Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zakup urządzeń Securebox przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod lupą prokuratury. Są zarzuty

Zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy zakupie urządzeń Securebox w latach 2022-2023 usłyszeli były dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew G. oraz były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Jan K. - poinformowała w piątek Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Publikacja: 07.11.2025 09:50

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Foto: Fotorzepa / Andrzej Bogacz

Mateusz Adamski

Zarzuty to efekt śledztwa, które zostało wszczęte po zawiadomieniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości o nieprawidłowościach związanych z zakupem urządzenia wraz z aplikacją Securebox, analizującego przenośne pamięci masowe pod kątem wykrywania złośliwego oprogramowania.

Byłemu Dyrektorowi Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewowi Z. prokuratura zarzuca m.in. przekroczenie uprawnień przy zawieraniu umowy z Centrum Bezpieczeństwa na dostawę maksymalnie 400 sztuk urządzeń o łącznej wartości ponad 26 mln zł. Zdaniem śledczych Z. wiedział, że powyższa kwota nie została ujęta w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Co więcej, jak podano w komunikacie, "nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku sprawdzenia poprawności działania urządzenia i aplikacji, wskutek czego spowodował dostawę urządzeń niespełniających wymogów technicznych, umożliwiających wprowadzenie ich do użycia na terenie UE, a także wymagań funkcjonalnych oraz standardów w zakresie techniki i obsługi oprogramowania, a nadto zaakceptował rażąco zawyżony jednostkowy koszt zakupu urządzenia w stosunku do kosztów jego wytworzenia".

Zarzuty przekroczenia uprawnień w tej sprawie usłyszał również Jan K., były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Jak podaje prokuratura, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, złożyli wyjaśnienia polemizujące z zarzutami. Obaj podejrzani zostali objęci dozorem policji i otrzymali zakaz opuszczania kraju. Prokurator zdecydował również o obciążeniu hipotekami przymusowymi nieruchomości podejrzanych oraz o zajęciu ich samochodów – w przypadku Zbigniewa G. na łączną kwotę 1,47 mln zł, a w przypadku Jana K. na łączną kwotę 2,9 mln zł. 

Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Adam Bodnar, Zbigniew Ziobro
Prawo dla Ciebie
Bodnar likwiduje instytucję powołaną przez Ziobrę. "Negatywna ocena działalności"

Dlaczego Adam Bodnar zlikwidował Centrum Cyberbezpieczeństwa

Przypomnijmy, iż Centrum Cyberbezpieczeństwa to instytucja powołana w październiku 2021 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Początkowo mieściła się w Zamościu, w połowie 2024 r. jej siedzibę przeniesiono do Warszawy. Wedle statutu, Centrum miało realizować zadania publiczne polegające na ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości. Do zadań instytucji należało także świadczenie usług podnoszących bezpieczeństwo cybernetyczne, poziom informatyzacji oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w sferze cyberbezpieczeństwa.

O jej likwidacji pod koniec lipca 2024 r. zdecydował ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak podano w komunikacie MS, "podczas przeprowadzonej w trybie doraźnym kontroli negatywnie oceniono działalność Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz pracę jej dyrektora. Jak wynika z wniosków pokontrolnych, instytucji nie zapewniono odpowiednich warunków funkcjonowania oraz w niewłaściwy sposób wykorzystano dotacje". 

Obowiązki Centrum Cyberbezpieczeństwa przejęło Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Prawo Karne

Zarzuty to efekt śledztwa, które zostało wszczęte po zawiadomieniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości o nieprawidłowościach związanych z zakupem urządzenia wraz z aplikacją Securebox, analizującego przenośne pamięci masowe pod kątem wykrywania złośliwego oprogramowania.

Byłemu Dyrektorowi Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewowi Z. prokuratura zarzuca m.in. przekroczenie uprawnień przy zawieraniu umowy z Centrum Bezpieczeństwa na dostawę maksymalnie 400 sztuk urządzeń o łącznej wartości ponad 26 mln zł. Zdaniem śledczych Z. wiedział, że powyższa kwota nie została ujęta w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Co więcej, jak podano w komunikacie, "nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku sprawdzenia poprawności działania urządzenia i aplikacji, wskutek czego spowodował dostawę urządzeń niespełniających wymogów technicznych, umożliwiających wprowadzenie ich do użycia na terenie UE, a także wymagań funkcjonalnych oraz standardów w zakresie techniki i obsługi oprogramowania, a nadto zaakceptował rażąco zawyżony jednostkowy koszt zakupu urządzenia w stosunku do kosztów jego wytworzenia".

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Nieruchomości
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.
Służby mundurowe
W 2026 roku wojsko wezwie nawet 235 tys. osób. Kto jest na liście?
Ważne zmiany dla każdego, kto planuje budowę. Sejm przyjął ustawę
Nieruchomości
Ważne zmiany dla każdego, kto planuje budowę. Sejm przyjął ustawę
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Nieruchomości
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama