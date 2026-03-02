Organizacja zauważa, że dyrektywa dotyczy nie tylko producentów żywności, ale również firm należących do ich łańcuchów dostaw, co może komplikować współpracę i zwiększać koszty operacyjne. – Za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy NIS2 mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe, niekoniecznie realistyczne w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw, co stanowi dodatkowe ryzyko finansowe – dodaje Gantner. Osoby fizyczne odpowiedzialne za przedsiębiorstwo mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków, co zwiększa presję na zarządzających i może wpływać na decyzje biznesowe.

Koszty mogą być faktycznie ogromne, a firmy technologiczne zauważają, że dla spółek z branży spożywczej oznacza to konieczność uporządkowania zarządzania ryzykiem, wdrożenia mierzalnych standardów ochrony oraz zapewnienia zdolności do wykrywania i obsługi incydentów. – Koszty dostosowania będą zależały od dojrzałości organizacji i skali infrastruktury: w przypadku zakładów produkcyjnych z uporządkowanym IT, ale brakiem rozbudowanego OT (technologia operacyjna – red.), koszty mogą sięgać kilkaset tysięcy złotych w pierwszym roku – mówi Zbigniew Kniżewski, prezes w Cyber360.

– Dla przedsiębiorstw z rozbudowaną automatyką koszty będą wyższe – od pół miliona złotych do kilku milionów złotych, między innymi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i liczby zakładów. Warto jednak podkreślić, że koszt zgodności bywa niższy niż straty wynikające z przestoju produkcji czy zakłóceń w łańcuchu dostaw po skutecznym ataku – dodaje.

Nowelizacja KSC i NIS2: czy regulacje są proporcjonalne do ryzyka?

Sam czas wdrożenia waha się od kilku miesięcy w organizacjach posiadających podstawowe zabezpieczenia do kilkunastu miesięcy w firmach z rozległą, nieaktualizowaną infrastrukturą. Niedostosowanie się do regulacji oznacza ryzyko kontroli skutkujących karami administracyjnymi oraz, przede wszystkim, realne zagrożenie dla ciągłości operacyjnej i relacji z partnerami biznesowymi.

– Objęcie produkcji i dystrybucji żywności regulacjami KSC/NIS2 nie jest przesadą ani legislacyjną egzotyką, tylko odpowiedzią na to, że dziś bezpieczeństwo cyfrowe stało się częścią bezpieczeństwa gospodarczego. Cyberatak na dużego producenta albo hurtowego dystrybutora żywności nie polega przecież na „hakowaniu masła”, lecz na uderzeniu w systemy planowania produkcji, logistykę, magazyny, fakturowanie, łańcuch chłodniczy czy ciągłość dostaw – mówi Tomasz Angowski, dyrektor operacyjny w Nice To Fit You.