Jacek Dobrzyński opublikował komunikat dotyczący sprawy w serwisie X.
Jak przekazał Jacek Dobrzyński, 50-letni mieszkaniec Hrubieszowa Paweł K. został uznany przez Sąd Okręgowy w Zamościu winnym zarzucanych mu czynów, wymierzając łączną karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. „Postępowanie dostarczyło obszerny materiał dowodowy wskazujący na popełnienie przestępstw z art. 130 § 3 kk (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 kk (nielegalne posiadanie broni i amunicji)” – wskazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
50-latek zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce – poinformował we wpisie Dobrzyński. „Paweł K. deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych – wskazał. „Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka” – czytamy.
Dobrzyński podkreślił w komunikacie, że ujawnienie tego mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
50-letni Paweł K. deklarował także gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
W ubiegłym roku szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk informował, że Rosja planowała przeprowadzić zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie. Celem ataków mieli być również szefowie ukraińskich służb bezpieczeństwa.
W maju prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, przygotowując dla Kremla informacje mające pomóc w zamachu na prezydenta Ukrainy. W kwietniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty.
– Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka – mówiła prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. – Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, czyli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – podkreślała.
Próbę zamachu na Wołodymyra Zełenskiego powstrzymano dzięki współpracy SBU i polskich służb. Rosjanie mieli także zbierać informacje niezbędne do przeprowadzenia zamachu na Maluka i Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy, oraz Denysa Jermaka, brata szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Według Maluka, planowano do tego użyć ładunków wybuchowych, a za obserwację celu odpowiedzialny był 14-latek.
– Mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Udało się uzyskać dostęp do jego telefonu, gdzie zarejestrowaliśmy wiele rozmów, w których opiekunowie szczegółowo kierowali całym procesem – relacjonował Maluk. Rosjanie przygotowali w tym celu 2,5 kg materiałów wybuchowych, choć do wysadzenia samochodu wystarczyłoby 800 g. – Planowany zamach mógł mieć katastrofalne skutki – mówił szef SBU.
Atak zaplanowano na 15 maja, gdy w Stambule odbywały się rozmowy z udziałem Andrija Jermaka. Celem Rosjan miało być odwołanie spotkań.
Śledztwo ws. Pawła K. prowadzone było przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
