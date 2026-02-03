Sąd okręgowy zgodził się z sądem rejonowym co do tego, że w tej sprawie wystąpił oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia. - Sąd I instancji uprawniony był do uznania za oczywisty brak podstaw oskarżenia, który prowadzić musiał do umorzenia postępowania w sprawie bez przeprowadzania oceny poszczególnych dowodów pod kątem ich wiarygodności i przydatności do poczynienia ustaleń faktycznych w sprawie – argumentowała sędzia Szymacha-Wolińska.

Jak dodała sąd rejonowy miał prawo do umorzenia postępowania na posiedzeniu wstępnym. - Sąd rejonowy w sposób niezwykle szczegółowy uzasadnił przekonanie o oczywistym charakterze braku podstaw oskarżenia, jak również o wyczerpaniu możliwości dowodowych, które mogłyby ewentualnie wpłynąć na stanowisko sądu w zakresie dalszego procedowania w oparciu o przedstawione dowody – uzasadniała sędzia.

Podkreśliła też, że akt oskarżenia oparto przede wszystkim na pomówieniach świadka koronnego. – Sąd I instancji w sposób niezwykle szczegółowy wykazał, że treści przekazane przez tego świadka nie znajdują potwierdzenia w żadnym innym dowodzie zabezpieczonym na potrzeby tego postępowania – mówiła sędzia.

Sąd zwrócił też uwagę na niekonsekwencję prokuratury wskazując, że przed sądem rejonowym prokurator poparła wniosek o umorzenie sprawy, a następnie śledczy wnieśli zażalenie na postanowienie o umorzeniu.

Z satysfakcją decyzję sądu przyjęła adw. Beata Czechowicz, broniąca Dariusza Jacka K. – Jestem szczęśliwa, żę sąd dostrzegł to, co było oczywiste, czyli oczywisty brak podstaw oskarżenia, o którym mówiliśmy od początku procesu. Cudownie, że sądy postawiły granicę nadużyć prokuratorskich. Odczuwam satysfakcję jako adwokat i obywatel (…) Dla mojego klienta to jest potwierdzenie tego, co wie od początku, czyli, że nie zrobił teo co zarzuca mu prokuratura, a mimo tego musiał przejść przez gehennę ponad 5 letniego postępowania pod zarzutami. Jest to stygmatyzujące i dewastujące życie – komentowała mec. Czechowicz.

Prok. Michał Mistygacz, który wniósł zażalenie na umorzenie sprawy stwierdził w rozmowie z dziennikarzami że „grzech pierworodny został popełniony na początku postępowania”. – Po pierwsze było to włączenie wszystkich do jednego postępowania, a po drugie nie zweryfikowanie depozycji pana Jacka P. Był to błąd prokuratora Jacka Drelewskiego - mówił prok. Mistygacz.