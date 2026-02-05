26 min. 39 sek.

„Rzecz w tym”: Jarosław Kaczyński traci kontrolę? PiS rozrywa już nie tylko Grzegorz Braun

Prawo i Sprawiedliwość słabnie, a na prawicy zaczyna się prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Najnowsze sondaże pokazują zjawiska, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Michał Płociński rozmawia z Jackiem Nizinkiewiczem o tym, dlaczego Jarosław Kaczyński znalazł się znowu w szachu.

Punktem wyjścia rozmowy jest sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, który – jak podkreśla gość podcastu – zaskakuje na kilku poziomach. – Chyba nawet podwójnie albo nawet potrójnie mnie zaskoczył – mówi Jacek Nizinkiewicz, wskazując nie tylko na wynik PSL, ale też na idealnie równy podział mandatów między obóz rządzący a prawicową opozycję. To sygnał, że wyborcza gra znów staje się otwarta.

PiS kontra dwie Konfederacje i PSL

Szczególne emocje budzi jednak nowa partia nad progiem. – To jest chyba pierwszy sondaż po wyborach parlamentarnych, w którym PSL jest nad progiem – zauważa Nizinkiewicz. Choć na razie to jednostkowy wynik, ludowcy zaczynają patrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem i coraz śmielej mówią o samodzielnym starcie w kolejnych wyborach.

Jednocześnie PiS musi mierzyć się z nową rzeczywistością po swojej prawej stronie. Dwie Konfederacje rosną kosztem partii Jarosława Kaczyńskiego. – Jeżeli doszłoby do ewentualnej chęci zbudowania nowego rządu przez Jarosława Kaczyńskiego z tymi dwoma ugrupowaniami, to mogą one postawić każdy warunek Kaczyńskiemu – zauważa gość „Rzeczy w tym”.