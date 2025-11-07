Aktualizacja: 07.11.2025 13:16 Publikacja: 07.11.2025 09:50
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zarzuty to efekt śledztwa, które zostało wszczęte po zawiadomieniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości o nieprawidłowościach związanych z zakupem urządzenia wraz z aplikacją Securebox, analizującego przenośne pamięci masowe pod kątem wykrywania złośliwego oprogramowania.
Byłemu Dyrektorowi Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewowi Z. prokuratura zarzuca m.in. przekroczenie uprawnień przy zawieraniu umowy z Centrum Bezpieczeństwa na dostawę maksymalnie 400 sztuk urządzeń o łącznej wartości ponad 26 mln zł. Zdaniem śledczych Z. wiedział, że powyższa kwota nie została ujęta w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Co więcej, jak podano w komunikacie, "nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku sprawdzenia poprawności działania urządzenia i aplikacji, wskutek czego spowodował dostawę urządzeń niespełniających wymogów technicznych, umożliwiających wprowadzenie ich do użycia na terenie UE, a także wymagań funkcjonalnych oraz standardów w zakresie techniki i obsługi oprogramowania, a nadto zaakceptował rażąco zawyżony jednostkowy koszt zakupu urządzenia w stosunku do kosztów jego wytworzenia".
Zarzuty przekroczenia uprawnień w tej sprawie usłyszał również Jan K., były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa.
Jak podaje prokuratura, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, złożyli wyjaśnienia polemizujące z zarzutami. Obaj podejrzani zostali objęci dozorem policji i otrzymali zakaz opuszczania kraju. Prokurator zdecydował również o obciążeniu hipotekami przymusowymi nieruchomości podejrzanych oraz o zajęciu ich samochodów – w przypadku Zbigniewa G. na łączną kwotę 1,47 mln zł, a w przypadku Jana K. na łączną kwotę 2,9 mln zł.
Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Przypomnijmy, iż Centrum Cyberbezpieczeństwa to instytucja powołana w październiku 2021 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Początkowo mieściła się w Zamościu, w połowie 2024 r. jej siedzibę przeniesiono do Warszawy. Wedle statutu, Centrum miało realizować zadania publiczne polegające na ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości. Do zadań instytucji należało także świadczenie usług podnoszących bezpieczeństwo cybernetyczne, poziom informatyzacji oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w sferze cyberbezpieczeństwa.
O jej likwidacji pod koniec lipca 2024 r. zdecydował ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak podano w komunikacie MS, "podczas przeprowadzonej w trybie doraźnym kontroli negatywnie oceniono działalność Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz pracę jej dyrektora. Jak wynika z wniosków pokontrolnych, instytucji nie zapewniono odpowiednich warunków funkcjonowania oraz w niewłaściwy sposób wykorzystano dotacje".
Obowiązki Centrum Cyberbezpieczeństwa przejęło Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
