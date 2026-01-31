Rzeczpospolita
Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?

ZUS będzie wkrótce wydawać nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstwem. Co z dotychczasowymi dokumentami uprawniającymi seniorów do ulg?

Publikacja: 31.01.2026 13:14

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Na to pytanie odpowiada projekt opublikowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. On też określa nowy wzór legitymacji. W uzasadnieniu projektu podano, że zmiana jest konieczna, gdyż „legitymacja emeryta-rencisty w obecnym kształcie nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przed fałszerstwem”. Jak wynika z odrębnych przepisów, takie dokumenty mogą być wydawane nie dłużej niż do 12 lipca 2026 r.

Legitymacja emeryta-rencisty zyska lepsze zabezpieczenia i obrazek

Legitymacja emeryta-rencisty według nowego wzoru ma być wydawana – tak jak dotychczas – w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, z zaokrąglonymi narożnikami. Karta będzie wykonana z tworzywa PCV o grubości 0,76 mm, jednostronnie laminowana (na awersie). Ma zawierać elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem. Na stronie drugiej w prawym górnym rogu znajdzie się skrót „LER” pisany alfabetem Braille’a – taki sam, jak na dotychczasowych kartach.

wzór nowej legitymacji emeryta-rencisty

wzór nowej legitymacji emeryta-rencisty

Foto: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Według resortu rodziny zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i przyczyni się do lepszego zabezpieczenia interesów świadczeniobiorców oraz budżetu państwa finansującego uprawnienia (m.in. ulgowe przejazdy w komunikacji publicznej oraz komunikacji miejskiej), z których można skorzystać okazując legitymację. 

Czy seniorzy będą musieli wymieniać legitymacje emeryta-rencisty?

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Nie będzie jednak wiązał się z koniecznością wymiany dotychczasowych legitymacji.  Zachowają one ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Co więcej, jeszcze do 12 lipca 2026 r. ZUS będzie mógł wykorzystać zapasy już zamówionych czy wytworzonych blankietów i wydawać legitymacje według starego wzoru. One też będą ważne.  

Choć jest ok. 8,1 mln emerytów i rencistów, na które potencjalnie oddziałuje projekt o nowej legitymacji, to w praktyce obejmą  ok. 270 tys. osób, którym świadczenie zostanie przyznane po raz pierwszy. Koszt wyrobienia legitymacji według nowego wzoru wzrośnie z 1,0498 zł do 2,2411 zł (z laminacją) i obciąży ZUS.  

 

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia emerytura renta
