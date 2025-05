Przygotowywali zamach na Wołodymyra Zełenskiego. Jest akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, we wtorek 20 maja prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokuratura: rosyjskie służby specjalne planowały zamach na lotnisku

Według ustaleń śledczych Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i nawiązywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w wojnę w Ukrainie.

„Do jego zadań należało zebranie i przekazanie informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Działania miały pomóc m.in. w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, tj. Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego” - informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pawła K. wpłynęło do Prokuratury Krajowej z Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy. W trakcie śledztwa polska Prokuratura Krajowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracowały z Prokuraturą Generalną Ukrainy i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, co pozwoliło na zabezpieczenie materiału dowodowego i dokonanie istotnych ustaleń śledztwa.

Paweł K. został zatrzymany w dniu 17 kwietnia 2024 r. na terenie Polski. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.