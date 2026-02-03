Preferencje smakowe pozostają przy tym dość jednoznaczne. Aż 90 proc. Polaków preferuje pączki tradycyjne, 6 proc. – pączki z dziurką, tzw. donuty, a 3 proc. – pączki pieczone. Ulubionym nadzieniem wśród ankietowanych jest różane, wskazane przez 37 proc. respondentów. Następne w tym rankingu są pączki z nadzieniem wieloowocowym (16 proc.), a dalej są nadzienia adwokatowe (10 proc.), budyniowe (9 proc.), malinowe (9 proc.), czekoladowe (7 proc.), pistacjowe (5 proc.) i z kremem waniliowym (3 proc.). Tylko 2 proc. z nas najbardziej lubi pączki bez nadzienia.

Ile jesteśmy gotowi wydać na pączki w tłusty czwartek

Na decyzje zakupowe Polaków w tłusty czwartek wpływa nie tylko przywiązanie do tradycji, ale też dostępność cenowa. 45 proc. respondentów jest w stanie wydać na jednego pączka od 3 do 5 zł. Nieco mniejszy odsetek (29 proc.) badanych zaakceptowałby kwotę od 6 do 8 zł, 9 proc. jest gotowe wydać od 9 do 15 zł, 4 proc. od 16 do 20 zł, a 5 proc. jest skłonnych zapłacić 21 zł i więcej.

W tłusty czwartek Polacy najchętniej szukają pączków w lokalnych piekarniach i cukierniach (31 proc.) lub piekarniach i cukierniach sieciowych (29 proc.). Blisko jedna czwarta badanych (23 proc.) kupuje pączki w supermarkecie, natomiast 15 proc. w lokalnym sklepie spożywczym.

Pączki można uratować przed zmarnowaniem

Z analiz wskazanych przez Too Good To Go wynika, że największy odsetek badanych (45 proc.) spontanicznie decyduje, ile pączków kupić. Niemal co trzeci z nas (30 proc.) kupuje zwykle więcej pączków, niż planuje zjeść. Tylko 15 proc. kupuje tyle, ile ma w planach zjeść tego samego dnia. Takie spontaniczne decyzje odbijają się na branży piekarniczej.