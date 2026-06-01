Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu o godz. 10:59 czasu lokalnego (godz. 3:59 czasu polskiego). Na miejsce skierowano około 100 ratowników, którzy natychmiast rozpoczęli akcję gaśniczą i ratunkową. Informacje te potwierdziły straż pożarna oraz policja.

Władze Korei Południowej nakazują śledztwo po eksplozji w Hanwha Aerospace

Jak informuje Yonhap News Agency, w wyniku eksplozji śmierć poniosło pięć osób. Dwie kolejne osoby odniosły obrażenia – jedna doznała rozległych poparzeń całego ciała, druga została lekko ranna.

Prezydent Lee Jae Myung polecił w poniedziałek urzędnikom państwowym zmobilizowanie wszystkich dostępnych zasobów do działań ratunkowych po eksplozji. Nakazał również przeprowadzenie dokładnego dochodzenia w sprawie przyczyn wybuchu oraz podjęcie działań, które pozwolą zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Jak przekazała rzeczniczka prezydenta Kang Yu-jung, polecenie wydano w związku z obawami, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Premier Kim Min-seok zobowiązał z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, krajową straż pożarną, policję oraz władze miasta Daejeon do zmobilizowania całego dostępnego sprzętu i personelu niezbędnego do prowadzenia akcji ratunkowej oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Podkreślił również konieczność podjęcia wszelkich działań, które pozwolą uniknąć kolejnych ofiar.

Szef rządu polecił także pełną współpracę międzyresortową.

Hanwha Aerospace przeprasza rodziny ofiar

Hanwha Aerospace, należąca do grupy Hanwha i będąca jednym z kluczowych podmiotów południowokoreańskiego przemysłu obronnego, przeprosiła za tragiczny wypadek i zadeklarowała pełną współpracę ze śledczymi.

„Grupa Hanwha dokładnie ustali przyczynę wypadku i podejmie wszelkie niezbędne działania, aby podobna tragedia nigdy się nie powtórzyła” – napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Według dotychczasowych ustaleń do wybuchu mogło dojść podczas prac związanych z czyszczeniem urządzeń wykorzystywanych przy materiałach wybuchowych. Dokładna przyczyna zdarzenia pozostaje jednak przedmiotem śledztwa.

To kolejny śmiertelny wypadek w zakładzie Hanwha Aerospace, gdzie rozwijane są m.in. duże silniki rakietowe oraz taktyczne systemy uzbrojenia ziemia–ziemia. W 2018 r. eksplozja w tej samej fabryce doprowadziła do śmierci pięciu osób. Rok później doszło tam do kolejnego wybuchu, w którym zginęło trzech pracowników.