał duże szanse na wsparcie Komisji Europejskiej. Jednak jak opisuje Michał Duszczyk, sytuację komplikuje nagła zmiana zasad gry.
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski alarmuje, że Komisja Europejska przygotowuje przepisy faworyzujące przetargi prowadzone przez firmy, a nie państwa. To zasadnicza zmiana konceptu, która może osłabić już istniejące konsorcja. W efekcie konieczne może być większe zaangażowanie spółek Skarbu Państwa.
Podpisanie umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosur zostało wstrzymane po sprzeciwie Polski, Francji i Włoch. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała udać się do Brazylii, by sfinalizować porozumienie, jednak brak jednomyślności w Radzie Europejskiej zablokował ten ruch.
Niemcy naciskają na szybkie zawarcie umowy, widząc w niej szansę dla swojego przemysłu i eksportu do Ameryki Południowej. Nawet jeśli porozumienie otrzyma zielone światło od państw członkowskich, trafi jeszcze do Parlamentu Europejskiego, co może opóźnić cały proces o kolejne miesiące.
W Miami odbyły się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji dotyczące planu pokojowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił je jako konstruktywne i zmierzające w dobrym kierunku. Podobnie wypowiadał się wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew po rozmowach z przedstawicielami USA.
Jednocześnie Jurij Uszakow, bliski współpracownik Władimira Putina, skrytykował propozycje zmian zgłaszane przez państwa europejskie i Ukrainę. Zdaniem Kremla mogą one zmniejszać szanse na trwały pokój.
Jak wynika z raportu BGK i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, inwestycje funduszy private equity w Polsce w 2024 r. stanowiły zaledwie 0,15 proc. PKB, przy unijnej średniej przekraczającej 0,5 proc. Podobnie słabo wypada rynek venture capital.
Eksperci podkreślają, że przy ograniczonych możliwościach fiskalnych państwa konieczne jest wzmocnienie rynku kapitałowego i stworzenie zachęt dla gospodarstw domowych oraz firm do oszczędzania i inwestowania. Bez tego Polska może utracić dotychczasowe przewagi konkurencyjne.
