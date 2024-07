Bodnar likwiduje instytucję powołaną przez Ziobrę. "Negatywna ocena działalności"

Patryk Jaki gotowy do startu w wyborach prezydenckich. Jako członek PiS?

Mam silne przekonanie co do tego, że w Polsce musi się wiele zmienić – powiedział w Radiu Zet Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski. Zapewnił, że jest gotowy, by kandydować w wyborach prezydenckich.