Aktualizacja: 04.02.2026 06:48 Publikacja: 03.02.2026 16:57
Tłusty czwartek to jedna z najsilniej zakorzenionych tradycji kulinarnych w Polsce
Foto: Adobe Stock
Tłusty czwartek to jedna z najsilniej zakorzenionych tradycji kulinarnych w Polsce. Święto to od kilku lat rozpala emocje nie tylko w kontekście cen, ale również skali nadwyżek, które wynikają z trudności w oszacowaniu wielkości produkcji. „Rzeczpospolita” jako pierwsza poznała wyniki najnowszego badania, które na zlecenie Too Good To Go, firmy działającej na rzecz ograniczania marnowania żywności, przeprowadziła pracownia Opinia24. Okazuje się, że w tłusty czwartek pączki zjada 95 proc. dorosłych Polaków w wieku 18-65 lat. 2 proc. preferuje inne słodkości, np. faworki, a tylko 3 proc. nie je słodyczy wcale.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Tego dnia zjadamy 88 mln sztuk pączków, co pokazuje, że dla większości tłusty czwartek nie kończy się na jednym, symbolicznym ciastku. Badani najczęściej spożywają od trzech do pięciu sztuk (54 proc.). Po dwa pączki zjada 28 proc. z nas, 8 proc. je od sześciu do dziewięciu, natomiast tylko 7 proc. sięga zaledwie po jednego pączka.
Czytaj więcej
Tłusty Czwartek ma w Polsce zaprzysięgłych zwolenników, którzy będą objadać się tego dnia pączkam...
Preferencje smakowe pozostają przy tym dość jednoznaczne. Aż 90 proc. Polaków preferuje pączki tradycyjne, 6 proc. – pączki z dziurką, tzw. donuty, a 3 proc. – pączki pieczone. Ulubionym nadzieniem wśród ankietowanych jest różane, wskazane przez 37 proc. respondentów. Następne w tym rankingu są pączki z nadzieniem wieloowocowym (16 proc.), a dalej są nadzienia adwokatowe (10 proc.), budyniowe (9 proc.), malinowe (9 proc.), czekoladowe (7 proc.), pistacjowe (5 proc.) i z kremem waniliowym (3 proc.). Tylko 2 proc. z nas najbardziej lubi pączki bez nadzienia.
Na decyzje zakupowe Polaków w tłusty czwartek wpływa nie tylko przywiązanie do tradycji, ale też dostępność cenowa. 45 proc. respondentów jest w stanie wydać na jednego pączka od 3 do 5 zł. Nieco mniejszy odsetek (29 proc.) badanych zaakceptowałby kwotę od 6 do 8 zł, 9 proc. jest gotowe wydać od 9 do 15 zł, 4 proc. od 16 do 20 zł, a 5 proc. jest skłonnych zapłacić 21 zł i więcej.
Czytaj więcej
Tradycyjna już wojna na pączki w Tłusty Czwartek wkroczyła w nową fazę. Francuski detalista oferu...
W tłusty czwartek Polacy najchętniej szukają pączków w lokalnych piekarniach i cukierniach (31 proc.) lub piekarniach i cukierniach sieciowych (29 proc.). Blisko jedna czwarta badanych (23 proc.) kupuje pączki w supermarkecie, natomiast 15 proc. w lokalnym sklepie spożywczym.
Z analiz wskazanych przez Too Good To Go wynika, że największy odsetek badanych (45 proc.) spontanicznie decyduje, ile pączków kupić. Niemal co trzeci z nas (30 proc.) kupuje zwykle więcej pączków, niż planuje zjeść. Tylko 15 proc. kupuje tyle, ile ma w planach zjeść tego samego dnia. Takie spontaniczne decyzje odbijają się na branży piekarniczej.
Czytaj więcej
W Tłusty Czwartek statystyczny Polak zje 2,5 pączka, co w skali całego kraju da imponującą górę 1...
– Największe nadwyżki pojawiają się w piątek, kiedy popyt gwałtownie spada. Przy dużej skali produkcji, kiedy zamawia się składniki z wyprzedzeniem, trudno precyzyjnie zaplanować ilości, a nie każda cukiernia ma możliwość bieżącej, elastycznej modyfikacji liczby wypieków. Dlatego, aby mieć pewność, że nasze słodkości się nie zmarnują, nadwyżkowe pączki każdego roku wystawiamy w aplikacji Too Good To Go – mówi Monika Kulczyńska, dyrektor generalna A. Blikle.
– Tłusty czwartek to dla nas sprawdzian efektywności całego łańcucha dostaw. Dokładne prognozowanie popytu w każdej lokalizacji jest obarczone błędami, dlatego trudno jest uniknąć nadwyżek. Jak co roku, wszystkie nadwyżki wystawiamy w aplikacji Too Good To Go w postaci pączkowych Paczek Niespodzianek w symbolicznej cenie. To korzyść zarówno dla naszej sieci, jak i dla konsumentów – dodaje Witold Kulpiński, dyrektor skuteczności ekonomicznej Auchan Polska.
Czytaj więcej
Pączki jeszcze nigdy nie były tak drogie jak dziś. Według analizy HRE Investments w tym roku wypr...
– Niemal wszyscy ulegamy tej słodkiej tradycji. Nic zatem dziwnego, że w tym okresie powstają duże nadwyżki pączków. Jesteśmy gotowi na taki scenariusz, dlatego zachęcamy naszych użytkowników do ratowania nadwyżek, sięgania po paczki z pączkami i przedłużenia tradycji świętowania. To prosty sposób na ograniczenie skali marnowania żywności, a przy tym okazja, by cieszyć się pączkami w atrakcyjnej cenie – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, country director Too Good To Go.
Jak pokazują badania, jednej dziesiątej respondentów zdarzyło się wyrzucić nadwyżki pączków po tłustym czwartku. Dlatego firma Too Good To Go zachęca do ich mrożenia. Ten domowy sposób na nadwyżki pączków stosuje 14 proc. badanych.
Too Good To Go to firma wpływu społecznego. Pomaga swoim partnerom odblokować zysk z nadwyżkowej żywności, jednocześnie zmniejszając skalę marnowanego jedzenia. Wraz z 120 mln zarejestrowanych użytkowników i 185 tys. aktywnych partnerów w 19 krajach, tworzy największy na świecie marketplace nadwyżek żywności.
Od czasu swojej premiery w Polsce w 2019 r., aplikacja Too Good To Go pomogła uratować przed zmarnowaniem ponad 19 mln posiłków. Szacuje się, że na świecie marnowana jest nawet 1/3 wyprodukowanej żywności. Aż 8-10 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych ma swoje źródło w produkcji zmarnowanego później jedzenia. Działania na rzecz ograniczenia skali tego marnotrawstwa pomagają więc walczyć ze zmianami klimatu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Koncern PepsiCo pochwalił się dobrymi kwartalnymi zyskami, które przebiły oczekiwania analityków. Gigant przyzna...
Ceny mleka szorują po dnie, o jedną czwartą w ciągu roku potaniały też wyroby mleczarskie. A koszty produkcji i...
Choć o biznesach Janusza Palikota było ostatnio cicho, to prokuratura analizuje przepływy pieniędzy w Manufaktur...
W magazynach pięciu największych notowanych na giełdzie koncernów spirytusowych (Diageo, Pernod Ricard, Campari,...
Prezes Heinekena Dolf van den Brink niespodziewanie zrezygnował w poniedziałek po sześciu latach kierowania hole...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas