Zbigniew Bogucki: w sprawie Zbigniewa Ziobry mamy do czynienia z polityczną wendetą

– Można poddać się procesowi i weryfikacji w każdej sprawie i każdy powinien się poddawać wtedy, kiedy może liczyć na uczciwy proces. W tym wypadku liczyć na uczciwy proces pan minister Zbigniew Ziobro nie może. To nie jest moja ocena jako szefa Kancelarii Prezydenta, to jest moja ocena jako prawnika – mówił Bogucki.

Zbigniew Bogucki broni Zbigniewa Ziobry. „Te środki nie trafiały do kieszeni polityków”

Odpowiadając na pytanie o to, czy każdy obywatel, któremu grożą zarzuty, powinien uciekać z Polski, Bogucki odrzekł, że nie każdy. – Nie każdy obywatel jest oskarżany i ścigany przez prokuratora z Prokuratury Krajowej. Nie każdy ma zarzuty o charakterze politycznym. Nie każdy ma zarzuty tego rodzaju, że miał rzekomo, jak w przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobry, przekazać pieniądze ze Skarbu Państwa, na przykład 14 milionów zł na remont prokuratury, która jest jednostką Skarbu Państwa– argumentował.

– Co jest niezgodne z prawem? Że przekazujemy środki ze Skarbu Państwa na Skarb Państwa?– pytał. Jako przykład podał „służby MSWiA”, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną i Straż Pożarną. – Mają ten sam zapis: są finansowane z budżetu państwa. Czy to znaczy, że nie mogą przyjmować środków z Unii Europejskiej, że nie mogą przyjmować Funduszy Norweskich? Przecież to robią. Czy to jest przestępstwo? No nie, dlatego, że tu interpretacja jest rozsądna. Tu (przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na remont budynku Prokuratury Krajowej) mamy sytuację, że środki z szeroko rozumianego budżetu państwa trafiają do jednostek budżetu państwa, nie do czyjejś kieszeni, nie do PiS-owskich kieszeni, nie do kieszeni Zbigniewa Ziobry – przekonywał.