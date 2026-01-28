Rzeczpospolita
Ekonomia
Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce rośnie jak na drożdżach

O około 25 proc. do 3,5 mld zł wzrosły w 2025 r. wydatki na usługi i produkty mające zwiększyć odporność na ataki hakerskie – wynika z analiz PMR Market Experts by Hume’s (PMR).

Publikacja: 28.01.2026 12:33

Foto: Adobe Stock

Urszula Zielińska

W 2024 r. wartość polskiego rynku cyberbezpieczeństwa przekroczyła 2,7 mld zł, a wstępne dane dla 2025 r. zakładają wzrost o około jedną czwartą – do poziomu ok. 3,5 mld zł – podaje PMR.

W 10 lat potroiły się wydatki na cyberbezpieczeństwo w Polsce 

Według wyliczeń analityków tej firmy, w ciągu ostatnich 10 lat wartość rynku potroiła się, co ich zdaniem świadczy o tym, iż bezpieczeństwo IT stało się podstawą działania firm w cyfrowej gospodarce.

Wśród powodów przyspieszających wydatki na cyberbezpieczeństwo są: rosnąca skala zagrożeń, a także presja regulacyjna związana z wdrożeniem unijnej dyrektywy NIS2 oraz zmiana modelu IT w stronę chmury i usług.

Te trendy mają napędzać rynek także w kolejnych latach. W przesłanym do redakcji materiale PMR nie ujawniło prognoz w tym zakresie.

Badanie przeprowadzone przez PMR wykazało, że cyberbezpieczeństwo było priorytetem firm inwestujących w IT w latach 2024 i 2025. Około dwóch trzecich polskich firm objętych badaniem podało, że był to jeden z priorytetowych wydatków, a 43 proc. uznało je za najważniejszy obszar.

Trzy powody wydatków na zabezpieczenie przed hakerami 

– Wyniki badania pokazują wyraźną zmianę podejścia firm do bezpieczeństwa IT. Coraz częściej nie jest ono traktowane jako koszt, lecz jako element niezbędny do utrzymania ciągłości działania i realizacji strategii biznesowej – uważa Krzysztof Żelazowski, analityk w PMR.

Z analizy tej firmy wynika, że struktura rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce stopniowo się zmienia. Coraz mniejszą rolę odgrywają inwestycje sprzętowe, a na znaczeniu zyskują usługi oraz oprogramowanie. Jest to w dużej mierze efekt rosnącej popularności chmury obliczeniowej oraz modeli SaaS (Software as a Service).

Poza rosnącą skalą zagrożeń istotnym czynnikiem wpływającym na rynek cyberbezpieczeństwa są zmiany regulacyjne. Implementacja unijnej dyrektywy NIS2 do polskiego porządku prawnego w postaci nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa rozszerza katalog podmiotów objętych obowiązkami w zakresie ochrony IT.

Mieszane opinie o AI

„Firmy z sektorów kluczowych dla funkcjonowania państwa – m.in. energetyki, transportu, finansów, ochrony zdrowia czy usług cyfrowych – zobowiązane są do wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, analizy ryzyka, raportowania poważnych incydentów oraz utworzenia dedykowanych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo” – podaje PMR.

Coraz większą rolę w obszarze cyberbezpieczeństwa zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja, jednak jej wpływ na poziom ochrony nie jest jednoznacznie oceniany – uważają analitycy.

40 proc. firm uważa, iż rozwój AI może obniżyć poziom ich bezpieczeństwa, 37 proc. ocenia jej wpływ jako neutralny, a 23 proc. dostrzega w nim szansę na poprawę ochrony systemów IT.

Zdaniem zwolenników, AI może stać się istotnym wsparciem w zakresie wykrywania zagrożeń i reagowania na incydenty w czasie rzeczywistym. Sceptycy wskazują natomiast na ryzyko związane z dynamicznym rozwojem narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, które mogą być coraz częściej wykorzystywane również przez cyberprzestępców.

Źródło: rp.pl

Firmy cyberbezpieczeństwo Analizy rynkowe
e-Wydanie
