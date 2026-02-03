50-latek zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce – poinformował we wpisie Dobrzyński. „Paweł K. deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych – wskazał. „Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka” – czytamy.

Dobrzyński podkreślił w komunikacie, że ujawnienie tego mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

50-letni Paweł K. deklarował także gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Kim jest skazany Paweł K.? W tle działań Polaka zamach na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

W ubiegłym roku szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk informował, że Rosja planowała przeprowadzić zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie. Celem ataków mieli być również szefowie ukraińskich służb bezpieczeństwa.

W maju prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, przygotowując dla Kremla informacje mające pomóc w zamachu na prezydenta Ukrainy. W kwietniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty.