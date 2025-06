Plan zamachu na Wołodymyra Zełenskiego. Akcja Rosjan udaremniona

W maju tego roku prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., oskarżonemu o popełnienie przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Czyn zarzucany Pawłowi K. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

Rosjanie mieli także zbierać informacje niezbędne do przeprowadzenia zamachu na Maluka i Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy, oraz Denysa Jermaka, brata szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Według Maluka, planowano do tego użyć ładunków wybuchowych, a za obserwację celu odpowiedzialny był 14-latek.

– Mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Udało się uzyskać dostęp do jego telefonu, gdzie zarejestrowaliśmy wiele rozmów, w których opiekunowie szczegółowo kierowali całym procesem – relacjonował Maluk. Rosjanie przygotowali w tym celu 2,5 kg materiałów wybuchowych, choć do wysadzenia samochodu wystarczyłoby 800 g. – Planowany zamach mógł mieć katastrofalne skutki – powiedział szef SBU.

Atak zaplanowano na 15 maja, gdy w Stambule odbywały się rozmowy z udziałem Andrija Jermaka. Celem Rosjan miało być odwołanie spotkań.