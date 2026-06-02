Dyrektor zarządzająca MFW, Kristalina Georgieva, poinformowała w komunikacie, że mianowała Mateusza Szczurka na stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego. Stanowisko przejmie od 27 lipca, zastępując Alfreda Kammera, który odchodzi z Funduszu na emeryturę.

Reklama Reklama

Mateusz Szczurek, dotychczasowy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za ryzyko, obejmie stanowisko dyrektora w siedzibie MFW w Waszyngtonie z końcem lipca.

Kolejny Polak na kluczowym stanowisku w międzynarodowych instytucjach! Mateusz Szczurek zajmie jedno z najważniejszych stanowisk w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie będzie odpowiadał za całą Europę. To kolejne potwierdzenie silnej i rosnącej pozycji Polski. Mateusz, powodzenia! – napisał na X minister finansów Andrzej Domański.

Kim jest Mateusz Szczurek

Mateusz Szczurek jest ekonomistą. W 1998 roku ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra. Siedem lat później, w 2005 r., obronił doktorat na University of Sussex.

Pracę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym. W 1997 r. dołączył do zespołu ING jako ekonomista, a w 2011 r. awansował na stanowisko głównego ekonomisty tej grupy na Europę Środkowo-Wschodnią. W listopadzie 2013 r. premier Donald Tusk ogłosił jego kandydaturę na ministra finansów, a oficjalną nominację odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Stanowisko to utrzymał również w kolejnym gabinecie, kierowanym przez Ewę Kopacz, aż do przegranych przez koalicję PO-PSL w listopadzie 2015 roku.

W 2016 r. wszedł w skład Europejskiej Rady Budżetowej oraz podjął pracę w warszawskim oddziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a w 2024 r. powołano go do zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.