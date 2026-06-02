Jak mówi w rozmowie z Portalem Samorządowym prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", w Polsce rosną zagrożenia związane z ograniczaniem dostępności do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, a bez tego rodzaju świadczeń trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu pacjentów w domu.

Potrzeby pacjentów rosną. System za nimi nie nadąża

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", reprezentująca ponad 450 organizacji, instytucji i osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych, podkreśla, że pielęgniarska opieka długoterminowa domowa powinna stanowić jeden z fundamentów opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce. Tymczasem staje się świadczeniem o coraz bardziej ograniczonej dostępności.

– Analiza kolejek rejestrowanych przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia pokazuje, że ten problem przybrał charakter trwały i systemowy – alarmuje Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

Jak podaje Portal Samorządowy, z tego powodu coraz więcej pacjentów nie otrzymuje profesjonalnej opieki w domu, a ciężar opieki spada na bliskich. Szansą na poprawę dostępu do opieki pielęgniarskiej w domach pacjentów może być przyjęty w maju rządowy projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych.

– Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zostaną wdrożone na poziomie samorządów. Na razie postępujące ograniczanie dostępności opieki domowej zwiększa obciążenie szpitali i systemu instytucjonalnej opieki długoterminowej. To bardzo niebezpieczny kierunek – wskazuje Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

