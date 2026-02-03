39 min. 43 sek.
– Akceptuję w pełni to, że wygrała – mówi Ryszard Petru o wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przewodniczącą Polski 2050. Zastrzega jednak, że różnią się w podejściu do gospodarki: jego zdaniem nowa liderka ma „dosyć lewicowe poglądy gospodarcze”. Podkreśla, że program nie jest wyłącznie decyzją przewodniczącej, bo zatwierdza go Rada Krajowa, a wynik wewnętrznych wyborów pokazał, że w partii istnieje także nurt „liberalno-przedsiębiorczy”, który powinien zostać uwzględniony.
Petru zwraca uwagę, że po sukcesie Trzeciej Drogi część wyborców odpłynęła: jedni do Konfederacji, inni „zostali w domu”. A czasu na odbudowę poparcia jest niewiele. – Walka wewnętrzna to dopiero początek drogi. Partie muszą przede wszystkim dbać o wyborców – mówi.
Chrabota pyta, czy Petru widzi siebie w Polsce 2050 pod nowym przywództwem i czy rozważa odejście. Poseł odpowiada jednoznacznie: „Mam zamiar być w Polsce 2050”. Wspomina, że w kampanii pojawiały się sugestie, by „pozbyć się” osób o mocnym zdaniu – jako „efekt mrożący”. Dziś – jak dodaje – słychać już język „miłości i wspólnoty”.
O „czerwonych liniach” Petru mówi ostrożnie, ale wskazuje przykład podatku katastralnego. Nie chce głosować za rozwiązaniami, które – w jego ocenie – mogą uderzyć w ludzi mających wartościowe mieszkania przy niskich dochodach. Pada też kluczowe zdanie o możliwej dyscyplinie: „I wtedy ten, kto głosuje inaczej, wylatuje z klubu”. Petru nazywa to „czarnym scenariuszem” i podkreśla, że testem dla nowej przewodniczącej będą najbliższe tygodnie – przede wszystkim układ sił w Radzie Krajowej i skład zarządu, w którym powinny znaleźć się różne nurty.
Petru uważa, że Polska 2050 – jako ważny partner koalicyjny – powinna mieć wicepremiera, ale krytykuje sposób prowadzenia rozmów o tym stanowisku. Jego zdaniem błędem jest publiczne „ogłaszanie”, czego chce się od premiera przed negocjacjami.
W rozmowie wraca też wątek Szymona Hołowni. Petru widzi dwa warianty: wejście do rządu i „nowe otwarcie” albo „reset” i wycofanie się z bieżącej polityki na kilka miesięcy. – To on musi zdecydować, na co ma siły i czego chce – podkreśla.
Na pytanie o trwałość koalicji 15 października Petru odpowiada: „Na 99 proc. przetrwa”, zostawiając margines niepewności na „emocje” i „głupie decyzje”.
