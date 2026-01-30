Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kongres Konfederacji Grzegorza Brauna w Łochowie. Przychód z imprezy wspomoże Ukrainę

W sobotę w kompleksie Arche Pałac i Folwark Łochów odbędzie się Kongres Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych KINGS, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Właściciel obiektu podjął decyzję, gdzie trafią pieniądze za organizację wydarzenia.

Publikacja: 30.01.2026 19:41

Jednym z panelistów KINGS ma być Janusz Korwin-Mikke. Na zdjęciu z Grzegorzem Braunem

Jednym z panelistów KINGS ma być Janusz Korwin-Mikke. Na zdjęciu z Grzegorzem Braunem

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie intencje stoją za organizacją Kongresu Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych KINGS?
  • Na jakich zasadach odbywa się uczestnictwo w Kongresie KINGS i kto weźmie w nim udział?
  • Jakie stanowisko zajęła firma Arche S.A. w związku z organizacją wydarzenia?
  • Jakie decyzje podjęto w celu wykorzystania przychodów z organizacji tego wydarzenia?
  • Dlaczego właściciel obiektu, w którym odbędzie się kongres, postanowił przekazać przychody na konkretny cel charytatywny?

Łochów to niewielkie miasteczko położone w Dolinie Dolnego Bugu nad rzeką Liwiec, na północno-wschodnim Mazowszu, zamieszkane przez niespełna 7 tysięcy osób. 

Kilka dni temu lokalne media poinformowały, że w najbliższą sobotę w kompleksie Arche Pałac i Folwark Łochów odbędzie się Kongres Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych KINGS, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

KINGS chce pokazać „suwerenne i efektywne” zarządzanie państwem

Kongres ma „wyznaczyć kierunek i pokazać, jak może wyglądać państwo zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny” - czytamy na stronie wydarzenia, w którym ma wziąć udział ponad 550 uczestników.

Za udział trzeba było zapłacić - w zależności od zakresu uczestnictwa – od 150 zł (to cena dla studentów) do 5 tys. zł (pakiet Mecenas Wydarzenia). Wszystkie pakiety są w tej chwili opisane jako „wyprzedane”.

„Hasłem przewodnim wydarzenia są debaty eksperckie oraz dyskusje panelowe działaczy i liderów środowisk patriotycznych poświęcone pytaniu, jak odzyskać niepodległość w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa polskiego” - informuje lokalny portal Głos Węgrowa i Okolic.  Podczas jednodniowego kongresu odbędzie się 12 paneli tematycznych z udziałem „uznanych w swoich dziedzinach ekspertów” - czytamy z kolei na stronie wydarzenia.

Wśród uczestników, zaproszonych i prowadzących panele Głos Węgrowa wymienia m.in.  Janusza Korwin-Mikkego, Jana Pospieszalskiego, Witolda Gadowskiego, Stanisława Michalkiewicza, Adama Abramowicza, Leszka Sykulskiego oraz Witolda Modzelewskiego. Swój udział zapowiedzieli też  członkowie zarządu Ordo Iuris.

Oświadczenie firmy Arche S.A. 

Informacja o KINGS wywołała lawinę komentarzy, nie tylko mieszkańców Łochowa i okolic. Petycją z apelem do prezesa Władysława Grochowskiego i zarządu Arche S.A. oraz Arche Pałac i Folwark Łochów o odmówienie udzielenia przestrzeni Grzegorzowi Braunowi podpisało kilka tysięcy osób.

Firma Arche S.A. jest największą polską siecią hoteli z rodzimym kapitałem, specjalizującą się w ratowaniu zabytków. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie wyjaśniła, że obsługuje rocznie ponad 5 tys. różnych wydarzeń MICE (kongresy, konferencje, zjazdy, eventy itp), ale zgodnie z prawem nie może prowadzić selekcji organizatorów lub ich gości, a jedynie badać dokumenty, wymagane do złożenia zlecenia i zawarcia umowy. Kwestią organizacji eventów zajmują się zawsze bezpośrednio poszczególne hotele.

„Odpowiednim adresatem z pełnymi kompetencjami do rozstrzygania ewentualnych spraw związanych z ww. kongresem są uprawnione organy Państwa, na których decyzję stosownie i szybko zareagujemy. Z naszej strony o wydarzeniu powiadomiliśmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby porządkowe” - czytamy w oświadczeniu.

Właściciel obiektu zdecydował o przeznaczeniu pieniędzy za organizację KINGS. Pomogą Ukrainie

Prezes Arche  Władysław Grochowski powiedział, że zdarzenie takie jak KINGS to „paliwo dla ekstremizmów, nakręcania spirali podziałów i radykalizmu”.

-  Absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem. Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy - poinformował.

Grochowski zaznaczył jednak, że „Konfederacja Korony Polskiej, to niebezpieczny ruch i władze nie powinny tego ignorować, ale zdecydowanie się włączyć, zająć stanowisko i neutralizować takie sytuacje”, a nie spychać je na margines, bo takie działania tylko je napędzają. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Grzegorz Braun Konfederacja Korony Polskiej
