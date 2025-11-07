Zbigniew Bogucki: w sprawie Zbigniewa Ziobry mamy do czynienia z polityczną wendetą

Aktualizacja: 07.11.2025 10:44 Publikacja: 07.11.2025 09:32
Zbigniew Bogucki
Foto: PAP/Albert Zawada
– Można poddać się procesowi i weryfikacji w każdej sprawie i każdy powinien się poddawać wtedy, kiedy może liczyć na uczciwy proces. W tym wypadku liczyć na uczciwy proces pan minister Zbigniew Ziobro nie może. To nie jest moja ocena jako szefa Kancelarii Prezydenta, to jest moja ocena jako prawnika – mówił Bogucki.
Czytaj więcej
Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty - mówił na konferencji prasowej zorganizowan...
Odpowiadając na pytanie o to, czy każdy obywatel, któremu grożą zarzuty, powinien uciekać z Polski, Bogucki odrzekł, że nie każdy. – Nie każdy obywatel jest oskarżany i ścigany przez prokuratora z Prokuratury Krajowej. Nie każdy ma zarzuty o charakterze politycznym. Nie każdy ma zarzuty tego rodzaju, że miał rzekomo, jak w przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobry, przekazać pieniądze ze Skarbu Państwa, na przykład 14 milionów zł na remont prokuratury, która jest jednostką Skarbu Państwa– argumentował.
Czytaj więcej
„Czy Zbigniew Ziobro, w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę ws. Funduszu Sprawied...
– Co jest niezgodne z prawem? Że przekazujemy środki ze Skarbu Państwa na Skarb Państwa?– pytał. Jako przykład podał „służby MSWiA”, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną i Straż Pożarną. – Mają ten sam zapis: są finansowane z budżetu państwa. Czy to znaczy, że nie mogą przyjmować środków z Unii Europejskiej, że nie mogą przyjmować Funduszy Norweskich? Przecież to robią. Czy to jest przestępstwo? No nie, dlatego, że tu interpretacja jest rozsądna. Tu (przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na remont budynku Prokuratury Krajowej) mamy sytuację, że środki z szeroko rozumianego budżetu państwa trafiają do jednostek budżetu państwa, nie do czyjejś kieszeni, nie do PiS-owskich kieszeni, nie do kieszeni Zbigniewa Ziobry – przekonywał.
– Tam nie ma żadnego złamania dyscypliny finansów publicznych, nie ma działania niezgodnego z ustawą, bo ta ustawa na to pozwalała, mamy do czynienia z polityczną wendetą– uważa szef Kancelarii Prezydenta RP.
Poproszony o komentarz do słów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o „szukaniu ochrony pod parasolem przyjaciela Władimira Putina”, Bogucki odrzekł, że Waldemar Żurek „jest ostatnią osobą, która może wypowiadać się na temat sprawiedliwości, na temat tego, jak powinno wyglądać prawo”. – To jest człowiek, który prawo brutalnie, ostentacyjnie łamie – mówił.
Czytaj więcej
Mimo upływu ponad 35 lat od upadku komunizmu, środowisko sędziowskie w Polsce nie dokonało pełneg...
W odpowiedzi na pytanie o możliwość ułaskawienia Zbigniewa Ziobry przez prezydenta Karola Nawrockiego, Bogucki odpowiedział, że pytanie „jest ciekawe”, dlatego, że „jest to pytanie o zdarzenie przyszłe i niepewne, bo dotyczy tego, czy można ułaskawić osobę niewinną”. – Dzisiaj nie ma jeszcze zarzutów, nie ma aktu oskarżenia, dzisiaj nie ma nieprawomocnego wyroku, dzisiaj nie ma skazania – zauważył Zbigniew Bogucki. – Akt abolicji indywidualnej, wynikający wprost z konstytucji, może być stosowany. Tylko dlatego został zakwestionowany, kiedy zastosował go prezydent (Andrzej) Duda, że dotyczył polityków Prawa i Sprawiedliwości – przekonywał Zbigniew Bogucki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Można poddać się procesowi i weryfikacji w każdej sprawie i każdy powinien się poddawać wtedy, kiedy może liczyć na uczciwy proces. W tym wypadku liczyć na uczciwy proces pan minister Zbigniew Ziobro nie może. To nie jest moja ocena jako szefa Kancelarii Prezydenta, to jest moja ocena jako prawnika – mówił Bogucki.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
- Budżet nie jest z gumy - tak minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, polityk Nowej Lewicy odpowi...
„Jak ocenia Pani/Pan przyjęcie Zbigniewa Ziobry przez premiera Węgier Viktora Orbána po tym, jak prokuratura wys...
W najnowszym sondażu pracowni Opinia24 partie wskazane przez większość pytanych dzieli prawie 6 pkt. proc. Koali...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu rekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbignie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas