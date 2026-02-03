Rzeczpospolita
Przestępcza kariera „Dragona”. „Rzeczpospolita” ujawnia, dlaczego sąd był bezlitosny dla Tomasza P.

Dziesięć różnych przestępstw w trzy lata i „znaczny stopień demoralizacji oskarżonego” – „Rzeczpospolita” ujawnia powody, dla których Tomasz P., szef kibolskiej „Jagiellonii”, którego niedawno witał prezydent Karol Nawrocki, został skazany na sześć lat więzienia.

Tomasz P. należał do elity kiboli Jagiellonii Białystok

Izabela Kacprzak

„Przestępstwa Tomasza P. godziły w różne dobra prawne – porządek publiczny, demokratyczny sposób funkcjonowania państwa, wolność i zdrowie. Oskarżony był kilkakrotnie karany zarówno w Polsce jak i za granicą. Świadczy to o jego demoralizacji” – tak sędzia, który orzekał w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, w tym gangu pseudokibiców Jagielloni Białystok i neonazistów, uzasadniał najsurowszy w całej 46-osobowej grupie sześcioletni wyrok łączny dla „Dragona”, który zapadł w 2024 r.

