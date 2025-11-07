Reklama
Zbigniew Bogucki: w sprawie Zbigniewa Ziobry mamy do czynienia z polityczną wendetą

Czy można dziś w Polsce liczyć na sprawiedliwy proces? Czy dzisiaj ci, którzy oskarżają, mówię o prokuratorach, mają do tego legitymację? I w jednym i w drugim przypadku odpowiedź jest negatywna - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Publikacja: 07.11.2025 09:32

Zbigniew Bogucki

Zbigniew Bogucki

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki

– Można poddać się procesowi i weryfikacji w każdej sprawie i każdy powinien się poddawać wtedy, kiedy może liczyć na uczciwy proces. W tym wypadku liczyć na uczciwy proces pan minister Zbigniew Ziobro nie może. To nie jest moja ocena jako szefa Kancelarii Prezydenta, to jest moja ocena jako prawnika – mówił Bogucki.

Odpowiadając na pytanie o to, czy każdy obywatel, któremu grożą zarzuty, powinien uciekać z Polski, Bogucki odrzekł, że nie każdy. – Nie każdy obywatel jest oskarżany i ścigany przez prokuratora z Prokuratury Krajowej. Nie każdy ma zarzuty o charakterze politycznym. Nie każdy ma zarzuty tego rodzaju, że miał rzekomo, jak w przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobry, przekazać pieniądze ze Skarbu Państwa, na przykład 14 milionów zł na remont prokuratury, która jest jednostką Skarbu Państwa– argumentował.

– Co jest niezgodne z prawem? Że przekazujemy środki ze Skarbu Państwa na Skarb Państwa?– pytał. Jako przykład podał „służby MSWiA”, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną i Straż Pożarną. – Mają ten sam zapis: są finansowane z budżetu państwa. Czy to znaczy, że nie mogą przyjmować środków z Unii Europejskiej, że nie mogą przyjmować Funduszy Norweskich? Przecież to robią. Czy to jest przestępstwo? No nie, dlatego, że tu interpretacja jest rozsądna. Tu (przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na remont budynku Prokuratury Krajowej) mamy sytuację, że środki z szeroko rozumianego budżetu państwa trafiają do jednostek budżetu państwa, nie do czyjejś kieszeni, nie do PiS-owskich kieszeni, nie do kieszeni Zbigniewa Ziobry – przekonywał. 

– Tam nie ma żadnego złamania dyscypliny finansów publicznych, nie ma działania niezgodnego z ustawą, bo ta ustawa na to pozwalała, mamy do czynienia z polityczną wendetą– uważa szef Kancelarii Prezydenta RP. 

Czy będzie ułaskawienie Zbigniewa Ziobry przez prezydenta Karola Nawrockiego? 

Poproszony o komentarz do słów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o „szukaniu ochrony pod parasolem przyjaciela Władimira Putina”, Bogucki odrzekł, że Waldemar Żurek „jest ostatnią osobą, która może wypowiadać się na temat sprawiedliwości, na temat tego, jak powinno wyglądać prawo”. – To jest człowiek, który prawo brutalnie, ostentacyjnie łamie – mówił. 

W odpowiedzi na pytanie o możliwość ułaskawienia Zbigniewa Ziobry przez prezydenta Karola Nawrockiego, Bogucki odpowiedział, że pytanie „jest ciekawe”, dlatego, że „jest to pytanie o zdarzenie przyszłe i niepewne, bo dotyczy tego, czy można ułaskawić osobę niewinną”. – Dzisiaj nie ma jeszcze zarzutów, nie ma aktu oskarżenia, dzisiaj nie ma nieprawomocnego wyroku, dzisiaj nie ma skazania – zauważył Zbigniew Bogucki. – Akt abolicji indywidualnej, wynikający wprost z konstytucji, może być stosowany. Tylko dlatego został zakwestionowany, kiedy zastosował go prezydent (Andrzej) Duda, że dotyczył polityków Prawa i Sprawiedliwości – przekonywał Zbigniew Bogucki. 


Osoby Zbigniew Ziobro wymiar sprawiedliwości Zbigniew Bogucki Kancelaria Prezydenta RP

