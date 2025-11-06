Opinia24 zadała Polakom pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Najwięcej ankietowanych wskazało Koalicję Obywatelską – partię kierowaną przez Donalda Tuska wskazało 33 proc. pytanych. Oznacza to wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania z pierwszego tygodnia października.

Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość dostałoby głosy 27,4 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek o 1 pkt proc.

Na trzecim miejscu plasuje się od dłuższego czasu Konfederacja. W omawianym sondażu wskazało ją 12,6 proc. ankietowanych – mniej o 2,4 pkt. proc.

Dokładnie o połowę niższe notowania ma Lewica, która z głosami 6,3 proc. ankietowanych i wzrostem poparcia o 0,9 pkt. proc. plasuje się na czwartym miejscu. Kolejna w sondażu jest partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej. Popierana przez 5,9 proc. ankietowanych (o 0,6 pkt. proc. więcej niż w październiku) zamyka listę partii, których przedstawiciele zasiedliby w parlamencie, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.