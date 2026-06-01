U izolowanych 29 maja mężczyzn pojawiły się objawy, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem Ebola – podały brazylijskie władze. W przypadku jednej z tych osób test nie potwierdził zakażenia.

Izolowane osoby to 37-latek, który w ostatnim czasie podróżował do DR Konga i 22-latek, który przyjechał do Brazylii z Ugandy. U 37-latka pojawiła się gorączka i inne objawy, które sprawiły, że uznano go za osobę, która mogła zakazić się wirusem Ebola. Mężczyznę poddano izolacji w Instytucie Chorób Zakaźnych w Sao Paulo. U mężczyzny zdiagnozowano ciężką postać zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obecnie trwa sprawdzanie, czy nie został zakażony wirusem Ebola.

Gorączka krwotoczna Ebola Foto: PAP

W DR Konga od tygodni rozwija się ognisko zakażeń szczepem wirusa Ebola Bundibugyo - w przypadku tego szczepu nie ma dopuszczonej do użycia szczepionki, ani zatwierdzonych leków wspierających terapię. Od początku maja w Kongu stwierdzono ponad 1 000 przypadków, w których mogło dojść do zakażenia Ebolą i blisko 250 zgonów, do których mogła doprowadzić Ebola.

Drugi poddany izolacji w Brazylii mężczyzna to 22-latek, który przybył do kraju z Ugandy, graniczącego z DR Konga krajem, w którym pojawiły się potwierdzone przypadki zakażeń Ebolą. U tego mężczyzny pojawiły się symptomy infekcji wirusowej, takie jak kaszel, dreszcze i biegunka. Mężczyznę poddano izolacji w Rio de Janeiro, ale 31 maja podano, że test nie wykazał u niego zakażenie Ebolą, badania potwierdziły natomiast, że cierpi na malarię.

Władze Sao Paulo podkreśliły, że mimo pojawienia się w tym stanie osoby, która może być zakażona wirusem Ebola, ryzyko, iż wirus będzie rozprzestrzeniał się w Brazylii i Ameryce Południowej pozostaje niskie.

Zakażenie wirusem ebola Foto: PAP

WHO uznała ognisko zakażeń wirusem Ebola w Kongu za zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Podejrzewa się, że ognisko epidemii może być większe, niż wynika to z oficjalnie podawanych liczb, ponieważ istnieje podejrzenie, że wirus już przed majem rozprzestrzeniał się w sposób niezauważony i niekontrolowany.

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że osoba, która mogła mieć kontakt z wirusem Ebola została poddana izolacji w Indiach.

W latach 2014–2016, w czasie pojawienia się dużego ogniska zakażeń wirusem Ebola w zachodniej Afryce zakażonych zostało ponad 28,6 tysiąca osób, a 11 325 zmarło. Było to największe ognisko zakażeń tym wirusem od czasu odkrycia go w 1976 roku Zakażenia wirusem występowały wówczas w Gwinei, Sierra Leone, ale też w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Pierwsze symptomy zakażenia wirusem Ebola przypominają grypę: to gorączka, ból głowy i ogólne zmęczenie. Wraz z rozwojem zakażenia pojawiają się wymioty i biegunka, a czasem niewydolność organów. U niektórych pacjentów dochodzi do krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych (stąd mówi się czasem o gorączce krwotocznej).