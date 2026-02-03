Aktualizacja: 03.02.2026 08:59 Publikacja: 03.02.2026 08:35
Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump odpowiadał w poniedziałek wieczorem na pytania dziennikarzy w Białym Domu. Amerykański przywódca mówił wówczas między innymi o żołnierzach USA w Europie.
Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trumpa zapytano, czy rozważa redukcję amerykańskich sił w Europie. – Nie, mam świetne relacje z Europą – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak dodał, po tym, jak doszedł do władzy, siły USA notują rekrutacyjne rekordy.
Donald Trump odniósł się także do opublikowanej przez Pentagon Narodowej Strategii Obronności. Zapowiedziano w niej m.in. ograniczenie wsparcia USA dla obrony Europy. – Bardzo dobrze dogaduję się z Europą – powiedział amerykański prezydent. – Zwiększyłem ich (wydatki obronne red.) z 2 do 5 proc. – dodał. – Oni dają nam wiele z tych pieniędzy, mamy najlepszy sprzęt wojskowy, sprzedajemy go NATO – podkreślił.
Jednocześnie prezydent USA powiedział, że „Europa musi uważać, bo są tacy, którzy mówią, że jest ona już nie do poznania”. Polityk wskazał tu dwa powody takiej sytuacji – migrację oraz postawienie na energetykę odnawialną.
Mimo zapowiedzi redukcji amerykańskich sił w Europie m.in. przez Pete'a Hegsetha – szefa Pentagonu – czy sekretarza stanu Marco Rubio, Trump już po raz kolejny zapowiedział, że zamierza je pozostawić na obecnym poziomie.
Żołnierze USA – w ramach obecności sojuszniczej – stacjonują między innymi w Polsce. Od nielegalnej aneksji Krymu przez Moskwę jest u nas co najmniej kilkutysięczny kontyngent wojsk amerykańskich, który został zwiększony w lutym 2022 r.
Żołnierze USA w Europie
Pod koniec października ubiegłego roku Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk we wschodniej Europie. W Rumunii miało pozostać około 1 tys. żołnierzy USA.
Podczas sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która odbyła się na początku stycznia, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował, że w naszym kraju jest obecnie ok. 8,5 tys. żołnierzy w dwóch formułach: zarówno w ramach misji NATO, jak i w ramach umowy dwustronnej. „W ubiegłych latach przyjmowało się, że ta liczba to ok. 10 tys., ale ta różnica może wynikać z bieżącej rotacji, albo np. tego, że Amerykanie akurat ćwiczą w sąsiednich krajach” – pisał niedawno Maciej Miłosz.
Według dotychczasowych oficjalnych zapewnień polityków – m.in. wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza – Amerykanie nie informowali nas o tym, że ma się zmniejszyć liczba ich żołnierzy w Polsce, tak jak np. w Rumunii, skąd w październiku wycofano amerykańską brygadę piechoty, która stacjonowała tam rotacyjnie.
