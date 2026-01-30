Kongres Konfederacji Grzegorza Brauna w Łochowie. Przychód z imprezy wspomoże Ukrainę

Za udział trzeba było zapłacić - w zależności od zakresu uczestnictwa – od 150 zł (to cena dla studentów) do 5 tys. zł (pakiet Mecenas Wydarzenia). Wszystkie pakiety są w tej chwili opisane jako „wyprzedane”.

„Hasłem przewodnim wydarzenia są debaty eksperckie oraz dyskusje panelowe działaczy i liderów środowisk patriotycznych poświęcone pytaniu, jak odzyskać niepodległość w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa polskiego” - informuje lokalny portal Głos Węgrowa i Okolic. Podczas jednodniowego kongresu odbędzie się 12 paneli tematycznych z udziałem „uznanych w swoich dziedzinach ekspertów” - czytamy z kolei na stronie wydarzenia.

Wśród uczestników, zaproszonych i prowadzących panele Głos Węgrowa wymienia m.in. Janusza Korwin-Mikkego, Jana Pospieszalskiego, Witolda Gadowskiego, Stanisława Michalkiewicza, Adama Abramowicza, Leszka Sykulskiego oraz Witolda Modzelewskiego. Swój udział zapowiedzieli też członkowie zarządu Ordo Iuris.

Oświadczenie firmy Arche S.A.

Informacja o KINGS wywołała lawinę komentarzy, nie tylko mieszkańców Łochowa i okolic. Petycją z apelem do prezesa Władysława Grochowskiego i zarządu Arche S.A. oraz Arche Pałac i Folwark Łochów o odmówienie udzielenia przestrzeni Grzegorzowi Braunowi podpisało kilka tysięcy osób.

Firma Arche S.A. jest największą polską siecią hoteli z rodzimym kapitałem, specjalizującą się w ratowaniu zabytków. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie wyjaśniła, że obsługuje rocznie ponad 5 tys. różnych wydarzeń MICE (kongresy, konferencje, zjazdy, eventy itp), ale zgodnie z prawem nie może prowadzić selekcji organizatorów lub ich gości, a jedynie badać dokumenty, wymagane do złożenia zlecenia i zawarcia umowy. Kwestią organizacji eventów zajmują się zawsze bezpośrednio poszczególne hotele.