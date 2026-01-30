Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż CBOS. KO na czele. Koalicja Konfederacji wyprzedza PiS

W najnowszym sondażu preferencji partyjnych CBOS największy odsetek badanych chciałby oddać głos na Koalicję Obywatelską. Rozbita na PSL i Polskę 2050 była Trzecia Droga nawet przy połączeniu wyników obu ugrupowań nie przekracza progu wyborczego.

Publikacja: 30.01.2026 17:58

Krzysztof Bosak, jeden z szefów Konfederacji WiN i Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskie

Foto: PAP, Rafał Guz

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie partie polityczne osiągnęły najwyższe poparcie w najnowszym sondażu CBOS?
  • Jakie zmiany w preferencjach wyborczych odnotowano w porównaniu do wcześniejszych badań?i?
  • Które partie polityczne nie przekroczyły progu wyborczego według najnowszych wyników sondażu?
  • Jakie są deklarowane poziomy udziału Polaków w nadchodzących wyborach parlamentarnych?

Spośród ankietowanych przez CBOS na Koalicję Obywatelską oddałoby głos 29,3 proc. – mniej o 1 punkt procentowy niż w badaniu z początku grudnia.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które, tracąc 0,3 punktu procentowego, zyskałoby głosy 20,4 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu wciąż utrzymuje się Konfederacja  Wolność i Niepodległość – oddanie na nią głosu deklaruje 11,2 proc. pytanych, czyli o 1,3 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem. 

Konfederacje wyprzedzają PiS

Tuż za podium – Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna chce zagłosować 9,8 proc. ankietowanych. To wynik o 2,8 punktu procentowego wyższy niż w grudniu i najwyższy wzrost poparcia dla ugrupowania politycznego w omawianym sondażu. Warto zwrócić uwagę, że przy tym rozkładzie głosów obie Konfederacje mają łącznie minimalnie wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość – 21 proc. 

Listę partii, które miałyby swoich przedstawicieli w parlamencie zamyka Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc., więcej o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. 

Poza Sejmem Partia Razem z poparciem 4,9 proc., po spadku o 1,1 punktu procentowego.  Polska 2050 z głosami 1,3 proc. ankietowanych (spadek o 0,7 punktu procentowego) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,4 proc. – bez zmian. Rozbita na PSL i Polskę 2050 była Trzecia Droga nawet przy połączeniu wyników obu ugrupowań nie przekracza progu wyborczego.

0,6 proc. ankietowanych wybrałoby inną partię. 12,8 proc. pytanych jest niezdecydowanych, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi. 

Rozkład głosów zdecydowanych wyborców

CBOS, biorąc  pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku rozkład głosów przedstawiałby się następująco:

  • Koalicja Obywatelska – 33,1 proc.
  • Prawo i Sprawiedliwość - 24,1 proc.
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12,6 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej - 11,0 proc.
  • Nowa Lewica - 6,5 proc.
  • Razem - 6,2 proc.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,5 proc.
  • Polska 2050 Szymona Hołownie- 2,3 proc.
  • Inna partia - 0,7 proc.

Trzy czwarte Polaków chce iść do urn

Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało w badaniu CBOS 74,5 proc. ankietowanych. Raczej nie poszłoby do urn 14,7 proc. respondentów, a niezdecydowanych jest 10,8 proc.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 26-28 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.).

Źródło: rp.pl

