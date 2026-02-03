4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 03.02.2026 15:11 Publikacja: 03.02.2026 14:00
Tomasz P. należał do elity kiboli Jagiellonii Białystok
Foto: PAP
„Przestępstwa Tomasza P. godziły w różne dobra prawne – porządek publiczny, demokratyczny sposób funkcjonowania państwa, wolność i zdrowie. Oskarżony był kilkakrotnie karany zarówno w Polsce jak i za granicą. Świadczy to o jego demoralizacji” – tak sędzia, który orzekał w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, w tym gangu pseudokibiców Jagielloni Białystok i neonazistów, uzasadniał najsurowszy w całej 46-osobowej grupie sześcioletni wyrok łączny dla „Dragona”, który zapadł w 2024 r.
