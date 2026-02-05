Aktualizacja: 06.02.2026 01:51 Publikacja: 05.02.2026 16:12
„I to by było na tyle. Po raz pierwszy od 1972 r. Rosja (dawniej ZSRR) i Stany Zjednoczone nie mają żadnego traktatu ograniczającego strategiczne siły jądrowe. SALT I, SALT II, START I, START II, SORT, New START – to wszystko należy już do przeszłości” – napisał w sieci X Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wymieniając wszystkie dotychczasowe umowy USA i Rosji (a wcześniej ZSRR), które ograniczały arsenały jądrowe mocarstw i umożliwiały wzajemne kontrole. Ostatnia, podpisana w 2010 r. przez samego Miedwiediewa (gdy zastępował Putina na stanowisku prezydenta) i Baracka Obamę wygasa w czwartek.
Były premier a obecnie zastępca Putina w Radzie Bezpieczeństwa, który ma być twarzą rządzącej partii Jedna Rosja w tegorocznych wyborach parlamentarnych, straszy świat nowym wyścigiem zbrojeń atomowych, kolejną zimną wojną. Tak należy odczytywać wpis Miedwiediewa opatrzony w sieci zrzutem z serialu „Gra o tron”. Na obrazie Król Nocy, przywódca armii nieumarłych upiorów, straszy, że „zima nadchodzi”. Bohater ten zginął w trzecim odcinku ósmego sezonu.
Rosja tylu sezonów nowej zimnej wojny nie pociągnie.
O stanie rosyjskiej gospodarki niewiele informacji można pozyskać z oficjalnych źródeł rządowych w Rosji. Dane na temat realnego stanu gospodarki wyciekają jednak z prorządowych instytucji, ale też banków, odsłaniając prawdziwą kondycję państwa Władimira Putina. Kilka dni temu eksperci Centrum Prognoz Ekonomicznych Gazprombanku podzielili się na jednym z profili w sieci opinią, że aktywa Funduszu Dobrobytu Narodowego (FDN), z którego Kreml czerpie środki, kompensując w ten sposób m.in. niedobór dochodów z ropy i gazu, mogą zostać wyczerpane już w nieco ponad rok.
Wiele będzie zależało od cen ropy, ale problemy gospodarcze Rosji widać już gołym okiem. Deficyt budżetowy obecnie sięga 2,6 proc. PKB (jeżeli wierzyć oficjalnym danym), a prognozowany przez MFW wzrost rosyjskiej gospodarki nie przekroczy w tym roku 0,8 proc. Rosyjscy ekonomiści od kilku lat nazywają to „wzrostem bez rozwoju”, napędzanym jedynie pracującym na trzy zmiany przemysłem zbrojeniowym.
Ostatnio wypłynęły też dane bliskiego rządowi Centrum Analiz Makroekonomicznych i Krótkoterminowych Prognoz (CMAKP), które odnotowało pogorszenie sytuacji w rosyjskiej gospodarce i informowało o możliwych ryzykach. Zdaniem ekspertów gospodarka Rosji po raz pierwszy od początku 2023 r. znalazła się na progu stagflacji. Powody? Brak inwestycji, wysoka inflacja, brak wzrostu. Analitycy CMAKP alarmują w swoim raporcie o „istotnym prawdopodobieństwie wystąpienia systemowego kryzysu bankowego”. Mowa tam też o wysokim ryzyku wystąpienia efektu „runu na banki”, czyli masowego wycofywania depozytów przez klientów.
To wszystko sprawia – i mówi o tym wielu rosyjskich ekonomistów – że w namacalnej perspektywie Putin, poszukując środków na wojnę, będzie musiał sięgnąć po niepopularne decyzje i np. zacząć podnosić podatki. Zresztą już to robi: od początku 2026 r. w Rosji podniesiono VAT z 20 do 22 proc. Bank Rosji, próbując ratować gospodarkę, zaczął ostrożnie obniżać stopy procentowe, które i tak są drakońskie (obecnie stopa referencyjna w Rosji wynosi 16 proc.).
W obecnej sytuacji prezydent Donald Trump może przedłużyć z Rosją umowę New START, dając Putinowi możliwość przez kolejny rok skupiania się na wojnie z Ukrainą. A może też zignorować płynące od miesięcy z Moskwy apele i posłuchać amerykańskich ekspertów, którzy namawiają do gruntownej modernizacji amerykańskiego arsenału jądrowego w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Chin.
To postawiłoby Władimira Putina przed dylematem: rozpoczynać kosztowny wyścig zbrojeń z USA, sięgać do kieszeni rodaków (w tym oligarchów) i gwałtownie pogarszać tym samym poziom życia, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach Rosji, czy zawrzeć umowę pokojową z Ukrainą, nie otrzymując np. całego Donbasu? Już teraz, gdy wyścig zbrojeń jeszcze się nie rozpoczął, łącznie na służby bezpieczeństwa i wojsko Kreml wydaje 38 proc. budżetu federalnego (a i tak Rosja wydaje na zbrojenia sześć razy mniej niż USA).
Trump może przetestować granice wytrzymałości putinowskiego reżimu.
