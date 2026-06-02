Sieć Dealz działa w Polsce od 2018 r. Posiada obecnie 344 sklepy w całym kraju i jest rozpoznawalna w segmencie dyskontów niespożywczych. Swoim klientom oferuje ponad 3 tys. produktów, a wśród nich słodycze, dekoracje, artykuły dla zwierząt i chemię.

Sieć Dealz wystawiona na sprzedaż

Grupa Pepco chce wyjść z segmentu FMCG (ang. Fast-Moving Consumer Goods), czyli branży dóbr szybkozbywalnych i skoncentrować się na bardziej opłacalnym segmencie non-food.

Zdaniem zarządu firmy – jak podaje PropertyNews.pl – dalsze pozostawanie w jej strukturach sieci Dealz nie wspiera długoterminowej strategii rozwoju. Dealz w ostatnim czasie zanotował spadek sprzedaży o 6,6 proc. rok do roku, natomiast przychody Pepco zwiększyły się o 6 proc. i osiągnęły 2,3 mld euro.

Sieć Dealz jest rozpoznawalna wśród klientów. Należy do cieszącego się dużą popularnością segmentu dyskontów niespożywczych, w których zakupy regularnie robi 57 proc. Polaków. W związku z tym, jak donosi PropertyNews.pl, wśród potencjalnych nabywców wymieniane są głównie fundusze inwestycyjne.

Po transakcji Grupa Pepco chce przyspieszyć ekspansję własnej marki. Planuje otwarcie około 250 nowych sklepów w 2026 r. Jednocześnie zapowiada dalszą działalność w Europie Zachodniej, gdzie do 2030 r. powstać ma co najmniej 600 nowych sklepów.

