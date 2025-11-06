Aktualizacja: 06.11.2025 20:54 Publikacja: 06.11.2025 18:43
Donald Tusk
Foto: PAP, Paweł Supernak
Opinia24 zadała Polakom pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.
Najwięcej ankietowanych wskazało Koalicję Obywatelską – partię kierowaną przez Donalda Tuska wskazało 33 proc. pytanych. Oznacza to wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania z pierwszego tygodnia października.
Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość dostałoby głosy 27,4 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek o 1 pkt proc.
Na trzecim miejscu plasuje się od dłuższego czasu Konfederacja. W omawianym sondażu wskazało ją 12,6 proc. ankietowanych – mniej o 2,4 pkt. proc.
Dokładnie o połowę niższe notowania ma Lewica, która z głosami 6,3 proc. ankietowanych i wzrostem poparcia o 0,9 pkt. proc. plasuje się na czwartym miejscu. Kolejna w sondażu jest partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej. Popierana przez 5,9 proc. ankietowanych (o 0,6 pkt. proc. więcej niż w październiku) zamyka listę partii, których przedstawiciele zasiedliby w parlamencie, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.
Czytaj więcej
Koalicja Obywatelska utrzymuje się na prowadzeniu w sondażu poparcia dla partii politycznych, wyk...
Poza parlamentem znalazłaby się partia Razem. Oddanie na nią głosu zadeklarowało 3,1 proc. ankietowanych, o 1,4 pkt. proc. mniej niż w październiku.
Polska 2050 założona przez Szymona Hołownię, zyskałaby poparcie 1,7 proc. respondentów – spadek o 1,3 pkt. proc.
Polskie Stronnictwo Ludowe, którym steruje Władysław Kosiniak-Kamysz, zyskało 0,1 pkt. proc. i zebrało głosy 1,4 proc. ankietowanych.
Na inną partię chciałoby głosować 0,5 proc. respondentów, a odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 8,1 proc. biorących udział w sondażu.
Czytaj więcej
„Którego z wymienionych poniżej ugrupowań nie chciałaby Pani/nie chciałby Pan najbardziej widzieć...
Na pytanie o udział w wyborach, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę, prawie trzy czwarte badanych odpowiedziało twierdząco. W grupie 73 proc. respondentów, którzy takiej odpowiedzi udzielili, do urn zdecydowanie poszłoby 53 proc. pytanych.
Niespełna co piąty Polak, 19 proc. ankietowanych, udzieliło odpowiedzi negatywnej, w tym 13 proc. respondentów w tej grupie zdecydowanie nie będzie głosować. Niezdecydowanych jest 8 proc. ankietowanych.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych (cati) oraz wywiadów internetowych (cawi) na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców n=529
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Opinia24 zadała Polakom pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.
Najwięcej ankietowanych wskazało Koalicję Obywatelską – partię kierowaną przez Donalda Tuska wskazało 33 proc. pytanych. Oznacza to wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania z pierwszego tygodnia października.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu rekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbignie...
Punkt widzenia byłego ministra sprawiedliwości zależy od punktu siedzenia. Zbigniew Ziobro woli połknąć własny j...
Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty - mówił na konferencji prasowej zorganizowanej w Budapeszci...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Moim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu - mówił w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką senator Krzys...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas