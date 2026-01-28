W 2024 r. wartość polskiego rynku cyberbezpieczeństwa przekroczyła 2,7 mld zł, a wstępne dane dla 2025 r. zakładają wzrost o około jedną czwartą – do poziomu ok. 3,5 mld zł – podaje PMR.

W 10 lat potroiły się wydatki na cyberbezpieczeństwo w Polsce

Według wyliczeń analityków tej firmy, w ciągu ostatnich 10 lat wartość rynku potroiła się, co ich zdaniem świadczy o tym, iż bezpieczeństwo IT stało się podstawą działania firm w cyfrowej gospodarce.

Wśród powodów przyspieszających wydatki na cyberbezpieczeństwo są: rosnąca skala zagrożeń, a także presja regulacyjna związana z wdrożeniem unijnej dyrektywy NIS2 oraz zmiana modelu IT w stronę chmury i usług.

Te trendy mają napędzać rynek także w kolejnych latach. W przesłanym do redakcji materiale PMR nie ujawniło prognoz w tym zakresie.