Jak podał nadawca publiczny VRT, w chwili wypadku na przejeździe kolejowym w mieście znajdowało się siedmioro dzieci, opiekun oraz kierowca mikrobusu.

Rzeczniczka federalnej policji An Berger poinformowała, że do zderzenia doszło krótko po godzinie 8:00 czasu lokalnego, gdy zapory na przejeździe kolejowym były opuszczone. W rozmowie z VRT poinformowała, że nie może od razu podać tożsamości ofiar, ponieważ rodziny osób podróżujących autobusem zostaną poinformowane w pierwszej kolejności. Dodała, że nie ucierpiał nikt z ok. 100 osób podróżujących pociągiem. 

Czytaj więcej

Belgia: Pasażerowie autobusów i pociągów do kontroli
Przejazdy
Belgia: Pasażerowie autobusów i pociągów do kontroli

Ofiary śmiertelne: dwoje nastolatków, kierowca i dorosły opiekun

Agencja Reutera, powołując się na informacje ministra transportu Jeana-Luca Crucke dla RTL podaje, że w wypadku zginęły cztery osoby, w tym dwoje nastolatków. Wśród ofiar są również kierowca autobusu i osoba dorosła towarzysząca uczniom. Minister dodał, że dwie inne osoby zostały ciężko ranne.

Buggenhout. Służby w pobliżu miejsca, w którym autobus szkolny został uderzony przez pociąg na przej

Buggenhout. Służby w pobliżu miejsca, w którym autobus szkolny został uderzony przez pociąg na przejeździe kolejowym

Foto: Reuters/Bart Biesemans

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji Buggenhout, około 23 kilometrów od Brukseli. Crucke powiedział, że skierowane na przejazd kamery pokazały, że bariery na przejeździe zostały uszkodzone. 

Czytaj więcej

Do wypadku doszło na drodze A18
Wydarzenia
Belgia: Wypadek autokaru z dziećmi

Reporter Associated Press relacjonował z miejsca zdarzenia, że poważnie uszkodzony autobus leży przewrócony na bok, a dookoła pracują eksperci kryminalistyczni w białych kombinezonach ochronnych i rękawicach. W pobliżu rozbito biały namiot. Pociąg pozostał praktycznie nietknięty.

Wieści „rozdzierające serce”

Flamandzki minister edukacji Zuhal Demir napisał w mediach społecznościowych o „rozdzierających serce wieściach z Buggenhout”. „Moje myśli są ze wszystkimi ofiarami, ich rodzinami i wszystkimi, którzy są w to bezpośrednio zaangażowani. Dużo siły dla wszystkich, którzy zostali przez to dotknięci. Dziękuję służbom ratunkowym za ich zaangażowanie na miejscu” – oświadczył. 

Wyrazy współczucia przekazała też na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej kolizji pociągu z autobusem szkolnym w Buggenhout. Wyrazy najgłębszego współczucia kieruję do rodzin ofiar i ich bliskich. Dziś Europa opłakuje stratę wraz z Belgią” - napisała. 

W Belgii, gdzie gęsta sieć kolejowa przebiega przez miasta i wsie, dochodzi do wielu wypadków na przejazdach kolejowych. Jak podaje na swojej stronie internetowej operator infrastruktury kolejowej Infrabel, w 2025 r. w takich wypadkach zginęło pięć osób. To najniższa liczba od 2020 r.