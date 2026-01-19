Na podium jest jeszcze Konfederacja. Na formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce głosować 14 proc. badanych (wzrost o 2,8 punktu proc.) - i jest to największy wzrost poparcia w ciągu dwóch tygodni.

Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem rzędu 7,1 proc. (spadek o 2,6 punktu proc, największy spadek w porównaniu do poprzedniego badania.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą chce głosować 5,9 proc. badanych (spadek o 2,3 punktu proc.).

Do progu wyborczego zbliża się PSL, który jednak – według sondażu – nie wszedłby do Sejmu (4,8 proc., wzrost o 1,6 punktu proc.). Poniżej progu wejścia do Sejmu, ale też poniżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Razem z poparciem 2,7 proc. (spadek o 1,7 punktu proc.). Polska 2050 może liczyć na 2,3 proc. głosów (wzrost o 0,3 punktu proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.

Sondaż: PiS i Konfederacja ze stabilną większością w Sejmie

Wirtualna Polska przedstawiła też symulację dotyczącą podziału mandatów w Sejmie przy zaprezentowanych wynikach. W takiej sytuacji KO zdobyłby 190 mandatów, PiS – 153 mandaty, Konfederacja – 72 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – 26 mandatów, a Lewica – 19 mandatów. Taki podział miejsc w parlamencie dałby większość koalicji KO i Konfederacji (262 mandaty). Większość mogłyby również utworzyć trzy partie prawicowe – PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej (łącznie mają 251 mandatów).

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 1,1 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 9,18 punktu proc. Konfederacja zyskuje 6,84 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 13,94 punktu proc. Nowa Lewica traci 2,71 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy), wówczas praktycznie utrzymuje poparcie z 2023 roku. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 7,3 punktu proc.