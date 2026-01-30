Sondaż CBOS. KO na czele. Koalicja Konfederacji wyprzedza PiS

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie partie polityczne osiągnęły najwyższe poparcie w najnowszym sondażu CBOS?

Jakie zmiany w preferencjach wyborczych odnotowano w porównaniu do wcześniejszych badań?i?

Które partie polityczne nie przekroczyły progu wyborczego według najnowszych wyników sondażu?

Jakie są deklarowane poziomy udziału Polaków w nadchodzących wyborach parlamentarnych?

Spośród ankietowanych przez CBOS na Koalicję Obywatelską oddałoby głos 29,3 proc. – mniej o 1 punkt procentowy niż w badaniu z początku grudnia.

Reklama Reklama

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które, tracąc 0,3 punktu procentowego, zyskałoby głosy 20,4 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu wciąż utrzymuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość – oddanie na nią głosu deklaruje 11,2 proc. pytanych, czyli o 1,3 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem.