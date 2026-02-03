Aktualizacja: 04.02.2026 06:15 Publikacja: 03.02.2026 17:25
Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Jak podaje portal fakt.pl, chodzi o wyrok Sądu Rejonowego w Wałczu z 29 stycznia 2025 r. w sprawie przemocy wobec 3,5-miesięcznej wówczas Zuzanny K.
Ustalono, że matka uderzała niemowlę w twarz, szarpała je oraz rzucała nim, powodując obrażenia zakwalifikowane jako średni uszczerbek na zdrowiu. Mimo tego sąd uznał czyn za znęcanie się, nie kwalifikując go jako działanie szczególnie okrutne.
Z wyrokiem nie zgadza się rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak, która postanowiła wnieść od niego kasację do Sądu Najwyższego. Jej zdaniem kwestionowane orzeczenie narusza m.in. prawo do ochrony godności i nietykalności osobistej, prawo do ochrony zdrowia, prawo do sprawiedliwego procesu oraz prawo do ochrony przed przemocą i okrucieństwem, wynikające z art. 72 Konstytucji RP oraz z Konwencji o prawach dziecka.
Czytaj więcej
Przez niemal rok od przyjęcia ustawy Kamilka rodzice zakatowali kolejne dzieci. W tym roku zginęł...
W kasacji RPD zauważa, że wobec tak małego dziecka – zaledwie 3,5‑miesięcznego – każde działanie przemocowe ma charakter szczególnie okrutny. Dlatego sąd powinien zastosować surowszą kwalifikację z art. 207 § 2 Kodeksu karnego, przewidzianą dla przypadków wyjątkowego okrucieństwa.
W kasacji wskazano również, że wymierzona kara – rok pozbawienia wolności – nie realizuje celów prewencyjnych ani społecznych. Zdaniem RPD sąd nie uwzględnił wagi czynu, jego brutalności oraz konieczności wysłania jasnego sygnału, że przemoc wobec dzieci spotyka się z odpowiednią reakcją wymiaru sprawiedliwości.
Monika Horna-Cieślak zwróciła także uwagę, że wobec skazanej nie wydano obligatoryjnych środków karnych, takich jak zakaz pracy z dziećmi czy zakaz zajmowania stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi. „Zgodnie z art. 41a k.k. sąd ma obowiązek orzec taki zakaz, jeśli sprawca zostaje skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu dziecka” – wskazała rzecznik, dodając, że brak tego zakazu naraża inne dzieci na potencjalne niebezpieczeństwo i narusza konstytucyjne prawo małoletnich do ochrony przed przemocą.
Czytaj więcej
Rzecznicy praw obywatelskich i praw dziecka krytykują nowe przepisy, które dopuszczają możliwość...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnow...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prez...
ZUS będzie wkrótce wydawać nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas