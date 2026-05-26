Jak podał nadawca publiczny VRT, w chwili wypadku na przejeździe kolejowym w mieście znajdowało się siedmioro dzieci, opiekun oraz kierowca mikrobusu.

Reklama Reklama

Rzeczniczka federalnej policji An Berger poinformowała, że do zderzenia doszło krótko po godzinie 8:00 czasu lokalnego, gdy zapory na przejeździe kolejowym były opuszczone. W rozmowie z VRT poinformowała, że nie może od razu podać tożsamości ofiar, ponieważ rodziny osób podróżujących autobusem zostaną poinformowane w pierwszej kolejności. Dodała, że nie ucierpiał nikt z ok. 100 osób podróżujących pociągiem.

Czytaj więcej Przejazdy Belgia: Pasażerowie autobusów i pociągów do kontroli Belgia rozszerza kontrole i będzie sprawdzać także dane pasażerów międzynarodowych autobusów i pociągów. Obecnie tylko linie lotnicze przekazują be...

Ofiary śmiertelne: dwoje nastolatków, kierowca i dorosły opiekun

Agencja Reutera, powołując się na informacje ministra transportu Jeana-Luca Crucke dla RTL podaje, że w wypadku zginęły cztery osoby, w tym dwoje nastolatków. Wśród ofiar są również kierowca autobusu i osoba dorosła towarzysząca uczniom. Minister dodał, że dwie inne osoby zostały ciężko ranne.

Buggenhout. Służby w pobliżu miejsca, w którym autobus szkolny został uderzony przez pociąg na przejeździe kolejowym Foto: Reuters/Bart Biesemans

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji Buggenhout, około 23 kilometrów od Brukseli. Crucke powiedział, że skierowane na przejazd kamery pokazały, że bariery na przejeździe zostały uszkodzone.

Czytaj więcej Wydarzenia Belgia: Wypadek autokaru z dziećmi Autokar, którym jechało siedmiu dorosłych i 34 dzieci z Wielkiej Brytanii, uderzył w filar wiaduktu na belgijskiej drodze - informuje BBC.

Reporter Associated Press relacjonował z miejsca zdarzenia, że poważnie uszkodzony autobus leży przewrócony na bok, a dookoła pracują eksperci kryminalistyczni w białych kombinezonach ochronnych i rękawicach. W pobliżu rozbito biały namiot. Pociąg pozostał praktycznie nietknięty.

Wieści „rozdzierające serce”

Flamandzki minister edukacji Zuhal Demir napisał w mediach społecznościowych o „rozdzierających serce wieściach z Buggenhout”. „Moje myśli są ze wszystkimi ofiarami, ich rodzinami i wszystkimi, którzy są w to bezpośrednio zaangażowani. Dużo siły dla wszystkich, którzy zostali przez to dotknięci. Dziękuję służbom ratunkowym za ich zaangażowanie na miejscu” – oświadczył.

Wyrazy współczucia przekazała też na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej kolizji pociągu z autobusem szkolnym w Buggenhout. Wyrazy najgłębszego współczucia kieruję do rodzin ofiar i ich bliskich. Dziś Europa opłakuje stratę wraz z Belgią” - napisała.

W Belgii, gdzie gęsta sieć kolejowa przebiega przez miasta i wsie, dochodzi do wielu wypadków na przejazdach kolejowych. Jak podaje na swojej stronie internetowej operator infrastruktury kolejowej Infrabel, w 2025 r. w takich wypadkach zginęło pięć osób. To najniższa liczba od 2020 r.