10 min. 49 sek.

SAFE zasili producentów amunicji, wojna podbije ceny żywności

Miliardy z programu SAFE mają trafić do polskich producentów amunicji, konflikt na Bliskim Wschodzie może podnieść ceny żywności, a NIK sprawdzi finanse publiczne i lukę CIT. Europejskie linie lotnicze sprzeciwiają się też nowym regulacjom UE.

Publikacja: 18.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska amunicja z SAFE

Co najmniej kilkanaście miliardów złotych z programu SAFE ma trafić do krajowych producentów amunicji, w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz spółki Polska Amunicja. Środki mają wesprzeć rozbudowę zdolności produkcyjnych, w tym produkcję pocisków 155 mm. PGZ planuje osiągnąć poziom ok. 150 tys. sztuk rocznie do 2028 r. Problemem pozostaje jednak brak kontraktów dla części firm oraz wciąż duża zależność Polski od importu uzbrojenia.

Wojna uderzy w ceny żywności

Konflikt na Bliskim Wschodzie może przełożyć się na wzrost cen żywności. Kluczowym czynnikiem są rosnące ceny paliw i gazu. Droższy olej napędowy zwiększa koszty produkcji rolnej, a wyższe ceny gazu podbijają ceny nawozów. To z kolei uderza w przetwórców i finalnie konsumentów. Eksperci ostrzegają, że przy przedłużającym się konflikcie presja cenowa w sklepach będzie rosnąć.

NIK sprawdzi budżet i lukę CIT

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła szeroki przegląd finansów publicznych, obejmujący wykonanie budżetu oraz lukę w CIT. Prezes Mariusz Haładyj zapowiedział, że kontrola obejmie nie tylko poprawność wydatków, ale także ich realny wpływ na gospodarkę. Wstępne analizy wskazują, że znaczna część środków z KPO była dotąd wykorzystywana głównie do zarządzania płynnością, a nie do inwestycji.

Linie lotnicze kontra UE

Europejskie linie lotnicze sprzeciwiają się unijnym regulacjom dotyczącym stosowania zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Branża ostrzega, że nowe przepisy podniosą koszty operacyjne i obniżą konkurencyjność przewoźników z UE. Problemem jest także ograniczona dostępność paliwa w Europie, co zmusza linie do jego importu, głównie z Azji.


„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

