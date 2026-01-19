Od kilku dni rząd sprawia wrażenie, jakby zamiast podejmować konkretne decyzje utknął w wewnętrznych sporach i zajął się sam sobą. Przełom roku to np. awantura w sprawie PIP. Teraz politycy całej koalicji muszą dodatkowo tłumaczyć się z tego, co dzieje się w Polsce 2050. I nie mają na to dobrego sposobu. Im dłużej to trwa, tym bardziej nasila się wrażenie, że rząd i koalicja grzęzną, zamiast iść do przodu. A wrażenie, że politycy zajmują się sami sobą jest demolujące dla każdej koalicji. Wystarczy spojrzeć na drugą kadencję PiS. Jednak nie to jest w całej sprawie dla premiera Donalda Tuska najgorsze. Nie jest tym nawet wyjście grupki posłów Polski 2050 i pojawienie się w Sejmie „drugiego Razem” krytykującego rząd, tylko z innych pozycji.

Układ sił w obecnym Sejmie Foto: PAP

Co dalej z centrum? Tusk obstawia wariant małej koalicji – ale czy to wystarczy?

Donald Tusk zapowiedział w ubiegłym roku, że decyzja co do formatu startu w wyborach w 2027 r. zapadnie na kilka miesięcy przed tymi wyborami, na podstawie szerokich badań poparcia. Tak jak napisaliśmy w „Rzeczpospolitej” premier obstawia wariant, że KO spróbuje stworzyć przede wszystkim wyborczą koalicję z PSL i Polską 2050, oraz, być może, z niektórymi samorządowcami. Taka centroprawicowa koalicja miałaby zawalczyć o władzę z Nową Lewicą jako skrzydłowym. PSL w obawie o własną podmiotowość takiej koalicji nie chce.

Polska 2050 będzie mieć dwie przewodniczące? Z informacji TVN24 wynika, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała Paulinie Hennig-Klosce, aby obie przewodniczyły partii jako współprzewodniczące. Pełczyńska-Nałęcz miała napisać w tej sprawie list do członków partii.

I tu pojawia się problem z Polską 2050. Jeśli okaże się, że koalicja KO, PSL i Polski 2050 nie będzie wystarczająca do utrzymania władzy – np. z powodu wewnętrznych konfliktów – to pojawi się pytanie, na kogo mają głosować centroprawicowi wyborcy, którzy nie chcą głosować na taką koalicję? Tusk może uznać, że potrzebna jest nowa „Trzecia Droga”. Ale po rozpadzie partii Hołowni o taką formację może być bardzo trudno. Wykreowanie jej nowego wizerunku – np. „partii liberalnej” czy „partii przedsiębiorców” – może po prostu się nie powieść. Zwłaszcza, jeśli nie pojawią się tam nowe twarze, a jej przesłanie będzie oferować tylko dogmatyczny liberalizm.

Polska 2050 i cała Trzecia Droga miały wiele nurtów: politykę mieszkaniową, zielony konserwatyzm, liberalizm, chadeckie podejście PSL, struktury partii Kosiniaka-Kamysza i jego osobistą popularność. Dezorganizacja centrum to okazja dla PiS i Konfederacji. PiS celuje w 8 mln głosów w 2027 r., ale przede wszystkim w demobilizację części wyborców obecnej koalicji. Czyli też, a może przede wszystkim, dawnych wyborców Trzeciej Drogi. Możliwe, że dlatego Tusk zdecydował się na próbę wyciszenia wojny z prezydentem Karolem Nawrockim, bo im więcej konfliktów, tym bardziej ten centrowy wyborca może poczuć zmęczenie całym obecnym rządem.