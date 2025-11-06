Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Najnowszy sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska umacnia się przed Prawem i Sprawiedliwością

W najnowszym sondażu pracowni Opinia24 partie wskazane przez większość pytanych dzieli prawie 6 pkt. proc. Koalicjanci partii Donalda Tuska zyskują poparcie w granicach błędu statystycznego

Publikacja: 06.11.2025 18:43

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Opinia24 zadała Polakom pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Najwięcej ankietowanych wskazało Koalicję Obywatelską – partię kierowaną przez Donalda Tuska wskazało 33 proc. pytanych. Oznacza to wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania z pierwszego tygodnia października

Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość dostałoby głosy 27,4 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek o 1 pkt proc.

Na trzecim miejscu plasuje się od dłuższego czasu Konfederacja. W omawianym sondażu wskazało ją 12,6 proc. ankietowanych – mniej o 2,4 pkt. proc.

Dokładnie o połowę niższe notowania ma Lewica, która z głosami 6,3 proc. ankietowanych i wzrostem poparcia o 0,9 pkt. proc. plasuje się na czwartym miejscu. Kolejna w sondażu jest partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej. Popierana przez 5,9 proc. ankietowanych (o 0,6 pkt. proc. więcej niż w październiku) zamyka listę partii, których przedstawiciele zasiedliby w parlamencie, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sondaż: Spadek poparcia dla PiS. Partia Kaczyńskiego straciła 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni
Polityka
Sondaż: Spadek poparcia dla PiS. Partia Kaczyńskiego straciła 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni

Była Trzecia Droga ma łącznie nieco ponad 3 proc. poparcia

Poza parlamentem znalazłaby się partia Razem. Oddanie na nią głosu zadeklarowało 3,1 proc. ankietowanych, o 1,4 pkt. proc. mniej niż w październiku. 

Polska 2050 założona przez Szymona Hołownię, zyskałaby poparcie 1,7 proc. respondentów – spadek o 1,3 pkt. proc. 

Polskie Stronnictwo Ludowe, którym steruje Władysław Kosiniak-Kamysz, zyskało 0,1 pkt. proc. i zebrało głosy 1,4 proc. ankietowanych. 

Na inną partię chciałoby głosować 0,5 proc. respondentów, a odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 8,1 proc. biorących udział w sondażu. 

Czytaj więcej

Sławomir Mentzen, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Sondaż: Której partii Polacy najbardziej nie chcieliby zobaczyć w przyszłym Sejmie?
Reklama
Reklama

Ponad połowa respondentów zdecydowana na udział w wyborach

Na pytanie o udział w wyborach, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę, prawie trzy czwarte badanych odpowiedziało twierdząco. W grupie 73 proc. respondentów, którzy takiej odpowiedzi udzielili, do urn zdecydowanie poszłoby 53 proc. pytanych. 

Niespełna co piąty Polak, 19 proc. ankietowanych, udzieliło odpowiedzi negatywnej, w tym 13 proc. respondentów w tej grupie zdecydowanie nie będzie głosować. Niezdecydowanych jest 8 proc. ankietowanych. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych (cati) oraz wywiadów internetowych (cawi) na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców n=529

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej

Opinia24 zadała Polakom pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Najwięcej ankietowanych wskazało Koalicję Obywatelską – partię kierowaną przez Donalda Tuska wskazało 33 proc. pytanych. Oznacza to wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania z pierwszego tygodnia października

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz pr
Polityka
Komisja regulaminowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Polityka
Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat. PiS ma problem
Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro w Budapeszcie. „Otrzymałem informację, że mam być zatrzymany po powrocie”
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Krzysztof Kwiatkowski
Polityka
Kwiatkowski: Przypadłość ucieczki jest w byłym Ministerstwie Sprawiedliwości dość powszechna
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama