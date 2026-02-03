Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

50-letni Polak skazany za szpiegostwo. W tle próba zamachu na Zełenskiego

Trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności – taki wyrok usłyszał 50-letni Paweł K. z Hrubieszowa, który deklarował gotowość do współpracy na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Aktualizacja: 03.02.2026 10:00 Publikacja: 03.02.2026 09:25

50-letni Polak skazany za szpiegostwo. W tle próba zamachu na Zełenskiego

Foto: gov.pl

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie postawiono zarzuty Pawłowi K. w sprawie o szpiegostwo?
  • Jakie cele miały rosyjskie służby specjalne w kontekście planowanego zamachu?
  • W jaki sposób służby powstrzymały próbę zamachu na Wołodymyra Zełenskiego?
  • Jakie działania miały zostać podjęte przez Pawła K. dla rosyjskiego wywiadu?

Jacek Dobrzyński opublikował komunikat dotyczący sprawy w serwisie X. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Ukraina przekazuje szczegóły planowanego zamachu na Zełenskiego. Atak przygotowywano w Rzeszowie

Polak chciał współpracować z rosyjskim wywiadem. Usłyszał wyrok 

Jak przekazał Jacek Dobrzyński, 50-letni mieszkaniec Hrubieszowa Paweł K. został uznany przez Sąd Okręgowy w Zamościu winnym zarzucanych mu czynów, wymierzając łączną karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. „Postępowanie dostarczyło obszerny materiał dowodowy wskazujący na popełnienie przestępstw z art. 130 § 3 kk (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 kk (nielegalne posiadanie broni i amunicji)” – wskazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Reklama
Reklama

50-latek zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce – poinformował we wpisie Dobrzyński. „Paweł K. deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych – wskazał. „Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka” – czytamy. 

Dobrzyński podkreślił w komunikacie, że ujawnienie tego mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. 

50-letni Paweł K. deklarował także gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Służby
Rosjanie planowali zamach na Zełenskiego w Polsce? Polak z zarzutami

Kim jest skazany Paweł K.? W tle działań Polaka zamach na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

W ubiegłym roku szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk informował, że Rosja planowała przeprowadzić zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na lotnisku w RzeszowieCelem ataków mieli być również szefowie ukraińskich służb bezpieczeństwa. 

W maju prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, przygotowując dla Kremla informacje mające pomóc w zamachu na prezydenta Ukrainy. W kwietniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty.

Reklama
Reklama

– Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka – mówiła prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. – Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, czyli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – podkreślała. 

Czytaj więcej

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewenętrznego (ABW)
Przestępczość
Warszawski urzędnik w służbie rosyjskiego wywiadu. Kulisy wielkiej afery szpiegowskiej

Jak powstrzymano próbę zamachu na Wołodymyra Zełenskiego?

Próbę zamachu na Wołodymyra Zełenskiego powstrzymano dzięki współpracy SBU i polskich służb. Rosjanie mieli także zbierać informacje niezbędne do przeprowadzenia zamachu na Maluka i Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy, oraz Denysa Jermaka, brata szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Według Maluka, planowano do tego użyć ładunków wybuchowych, a za obserwację celu odpowiedzialny był 14-latek.

– Mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Udało się uzyskać dostęp do jego telefonu, gdzie zarejestrowaliśmy wiele rozmów, w których opiekunowie szczegółowo kierowali całym procesem – relacjonował Maluk. Rosjanie przygotowali w tym celu 2,5 kg materiałów wybuchowych, choć do wysadzenia samochodu wystarczyłoby 800 g. – Planowany zamach mógł mieć katastrofalne skutki – mówił szef SBU.

Atak zaplanowano na 15 maja, gdy w Stambule odbywały się rozmowy z udziałem Andrija Jermaka. Celem Rosjan miało być odwołanie spotkań.

Reklama
Reklama

Śledztwo ws. Pawła K. prowadzone było przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Polska Regiony Europa Rosja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Były urzędnik NATO zatrzymany w Polsce za korupcję przy międzynarodowych kontraktach wojskowych
Przestępczość
Były urzędnik NATO zatrzymany w Polsce za korupcję przy międzynarodowych kontraktach wojskowych
Zapłaci grzywnę, straci rewolwer. Łotysz skazany za wdarcie się do „krytycznej” strefy hotelu
Przestępczość
Zapłaci grzywnę, straci rewolwer. Łotysz skazany za wdarcie się do „krytycznej” strefy hotelu
Funkcjonariusz Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej (fot. ilustracyjna)
Przestępczość
Pomagała humanitarnie czy organizowała migrantom ucieczkę na Zachód? Znana aktywistka z zarzutami
CBŚP przejęło w ubiegłym roku 29 ton narkotyków
Przestępczość
Rodzimi narcos, „Duch” i wysłannicy meksykańskich karteli - czyli kto dziś kręci narkobiznesem
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama