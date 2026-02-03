Prezydent USA Donald Trump odpowiadał w poniedziałek wieczorem na pytania dziennikarzy w Białym Domu. Amerykański przywódca mówił wówczas między innymi o żołnierzach USA w Europie.

Reklama Reklama

Donald Trump o redukcji amerykańskich sił w Europie. „Mamy świetne relacje”

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trumpa zapytano, czy rozważa redukcję amerykańskich sił w Europie. – Nie, mam świetne relacje z Europą – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak dodał, po tym, jak doszedł do władzy, siły USA notują rekrutacyjne rekordy.

Donald Trump odniósł się także do opublikowanej przez Pentagon Narodowej Strategii Obronności. Zapowiedziano w niej m.in. ograniczenie wsparcia USA dla obrony Europy. – Bardzo dobrze dogaduję się z Europą – powiedział amerykański prezydent. – Zwiększyłem ich (wydatki obronne red.) z 2 do 5 proc. – dodał. – Oni dają nam wiele z tych pieniędzy, mamy najlepszy sprzęt wojskowy, sprzedajemy go NATO – podkreślił.

Jednocześnie prezydent USA powiedział, że „Europa musi uważać, bo są tacy, którzy mówią, że jest ona już nie do poznania”. Polityk wskazał tu dwa powody takiej sytuacji – migrację oraz postawienie na energetykę odnawialną.