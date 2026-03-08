Rzeczpospolita
Zmarł Marian Koral, współzałożyciel legendarnego producenta lodów

W niedzielę, 8 marca, w wieku 74 lat zmarł Marian Koral – jeden z twórców potęgi firmy Koral, która od dekad dominuje na polskim rynku mrożonych deserów. Przedsiębiorca z Nowego Sącza odszedł po ciężkiej chorobie.

Publikacja: 08.03.2026 13:25

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na najbliższą środę, 11 marca. Msza żałobna odbędzie się o godz. 13 w kościele św. Ducha w Nowym Sączu, a o 15.00 kondukt żałobny uda się na cmentarz przy ulicy Rejtana.

Marian Koral odszedł w niedzielę w wieku 74 po walce z ciężką chorobą. Przedsiębiorca z Nowego Sącza i jeden z najbogatszych Polaków zyskał dużą rozpoznawalność dzięki firmie Koral, jednej z najbardziej znanych marek lodów w kraju.

Odszedł Marian Koral – współtwórca „lodowego imperium”

Marian Koral wraz z bratem Józefem założyli lodową firmę w 1979 roku i przez lata przekształcili lokalny zakład w ogólnopolskiego giganta. Przedsiębiorstwo posiada siedzibę w Nowym Sączu oraz dwie linie produkcyjne w Limanowej i Rzeszowie. Mrożone przysmaki sprzedawane są pod markami Koral i Bracia Koral (lody premium w opakowaniach familijnych).

Pomimo ogromnej skali biznesu i trafienia do rankingu najbogatszych Polaków bracia unikali medialnego rozgłosu, skupiając się na rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa i działalności lokalnej. Kierownictwo nad firmą Koral już wcześniej zostało przekazane dzieciom Józefa: Izabeli, Monice i Michałowi Koral.

To kolejna przykra wiadomość dla rodziny Koral w ostatnim czasie. W ubiegłym roku odszedł drugi brat Mariana, Jan, który pracował jako cukiernik. Jego pogrzeb miał miejsce 9 maja 2025 roku.

