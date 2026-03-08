Marian Koral
Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na najbliższą środę, 11 marca. Msza żałobna odbędzie się o godz. 13 w kościele św. Ducha w Nowym Sączu, a o 15.00 kondukt żałobny uda się na cmentarz przy ulicy Rejtana.
Marian Koral odszedł w niedzielę w wieku 74 po walce z ciężką chorobą. Przedsiębiorca z Nowego Sącza i jeden z najbogatszych Polaków zyskał dużą rozpoznawalność dzięki firmie Koral, jednej z najbardziej znanych marek lodów w kraju.
Marian Koral wraz z bratem Józefem założyli lodową firmę w 1979 roku i przez lata przekształcili lokalny zakład w ogólnopolskiego giganta. Przedsiębiorstwo posiada siedzibę w Nowym Sączu oraz dwie linie produkcyjne w Limanowej i Rzeszowie. Mrożone przysmaki sprzedawane są pod markami Koral i Bracia Koral (lody premium w opakowaniach familijnych).
Pomimo ogromnej skali biznesu i trafienia do rankingu najbogatszych Polaków bracia unikali medialnego rozgłosu, skupiając się na rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa i działalności lokalnej. Kierownictwo nad firmą Koral już wcześniej zostało przekazane dzieciom Józefa: Izabeli, Monice i Michałowi Koral.
To kolejna przykra wiadomość dla rodziny Koral w ostatnim czasie. W ubiegłym roku odszedł drugi brat Mariana, Jan, który pracował jako cukiernik. Jego pogrzeb miał miejsce 9 maja 2025 roku.
