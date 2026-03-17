Najwyższa Izba Kontroli próbuje oszacować lukę w CIT
Jak podkreśla prezes Izby, kontrola wykonania budżetu za 2025 r. obejmie cały proces budżetowy, począwszy od przygotowania ustawy budżetowej, po przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej, aż po samo wykonanie budżetu. Priorytet mają wydatki na obronność, zdrowie oraz obsługę długu publicznego.
Mariusz Haładyj w rozmowie z portalem WNP zapowiedział również kontrolę budżetu pod kątem realistyczności dochodów. Izba prowadzi też kontrolę poboru CIT, a oprócz tego podjęła próbę oszacowania luki podatkowej. Ponieważ nie ma jednolitej unijnej metodologii dla tego podatku, Polska pracuje nad własnymi narzędziami, a NIK – przy wsparciu eksperta – przygotowuje wyliczenia. Wyniki kontroli podatku CIT mają trafić do Sejmu w połowie lipca.
NIK analizuje również wykorzystanie środków z KPO, choć nie w ramach jednej centralnej kontroli, lecz przez wyspecjalizowane departamenty. W kolejnych latach Izba chce skupić się na analizie efektywności inwestycji, czyli tego, jakie realne efekty przynoszą publiczne wydatki.
Czytaj więcej: 90 proc. środków z KPO poszło na płynność. NIK sprawdza, co z inwestycjami
