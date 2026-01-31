Na to pytanie odpowiada projekt opublikowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. On też określa nowy wzór legitymacji. W uzasadnieniu projektu podano, że zmiana jest konieczna, gdyż „legitymacja emeryta-rencisty w obecnym kształcie nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przed fałszerstwem”. Jak wynika z odrębnych przepisów, takie dokumenty mogą być wydawane nie dłużej niż do 12 lipca 2026 r.

Legitymacja emeryta-rencisty zyska lepsze zabezpieczenia i obrazek

Legitymacja emeryta-rencisty według nowego wzoru ma być wydawana – tak jak dotychczas – w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, z zaokrąglonymi narożnikami. Karta będzie wykonana z tworzywa PCV o grubości 0,76 mm, jednostronnie laminowana (na awersie). Ma zawierać elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem. Na stronie drugiej w prawym górnym rogu znajdzie się skrót „LER” pisany alfabetem Braille’a – taki sam, jak na dotychczasowych kartach.

wzór nowej legitymacji emeryta-rencisty Foto: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Według resortu rodziny zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i przyczyni się do lepszego zabezpieczenia interesów świadczeniobiorców oraz budżetu państwa finansującego uprawnienia (m.in. ulgowe przejazdy w komunikacji publicznej oraz komunikacji miejskiej), z których można skorzystać okazując legitymację.