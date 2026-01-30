Kongres Konfederacji Grzegorza Brauna w Łochowie. Przychód z imprezy wspomoże Ukrainę

Aktualizacja: 30.01.2026 20:48 Publikacja: 30.01.2026 19:41
Łochów to niewielkie miasteczko położone w Dolinie Dolnego Bugu nad rzeką Liwiec, na północno-wschodnim Mazowszu, zamieszkane przez niespełna 7 tysięcy osób.
Kilka dni temu lokalne media poinformowały, że w najbliższą sobotę w kompleksie Arche Pałac i Folwark Łochów odbędzie się Kongres Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych KINGS, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Kongres ma „wyznaczyć kierunek i pokazać, jak może wyglądać państwo zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny” - czytamy na stronie wydarzenia, w którym ma wziąć udział ponad 550 uczestników.
Za udział trzeba było zapłacić - w zależności od zakresu uczestnictwa – od 150 zł (to cena dla studentów) do 5 tys. zł (pakiet Mecenas Wydarzenia). Wszystkie pakiety są w tej chwili opisane jako „wyprzedane”.
„Hasłem przewodnim wydarzenia są debaty eksperckie oraz dyskusje panelowe działaczy i liderów środowisk patriotycznych poświęcone pytaniu, jak odzyskać niepodległość w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa polskiego” - informuje lokalny portal Głos Węgrowa i Okolic. Podczas jednodniowego kongresu odbędzie się 12 paneli tematycznych z udziałem „uznanych w swoich dziedzinach ekspertów” - czytamy z kolei na stronie wydarzenia.
Wśród uczestników, zaproszonych i prowadzących panele Głos Węgrowa wymienia m.in. Janusza Korwin-Mikkego, Jana Pospieszalskiego, Witolda Gadowskiego, Stanisława Michalkiewicza, Adama Abramowicza, Leszka Sykulskiego oraz Witolda Modzelewskiego. Swój udział zapowiedzieli też członkowie zarządu Ordo Iuris.
Informacja o KINGS wywołała lawinę komentarzy, nie tylko mieszkańców Łochowa i okolic. Petycją z apelem do prezesa Władysława Grochowskiego i zarządu Arche S.A. oraz Arche Pałac i Folwark Łochów o odmówienie udzielenia przestrzeni Grzegorzowi Braunowi podpisało kilka tysięcy osób.
Firma Arche S.A. jest największą polską siecią hoteli z rodzimym kapitałem, specjalizującą się w ratowaniu zabytków. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie wyjaśniła, że obsługuje rocznie ponad 5 tys. różnych wydarzeń MICE (kongresy, konferencje, zjazdy, eventy itp), ale zgodnie z prawem nie może prowadzić selekcji organizatorów lub ich gości, a jedynie badać dokumenty, wymagane do złożenia zlecenia i zawarcia umowy. Kwestią organizacji eventów zajmują się zawsze bezpośrednio poszczególne hotele.
„Odpowiednim adresatem z pełnymi kompetencjami do rozstrzygania ewentualnych spraw związanych z ww. kongresem są uprawnione organy Państwa, na których decyzję stosownie i szybko zareagujemy. Z naszej strony o wydarzeniu powiadomiliśmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby porządkowe” - czytamy w oświadczeniu.
Prezes Arche Władysław Grochowski powiedział, że zdarzenie takie jak KINGS to „paliwo dla ekstremizmów, nakręcania spirali podziałów i radykalizmu”.
- Absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem. Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy - poinformował.
Grochowski zaznaczył jednak, że „Konfederacja Korony Polskiej, to niebezpieczny ruch i władze nie powinny tego ignorować, ale zdecydowanie się włączyć, zająć stanowisko i neutralizować takie sytuacje”, a nie spychać je na margines, bo takie działania tylko je napędzają.
