Z tego artykułu dowiesz się: Co ujawniły dokumenty dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina?

Dlaczego znane osobistości publikują sprostowania w związku z aferą Epsteina?

Co z ujawnionych akt Epsteina wynika dla Donalda Trumpa?

Które wyniki dochodzenia w sprawie Epsteina są przedmiotem publicznej debaty?

Jakie znaczenie polityczne ma afera Epsteina w USA?

Korespondencja z Nowego Jorku

Informacje w odtajnionych aktach Epsteina rzucają cień na reputację setek wpływowych postaci. Wynika z nich, że obecny sekretarz handlu Howard Lutnick planował wycieczkę na wyspę Epsteina, a zaproszenie miał otrzymać również Elon Musk. Dokumenty zmusiły Billa Gatesa do wydania oświadczenia, że domniemania na jego temat są „absolutnie absurdalne i kompletnie nieprawdziwe”. W aktach pojawiają się nazwiska gigantów technologicznych, wpływowych postaci z Wall Street, Billa Clintona (nie jest tajemnicą, że spędzał czas z Epsteinem), oraz zagranicznych polityków, np. Ehuda Baraka, byłego premiera Izraela.

„Jak tylko będziesz w okolicy, to zapraszam do siebie. Pod warunkiem, że przyjedziesz ze swoim haremem” – brzmi fragment e-maila Richarda Bransona, miliardera, założyciela Virgin Group.

Akta Jeffreya Epsteina i długa lista znanych nazwisk

Wiele postaci, których nazwiska pojawiły się w odtajnionych aktach, publikuje sprostowania. „Mieliśmy krótką znajomość, podczas której wymienialiśmy e-maile dotyczące dorosłych kobiet, a dodatkowo rozmawialiśmy o filmach, działalności charytatywnej i inwestycjach. Jak wszyscy teraz wiemy, był okropnym człowiekiem i głęboko żałuję, że się z nim kontaktowałem” – napisał Steven Tisch, właściciel drużyny sportowej New York Giants. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Los Angeles 2028 Casey Wasserman wyznał, że żałuje, iż flirtował z Ghislaine Maxwell w e-mailach z 2003 r.