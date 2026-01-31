Aktualizacja: 31.01.2026 09:10 Publikacja: 31.01.2026 08:25
Foto: materiały prasowe
Co słychać w śledztwie w sprawie Janusza Palikota i w upadłości jego "holdingu", Manufaktury Piwa Wódki i Wina i licznych powiązanych z nią spółek? Prokuratura w najbliższych miesiącach może podjąć ważne dla śledztwa decyzje, dowiedziała się "Rzeczpospolita". Zaś krakowski sąd w połowie stycznia pozwolił syndykowi na sprzedaż majątku Manufaktury, w tym – 18 tys. butelek BUH Vodka, 341 tys. butelek Kraft Palikot.
Janusz Palikot dostał nowe zarzuty, ma już ich łącznie – dziewięć, najnowszy to zarzut wprowadzenia w błąd 145 inwestorów i pokrzywdzenie ich na łącznie kwotę ponad 13 milionów zł. Trwa też analiza przepływów finansowych i kampanii finansowych, za pomocą których spółki namawiały ludzi na finansowanie, inwestycje lub "pożyczki", w całej grupie spółek skupionych wokół Manufaktury.
Czytaj więcej
Palikot zebrał 2 mln zł kaucji i wyszedł z aresztu. Na upadłość jego spółki mają się zrzucać wier...
Redakcja zapytała prokuraturę, na jakim etapie jest postępowanie wobec Janusza Palikota, który przed rokiem wyszedł z aresztu, gdy wpłacił uzbierane 2 mln zł kaucji, następnie opublikował książkę "Dzienniki z więzienia". - Uprzejmie informuję, iż w toku śledztwa, na bieżąco wykonywane są czynności dowodowe, które mają na celu zobrazowanie pozostających w zainteresowaniu organów ścigania kampanii m.in. inwestycyjnych, pożyczkowych w różnych spółkach należących do Grupy Kapitałowej Manufaktura Piwa Wódki i Wina. W związku z powyższym m.in. uzupełniono zarzuty podejrzanemu Januszowi P. (aktualnie jest to dziewięć zarzutów) o kolejny czyn związany z wprowadzeniem w błąd 145 inwestorów i pokrzywdzenie ich na łączną kwotę ponad 13 mln zł – informuje prokurator. Co więcej, ponieważ prokuratura prowadzi właśnie analizę zgromadzonej dokumentacji, przepływu środków finansowych, a efekty tej analizy pozwolą na ocenę tych zachowań pod kątem prawno-karnym, to niebawem w śledztwie mogą zostać podjęte ważne decyzje: – Niewykluczone jest w najbliższych miesiącach zakończenie części wątków i w tym zakresie podjęcie decyzji merytorycznej – pisze do redakcji prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.
Choć prokuratura wskazuje na nowy zarzut, poszkodowaniu 145 osób na 13 mln zł, to jednak grono dotkniętych przez działalność inwestycyjną Manufaktury jest drastycznie większe. Grupa kapitałowa Manufaktura Piwa Wódki i Wina ma 1639 wierzycieli na kwotę 254,4 mln zł. To nie koniec, bo trzeba jeszcze doliczyć (nierzadko te same osoby) wierzycieli spółki Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Bezalkoholowe etc.
Czytaj więcej
Cały browar wydzierżawiono na rzecz spółki Kraft Alkohole, której firma jest podobna do firmy KA...
Spółki z Grupy Manufaktura prowadziły wiele takich kampanii, których celem było zdobycie pieniędzy od inwestorów indywidualnych, w różnych formach – inwestycji, pożyczki, crowdfundingu. W redakcji wielokrotnie opisywaliśmy poszczególne pomysły menedżerów, które Janusz Palikot niejednokrotnie firmował własnym nazwiskiem – jak Beczki Palikota, czy kampania pożyczkowa „Skarbiec Palikota” prowadzona przez Polskie Destylarnie (z grupy), gdy spółka w 2023 r. zachęcała konsumentów do pożyczenia jej pieniędzy, pożyczki były pozornie bardzo korzystnie oprocentowane, klientów kuszono nawet możliwością partycypowania w przyszłych zyskach spółki. Zamiast wypłaty zysków, spółka już po 6 tygodniach zaprzestała spłaty odsetek. O akcji Bunt Finansowy prokuraturę poinformował... KNF, rzecznik finansowy ostrzegał przed celowym i wprowadzającym w błąd używaniem słownictwa związanego z crowdfundingiem. W ramach Buntu Finansowego dodatkowo – spółki Palikota nie ustanowiły zastawu w celu zabezpieczenia części pożyczek.
Czytaj więcej
Zarzuty UOKiK, zawiadomiona prokuratura, fikcyjny rolls-royce jako nagroda w konkursie – Skarbiec...
Syndyk, który równo przed rokiem zbierał wierzycieli i próbował oszacować majątek oraz stan zadłużenia spółki Manufaktura, dostał w styczniu nowe zadanie od sądu. Za pomocą dwóch postanowień z 12 i 13 stycznia sędzia komisarz pozwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki – alkoholi znalezionych w magazynach Manufaktury, a także mienia stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Tenczynku, które wchodziło w skład masy upadłości Manufaktury Piwa Wódki i Wina w Tenczynku. Chodzi o nieruchomości, ruchomości i znaki towarowe objęte spisem inwentarza, za ceny co najmniej na poziomie oszacowania.
Interesujący jest spis tych alkoholi, bo chodzi zarówno prawdopodobnie o gotowe alkohole, jak i tysiące sztuk butelek do produkcji piwa. Spis sądu przedmiotów wystawionych na sprzedaż zawiera - blisko 60 tys. kartonów whisky Palikot, 17 tys. butelek Wyjebngo smakowej, 172 tys. butelek typu long,i tysiące innych opakowań oraz 30 stojaków pod beczki. Syndykiem od grudnia 2024 r. jest kancelaria KDR Doradztwo i Restrukturyzacje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W magazynach pięciu największych notowanych na giełdzie koncernów spirytusowych (Diageo, Pernod Ricard, Campari,...
Prezes Heinekena Dolf van den Brink niespodziewanie zrezygnował w poniedziałek po sześciu latach kierowania hole...
Sprzedaż trunków maleje, zarówno pod względem wartości, jak i ilości. Jednocześnie rośnie spożycie bezalkoholowe...
Starbucks kończy z pierwotną strategią, która zakładała zalanie dużych miast kawiarniami marki i stanie się nieo...
W ciągu tygodnia przed Świętami Chiny narzuciły Europie dwa nowe, astronomiczne cła na żywność. Najpierw uderzył...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas