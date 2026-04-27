Warszawa, 12.06.2025. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszka Olszewska podczas otwarcia międzynarodowej konferencji „Ewolucja przepisów UE dotyczących zamówień publicznych: od dyrektyw z 2014 r. do podejścia sektorowego” w Hotelu Bellotto
Prawo unijnie uniemożliwia wpisanie zasady local content do przepisów o zamówieniach publicznych
Prezes UZP Agnieszka Olszewska w rozmowie z WNP podkreśla, że choć wspomniana zasada nie znajdzie się w wytycznych dla publicznych zamawiających, istnieją inne zgodne z prawem narzędzia, które mogą wzmacniać lokalnych przedsiębiorców poprzez lepsze projektowanie przetargów.
Jak wyjaśnia prezes UZP, prawo unijne nie pozwala na wprowadzanie wprost preferencji dla polskich firm. Zasady niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców z całej UE wykluczają wpisanie do ustawy reguły „najpierw polskie”. Ubiegłoroczna nowelizacja PZP wdrażająca orzecznictwo TSUE umożliwiła jednak ograniczenie udziału wykonawców z państw trzecich.
Ani definicja local contentu, ani opracowanie kodeksu dobrych praktyk nie przyniesie natychmiastowych efektów. Potrzebne jest promowanie postaw opa...
Agnieszka Olszewska w rozmowie z portalem WNP przyznała, że wsparcie dla polskich wykonawców może odbywać się nie przez preferencje krajowe, lecz poprzez usuwanie barier, które utrudniają udział polskim firmom w przetargach. Chodzi o lepszą analizę potrzeb, konsultacje rynkowe oraz bardziej przemyślane kryteria jakościowe.
Olszewska zwraca uwagę, że kryteria środowiskowe czy społeczne, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a nie do samego wykonawcy, są zgodne z prawem unijnym i mogą pośrednio wzmacniać lokalnych wykonawców, choć formalnie ich nie uprzywilejowują.
Czytaj więcej: Zasada local content nie trafi do przepisów o zamówieniach publicznych. "Nie wolno nam"
