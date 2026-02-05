USA i Rosja blisko porozumienia w sprawie przedłużenia traktatu nuklearnego

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego negocjacje USA i Rosji są kluczowe dla przyszłości traktatu New START?

Jakie role odgrywają Steve Witkoff i Jared Kushner w rozmowach o przedłużeniu traktatu?

Jakie są możliwe konsekwencje wygaśnięcia traktatu New START dla globalnego bezpieczeństwa?

W jaki sposób obecny stan stosunków USA-Rosja wpływa na kwestie związane z kontrolą zbrojeń nuklearnych?

Trzy źródła związane z negocjacjami, cytowane przez Axios, wskazują na zaawansowane stadium rozmów. Dwa z nich podkreślają, że wstępny plan musi jeszcze zyskać aprobatę Donalda Trumpa i Władimira Putina. Trzecie źródło potwierdza pertraktacje w ciągu ostatnich 24 godzin w Abu Zabi, choć bez ostatecznego podpisu pod umową.

Podpisany w 2010 r. i przedłużony do 5 lutego 2026 r. traktat New START stanowił ostatnią poważną barierę ochronną przed niekontrolowanym wzrostem arsenałów nuklearnych. USA i Rosja, posiadające łącznie około 85 proc. światowych głowic (ok. 12 tys. sztuk), zobowiązały się do ograniczenia liczby rozmieszczonych rakiet balistycznych, bombowców i okrętów podwodnych. Mechanizmy weryfikacji – takie jak inspekcje i wymiana danych – zapewniają przejrzystość, co buduje zaufanie między dawnymi supermocarstwami. Wygaśnięcie bez następcy mogłoby uruchomić wyścig zbrojeń, przypominający zimną wojnę, z nieprzewidywalnymi skutkami dla globalnego bezpieczeństwa.

Negocjacje Trumpa: Witkoff i Kushner w roli mediatorów

Kluczową rolę odegrali wysłannicy Trumpa: deweloper i dyplomata Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner, znany z bliskowschodnich inicjatyw. Na marginesie rozmów o Ukrainie w Abu Zabi dyskutowali z rosyjskimi oficjelami o przyszłości New START.

Obie strony miałyby się zobowiązać do respektowania limitów przez co najmniej pół roku, dając czas na negocjacje nowej umowy. Traktat wygasa formalnie w czwartek.