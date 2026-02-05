Badanie: Reklamy alkoholu zwiększają chęć sięgnięcia po procenty

Aktualizacja: 06.02.2026 02:39 Publikacja: 05.02.2026 17:27
Reklamy realnie wpływają na chęć sięgnięcia po alkohol
Foto: Adobe stock
Choć wielu odbiorców deklaruje dystans wobec reklam alkoholu, naukowcy od lat wskazują, że ich oddziaływanie bywa subtelne, ale skuteczne. Najnowsze badanie międzynarodowego zespołu badaczy, opublikowane w czasopiśmie „Alcohol: Clinical and Experimental Research”, przyjrzało się temu, co dzieje się w trakcie oglądania reklam piwa. Analizowano dwa kluczowe mechanizmy: uwagę oraz podejmowane decyzje. Wyniki sugerują, że to właśnie te procesy psychologiczne mogą decydować o tym, czy po seansie sięgniemy po alkohol, czy pozostaniemy wobec niego obojętni.
W badaniu wzięli udział studenci, którym prezentowano reklamy piwa oraz napojów bezalkoholowych. Eksperyment składał się z dwóch etapów. W jednej części eksperymentu reklamy były wyświetlane jednocześnie, a naukowcy mierzyli, którym z nich uczestnicy poświęcają więcej uwagi. W drugim etapie badani sami decydowali, którą reklamę chcą obejrzeć.
Po zakończeniu oglądania uczestników pytano, jak bardzo mają ochotę na piwo. Następnie brali udział w tzw. teście smakowym. Otrzymywali próbki piwa oraz napojów gazowanych i proszono ich o odgadnięcie marek, informując jednocześnie, że mogą pić tyle, ile chcą. W rzeczywistości badacze mierzyli, ile czego faktycznie zostało wypite.
Wyniki były jednoznaczne. Osoby, które częściej mimowolnie skupiały uwagę na reklamach piwa albo świadomie wybierały ich oglądanie, po seansie odczuwały silniejsze pragnienie alkoholu i piły więcej piwa niż napojów bezalkoholowych. Co istotne, efekt ten nie dotyczył wszystkich uczestników w jednakowym stopniu, lecz był szczególnie widoczny u osób, które już na etapie ekspozycji reklamowej wykazywały ukierunkowanie uwagi na treści promujące alkohol.
Czytaj więcej
Lewica jako swój złożyła w Sejmie projekt niemal słowo w słowo zbieżny z nowelizacją przygotowaną...
Kluczową rolę odgrywało pragnienie. Reklama nie sprawiała, że uczestnicy automatycznie sięgali po alkohol, tylko najpierw wzmacniała chęć jego spożycia, a dopiero potem wpływała na decyzję o piciu. Oznacza to, że reklamy alkoholu nie tylko wpływają na subiektywne odczucia, lecz także przekładają się na konkretne zachowania konsumpcyjne, nawet w sytuacji laboratoryjnej, w której badani nie byli świadomi celu pomiaru.
Co szczególnie istotne, oba mechanizmy, uwaga i wybór, działały niezależnie od siebie. Oznacza to, że nawet osoby, które nie wybierają reklam alkoholu celowo, mogą być na nie podatne, jeśli ich uwaga mimowolnie skupia się na tego typu treściach. Z drugiej strony, osoby świadomie wybierające reklamy piwa również wykazywały większą skłonność do późniejszego picia, niezależnie od tego, jak bardzo reklamy przyciągały ich uwagę automatycznie.
To pokazuje, że wpływ reklamy alkoholu jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać, i że podatność na ten wpływ może wynikać z procesów poznawczych, nad którymi człowiek ma ograniczoną kontrolę.
Czytaj więcej
U młodych ludzi w stanie upojenia alkoholowego ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych wzrasta o...
Autorzy badania podkreślają, że uzyskane wyniki mogą pomóc w lepszym rozpoznawaniu osób szczególnie narażonych na rozwój problemów z alkoholem. Zrozumienie, że jednym z kluczowych mechanizmów jest automatyczne kierowanie uwagi na reklamy alkoholu, otwiera drogę do skuteczniejszych i bardziej dopasowanych form pomocy. Potencjał mają tutaj m.in. terapia poznawczo-behawioralna, która mogłaby uczyć ograniczania świadomego kontaktu z takimi reklamami, a także metody modyfikacji uprzedzeń poznawczych, mające na celu zmniejszenie nieświadomego skupiania uwagi na bodźcach związanych z alkoholem.
Czytaj więcej
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw jest coraz bliżej. Branża paliwowa przekonuje jednak,...
Wnioski z badania są ważne nie tylko dla psychologów. Pokazują bowiem, że wpływ reklam alkoholu nie sprowadza się do prostego schematu „zobaczyłem – wypiłem”. Oddziałują one poprzez subtelne procesy poznawcze, które często działają poza naszą świadomością i mogą stopniowo kształtować nasze zachowania. Jednocześnie badacze zwracają uwagę na poważne ograniczenia działań skupionych wyłącznie na jednostce. Współczesne środowisko medialne, zwłaszcza media społecznościowe, jest pełne automatycznie odtwarzanych i wkomponowanych w treści reklam alkoholu, na które użytkownicy mają bardzo ograniczony wpływ. Dlatego autorzy podkreślają potrzebę rozwiązań systemowych, takich jak ograniczenie tego typu reklam, wprowadzenie regulacji dotyczących treści alkoholowych w mediach społecznościowych oraz zmniejszanie mimowolnej ekspozycji na reklamy alkoholu, szczególnie wśród młodych dorosłych.
Z perspektywy zdrowia publicznego to argument za tym, by ostrożnie podchodzić do obecności reklam alkoholu w przestrzeni medialnej. A z perspektywy indywidualnej jest to przypomnienie, że odporność na reklamę nie zawsze zależy wyłącznie od silnej woli.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Połowa dzieci w Polsce ma wadę wzroku - przestrzega wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki...
Testosteron rządzi ciałem mężczyzny od A do Z. Biznesmen, jeśli chce zrobić karierę, potrzebuje go dwa razy więc...
Malediwy stały się pierwszym państwem na świecie, który wprowadził ogólnokrajowy zakaz palenia dla młodego pokol...
Mniej kobiet się bada, a coraz więcej choruje. Choć Polska ma dostępne i darmowe programy profilaktyczne, to wci...
Już w najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę, znów przestawimy zegarki na czas zimowy. Eksperci nie ma...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas