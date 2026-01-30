Sondaż CBOS. KO na czele. Koalicja Konfederacji wyprzedza PiS

Aktualizacja: 30.01.2026 19:16 Publikacja: 30.01.2026 17:58
Krzysztof Bosak, jeden z szefów Konfederacji WiN i Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej
Spośród ankietowanych przez CBOS na Koalicję Obywatelską oddałoby głos 29,3 proc. – mniej o 1 punkt procentowy niż w badaniu z początku grudnia.
Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które, tracąc 0,3 punktu procentowego, zyskałoby głosy 20,4 proc. respondentów.
Na trzecim miejscu wciąż utrzymuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość – oddanie na nią głosu deklaruje 11,2 proc. pytanych, czyli o 1,3 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem.
Tuż za podium – Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna chce zagłosować 9,8 proc. ankietowanych. To wynik o 2,8 punktu procentowego wyższy niż w grudniu i najwyższy wzrost poparcia dla ugrupowania politycznego w omawianym sondażu. Warto zwrócić uwagę, że przy tym rozkładzie głosów obie Konfederacje mają łącznie minimalnie wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość – 21 proc.
Listę partii, które miałyby swoich przedstawicieli w parlamencie zamyka Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc., więcej o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z wcześniejszymi badaniami.
Poza Sejmem Partia Razem z poparciem 4,9 proc., po spadku o 1,1 punktu procentowego. Polska 2050 z głosami 1,3 proc. ankietowanych (spadek o 0,7 punktu procentowego) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,4 proc. – bez zmian. Rozbita na PSL i Polskę 2050 była Trzecia Droga nawet przy połączeniu wyników obu ugrupowań nie przekracza progu wyborczego.
0,6 proc. ankietowanych wybrałoby inną partię. 12,8 proc. pytanych jest niezdecydowanych, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.
CBOS, biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku rozkład głosów przedstawiałby się następująco:
Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało w badaniu CBOS 74,5 proc. ankietowanych. Raczej nie poszłoby do urn 14,7 proc. respondentów, a niezdecydowanych jest 10,8 proc.
Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 26-28 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.).
