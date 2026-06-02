Wśród nowych obowiązków dla opiekunów znajdzie się m.in. znajomość zasad pierwszej pomocy. Gminy będą musiały regularnie kontrolować jakość usług.

Reklama Reklama

Opieka nad seniorami po nowemu. Czemu mają służyć zmiany?

Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają określić nowy standard świadczenia usług opiekuńczych świadczonych w domach. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej trafił już do Sejmu i został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

„Projekt wprowadza zmiany w systemie opieki wykonywanej w miejscu zamieszkania. Nowe przepisy ujednolicają zasady świadczenia takich usług, poprawiają jakość świadczeń i lepiej dopasowują je do potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej” – wyjaśnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowe standardy usług opiekuńczych. Co ma się zmienić?

Wśród najważniejszych z proponowanych rozwiązań wymienić można wymóg ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy przez osoby wykonujące usługi opiekuńcze.

Wymóg ten ma dotyczyć głównie osób zatrudnionych przez ośrodki pomocy społecznej lub profesjonalne podmioty świadczące usługi na zlecenie gminy. Osoby, które świadczą usługi opiekuńcze obecnie, czyli przed wejściem w życie ustawy, będą miały trzy miesiące na ukończenie takiego szkolenia.

Przepisy wprowadzą też obowiązek składania oświadczenia o zdolności do świadczenia usług opiekuńczych pod względem psychofizycznym. Osoby wykonujące takie usługi będą musiały je przedłożyć pracodawcy lub podmiotowi świadczącemu usługi.

Nowe obowiązki dla gmin. Większa kontrola

Na gminach będzie natomiast spoczywał obowiązek monitorowania i oceny usług opiekuńczych. Będą miały za zadanie zbierać i analizować informacje o jakości świadczonych usług, a ich regularna ocena ma się przyczynić do większej skuteczności i bezpieczeństwa opieki, a także wyeliminowania nieprawidłowości.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Szczegółowe standardy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ma określić rozporządzenie, które zgodnie z założeniami ma wejść w życie z dniem 31 sierpnia 2026 r.